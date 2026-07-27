АСТРОПРОГНОЗ С 27 ИЮЛЯ ПО 2 АВГУСТА

ОВЕН. В понедельник, несмотря на то, что требовательность к себе и другим завышена, серьезных результатов не будет. Во вторник все говорят не слушая и не понимая друг друга, вероятны ошибки на ровном месте, только во второй половине вы наконец сможете отдохнуть. Среда ожидается напряженная для всех, вечером ситуация меняется и до конца недели вы держите нити событий в своих руках. Четверг просто спокойный день, настройтесь на какое-то одно дело. В пятницу не избегайте общества. В выходной вы можете испытать разочарование, настроившись на отдых в приятной компании, эти планы неосуществимы до вечера.

ТЕЛЕЦ. Понедельник деловой, активный, но не слишком удачный для переговоров, вмешиваются какие-то препятствия. Внезапные, непредусмотренные обстоятельства и смена настроения характерны для вторника. Среда хороша, если вы амбициозны и готовы пробивать свои проекты несмотря ни на что и ни на кого, сопротивление будет обязательно. В четверг результативно только утро, остальной день пройдет по инерции. После 16 часов пятницы и до воскресного вечера Луна в Рыбах, а значит вы можете скинуть напряжение и неплохо провести время в дружеской компании. Некоторые шероховатости ожидаются в воскресенье днем, отложите выяснение отношений с партнерами, если не хотите ссор.

БЛИЗНЕЦЫ. На понедельник вы наметили слишком много, к тому же ваши задумки после 14 часов придется сильно подкорректировать, вмешаются близкие со своими требованиями, которые вам не по душе. Во вторник может повезти в крупном бизнесе, а вечером обязательны встречи и развлечения –познакомитесь с интересными людьми. В среду что-то все время мешает, в распорядок вмешиваются чужие планы, приходится откладывать намеченное или переделывать несколько раз. В четверг и пятницу до 16 часов что-то неожиданно складывается само собой, повсюду находятся единомышленники, не отказывайтесь от помощи. В выходные не надо расслабляться, это очень продуктивный отрезок.

РАК. Понедельник и особенно вторник пройдут в заботах, не перегружайтесь, постарайтесь по возможности отложить решение самых важных вопросов, связанных с партнерами, ничего не делайте силой или, заставляя себя. В среду вечером полнолуние через Лев, это значит, что у вас появятся новые возможности для заработков в течение ближайших двух недель, может новый бизнес, правда с этим стоит повременить. А на этой неделе удачны четверг и пятница для общения с разными финансовыми учреждениями. Суббота и воскресенье дни, когда вы чувствуете прилив сил, будет возможность применить их на практике, подходят они и для поездок.

ЛЕВ. В понедельник особенно в вечерние часы, постарайтесь уйти от неприятного общения, сильно воздействуют на психику отрицательные эмоции. Во вторник вы сможете проверить свои способности управлять людьми, добиваться успеха, преодолевать препятствия. В среду полнолуние, затрагивающее ваш знак, можно многое успеть даже там, где вы не чувствуете уверенность, но при этом не забывайте отстаивать свою позицию. Четверг гораздо проще, подумайте, как увеличить невысокую результативность этого дня. Конец недели пройдет увлекательно, начиная с вечера пятницы в вашу жизнь могут ворваться желания и планы партнеров. В воскресенье сделайте все, чтобы сохранить отношения с близкими, любимыми.

ДЕВА. Для вас напряженный понедельник может обернуться удачей, при условии прохождения каких-то испытаний. Во вторник успехи ждут ваших детей. В среду полнолуние вечером, но напряжение держится в течение всего дня, зато после у вас примерно две недели для активной реализации своих амбиций. В четверг хорошие новости и интересные встречи вознаградят за терпение. В пятницу после 16 часов согласие и примирение в любви. Суббота удачна, преемственность, усиление связей – ключ к дальнейшему расширению дела. В воскресенье непредусмотренные ситуации заставляют действовать необдуманно, ошибочная или неверно понятая информация приводит к выяснению отношений на повышенных тонах.

