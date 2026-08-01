В России заявление Пашиняна о железных дорогах назвали «дерзким и деструктивным шагом»

Заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о возможных финансовых претензиях к России по концессии Южно-Кавказской железной дороги является дерзким и деструктивным шагом, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, передает РИА Новости.

По его словам, это бросает тень на двусторонние отношения и указывает на внутренний кризис в Армении.

Ранее Пашинян не исключил возможность обращения в арбитраж по вопросу эксплуатации находящегося в концессии РЖД ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога».

По словам депутата, подобные угрозы, обернутые в фасад «дружеского урегулирования», не могут быть восприняты Москвой иначе как попытка давления и ревизии договоренностей.

News.am