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МЫ И МИР

Магдалина Затикян

Магдалина Затикян

АРМЯНЕ ЛИВАНА: ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

В Музее-Институте Геноцида армян состоялась встреча с директором Центра исследований армянской диаспоры при Университете «Айказян» Ливана, редактором «Арменоведческого журнала Айказян», доктором политологии Андраником Дакесяном. Визит ученого состоялся в рамках научного проекта «Пережить и возродиться: потомки переживших Геноцид — хранители памяти».

Мероприятие открыла старший научный сотрудник МИГА, геноцидолог, кандидат исторических наук Тегмине Мартоян, которая представила эту инициативу, гостя и его научные достижения. Проект реализуется в МИГА под руководством кандидата филологических наук Элины Мирзоян и представляет собой серию лекций с участием наших видных соотечественников – потомков жертв и свидетелей Геноцида 1915 г., предназначенных для сотрудников МИГА, представителей СМИ и людей, интересующихся проблемой геноцидов.

ПО СЛОВАМ ЭЛИНЫ МИРЗОЯН, В РАМКАХ ПРОЕКТА, НА ОСНОВЕ РАЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ ИССЛЕДУЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО ПРОПАГАНДИСТСКИЙ дискурс преступника, совершившего злодеяние, но и язык жертвы. С этой целью организуются поездки специалистов МИГА по марзам Армении, где проводится работа по собиранию свидетельств, а также фольклора потомков беженцев из Западной Армении. Ведь, по мнению ученых, в фольклорных образцах сохранились следы пережитого жертвами Геноцида, которые через устное народное творчество передаются последующим поколениям и воздействуют на их мышление, мировоззрение, психологию, формирование национальной идентичности.

«Одно из стратегических направлений проекта – цикл лекций, начатый год назад. В его рамках выступает не только приглашенный гость, но и специалисты, занимающиеся геноцидологией в Армении и за ее пределами как одним из важных направлений науки. Сегодня мы дали старт новому формату, его цель — изучить локации, где нашли пристанище пережившие Геноцид армяне, перенесенные ими психологические травмы и их преодоление, профессиональные аспекты вопроса и т.д.. В центре проекта также передача памяти последующим поколениям, одним из представителей которого является наш сегодняшний гость Андраник Дакесян», — представила инициативу Элина Мирзоян.

Доктор Дакесян разделил историю армянской общины Ливана на 4 условных периода, в каждом из которых, исходя из требований времени и исторической ситуации, на первый план выступали разные проблемы и задачи. По его словам, первый этап пришелся на начальные годы после событий 1915-1922 гг. в Османской империи, в результате чего коренное армянское население Западной Армении было уничтожено и изгнано с земли предков. Выжившие после Геноцида армяне расселялись в разных уголках мира, в том числе и в Ливане, однако на первом этапе обездоленные, истерзанные, лишенные не только домов и имущества, но и родных люди были вынуждены заниматься поиском крова и пропитания, спасением детей и возможностей выжить.

«В этот период армяне не могли думать о проблеме Геноцида, передаче информации последующим поколениям или создании образовательных инструментов по вопросам сохранения истории, культуры, национальной идентичности. Многие даже не могли говорить о том, что произошло с их семьями и что они видели собственными глазами. Они часто старались забыть прошлое и начать жизнь с чистого листа, — сказал Андраник Дакесян. – Но по прошествии лет, когда жизнь армянских беженцев начала налаживаться, а в Ливане, как и в других странах, упрочились армянские общины, стали появляться разные организации – политические, общественные, образовательные, религиозные, культурные, которые начали возвращаться к теме Геноцида и вопросу сохранения коллективной памяти армянского народа, возникло осознание необходимости проведения научных исследований по этому направлению».

АНДРАНИК ДАКЕСЯН ОТМЕТИЛ, ЧТО БОЛЬШУЮ РОЛЬ В ВОПРОСЕ ВОЗВРАЩЕНИЯ К ТЕМЕ ГЕНОЦИДА, консолидации армян на новой родине и сохранении национальной идентичности сыграли в первую очередь церковь, земляческие союзы, армянские школы. Благодаря им ливанская диаспора армян постепенно стала одной из самых активных в Спюрке. Если к началу размещения в Ливане число армян составляло около 32 тысяч, то к 1975 г. оно достигло 200 тысяч. В общине действовали армянские школы, гимназии и другие образовательные очаги, в том числе и университет «Айказян», дающий возможность получить высшее образование в армянской среде и на родном языке. Школы нередко брали на себя роль семьи, всячески помогали больным и нуждающимся. Руководство школ и педагоги брали на себя ответственность за этих детей, обращались в земляческие союзы и другие организации за поддержкой с целью помочь необеспеченным семьям наладить жизнь.

«Среди армян Ливана утвердились национальные идеи, актуальным стал вопрос Геноцида. Но, к сожалению, сами свидетели событий 1915-1922 годов не занялись сохранением и передачей своих историй, и лишь в третьем поколении возникла тенденция к исследованию прошлого предков, что также вылилось в активную волну подъема вопроса Геноцида армян», — заметил Андраник Дакесян.

Со временем развилось издательское дело, начали выходить армянские газеты и журналы, издаваться книги на армянском языке, исследовательские труды на тему Геноцида, авторами которых порой становились арабские специалисты и не христиане. Первая армянская газета в Бейруте вышла в свет в 1921 г., постепенно количество газет и журналов дошло до 200. В настоящее время издается более 20 периодических изданий, в стране также действуют армянские типографии.

«Продолжительная Гражданская война в Ливане с 1975 г. нарушила равномерную жизнь армянской общины. В 1990-х гг. пришлось сократить количество действующих в Ливане армянских школ. К тому времени ушла большая часть поколения, пережившего Геноцид, а новое поколение постепенно стало отходить от корней, чем мы очень обеспокоены, — продолжил Андраник Дакесян. – Изменилась ситуация и в Университете «Айказян». В прошлом учебном году у меня было всего 10 студентов, почти половина из них – воспитанники не армянских школ, и несмотря на наши усилия по передаче знаний на армянском языке, они предпочитают писать рефераты и другие работы на английском. Даже в устной речи они зачастую используют английские слова, что уводит их от родных корней. Причина – уменьшение численности армян в Ливане в связи с военно-политической ситуацией, изменение демографии в жилых кварталах и постепенная утрата армяноязычной среды, в которой воспитывались в Ливане предыдущие поколения армян. Меняется и мышление молодого поколения. К примеру, если раньше в армянских семьях было принято называть детей армянскими именами, которые носили их предки, то сегодня молодые пары все чаще дают детям иностранные имена. Все это воздействует на сохранение идентичности и передачу памяти».

Что касается Геноцида армян, то, по словам доктора Дакесяна, в наши дни в армянских общинах Ливана этот вопрос также отошел на второй план, став понятием «календарным»: различные мероприятия на эту тему организуются вокруг 24 апреля. Однако лидеры армянских организаций стараются найти новые форматы передачи памяти: выпуск буклетов на разные темы, касающиеся Геноцида, организацию мероприятий по вопросам культурного наследия совместно с ереванским Музеем народного творчества им.Ов.Шарамбеяна, активизацию научной деятельности молодежи в рамках арменоведческих грантов и т.д.

«Мы ищем ключ к современной армянской молодежи Ливана, стремясь найти верные пути вовлечения нового поколения в общинную деятельность, в работу по сохранению национальной идентичности и передаче памяти по вопросу Геноцида, культурного наследия и т.д. Нам надо поддержать инициативную молодежь, направить ее в верное русло, чтобы иметь успех», — заключил Андраник Дакесян.

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