ВЕСЫ. В понедельник ближе к вечеру может проявиться склонность к разрушению, мстительности, отчасти такой настрой сохраняется и во вторник, но тут гораздо больше шансов договориться с партнерами. Среда не подходит для романтических встреч, они пойдут более напряженно чем ожидалось из-за полнолуния. Четверг перспективный, если у вас есть нереализованные карьерные амбиции. Для решения семейных проблем лучше пятницы времени не придумаешь. В субботу могут быть поощрения, подарки и просто высокая оценка со стороны знакомых и родственников. В воскресенье стоит сосредоточиться на себе и своей внешности, стоит посетить салон, полезны разнообразные косметические и оздоровительные процедуры.

СКОРПИОН. В понедельник напряженным будет утро и вечер, а во вторник — середина дня, решаются какие-то фундаментальные вопросы, возможно, изменится что-то дома, в семье, будьте внимательны к близким в эти дни. Замечательным днем может стать среда, если вы сможете мобилизоваться для достижения целей. Четверг подойдет для мелкого домашнего ремонта если начать рано утром. Со второй половины пятницы до конца недели сплошные чудеса и невероятные события, в которых разбираться будете потом. Выходной подойдет для покупок, заработков, особенно, если ваша профессия связана с творчеством, траты пойдут на пользу, отпустите свои желания, побалуйте себя и близких.

СТРЕЛЕЦ. В понедельник нежелательны траты, особенно во второй половине дня, они не принесут радости, зато новые неожиданные идеи в дальнейшем могут быть очень успешно реализованы. А во вторник, напротив, вероятна прибыль. В среду вечером полнолуние и весь день пройдет под этим влиянием немного резко. В четверг могут мучить переживания по поводу своей профессиональной состоятельности, непонятные ощущения, хорошо то, что все это закончится довольно быстро. С середины пятницы до конца недели сосредоточьтесь на главном, в это время можно основательно подготовиться, так как потом будет некогда за потоком событий с вами в главной роли.

КОЗЕРОГ. Понедельник скорее всего пройдет в повседневных заботах. Вторник гораздо результативнее, особенно в сфере новых технологий, хороший день для приобретения оборудования. В среду берегите кошелек и вообще лучше не вести никаких финансовых дел, доверчивость ведет к потерям. Конец рабочей недели, четверг и пятница в вашем полном распоряжении и все получится, правда не без труда, обязательно надо следить за временем, главное условие успеха – уложиться в отведенные рамки. Выходные подходят для общения, завязываются знакомства, удача ожидает тех, кто занят в торговле. От вашей коммуникабельности, желания общаться заражаются окружающие, без внимания вы не останетесь.

ВОДОЛЕЙ. В понедельник и вторник негативные внешние обстоятельства и происходящее вокруг подпитывают внутренние страхи, но самое интересное, что именно вы можете стать инициатором, не провоцируйте партнеров. Несмотря на полнолуние среда у вас на редкость удачный и приятный день. разворот меркурия в прямое движение хорошо отразится на деловых и партнерских отношениях, они сдвинутся с места, появятся новые люди и возможности. С четверга до 16 часов пятницы у вас один из самых подходящих и комфортных по энергетике отрезок. Выходные спокойные и расслабленные, ничего важного предпринимать не стоит, да и не хочется, лучше просто отдыхать.

РЫБЫ. В понедельник попытки развеять сомнения, выяснить что-то, объясниться не результативны, вы можете нарваться на ссору Во вторник запускаются процессы, которые могут осложнить существование в течение ближайших дней. В среду полнолуние, проведите вечер в спокойном режиме, если есть проблемы с сердцем или давлением, запаситесь лекарствами. Четверг благоприятен в первой половине, если что-то не успеете закончить до полудня, лучше отложить. Пятница пустая, а вот вечером события принимают непредсказуемый ход. В выходной определенная сдержанность необходима в дневные часы, но в целом этот день в самый раз для отдыха, лучше всего где-нибудь у воды.