ГАЛСТЯН: В ПРАГЕ АЗЕРБАЙДЖАНЦЫ ПРЕДСТАВИЛИ ФОТО ИЗ АРЦАХА И АРМЕНИИ КАК С «ИСТОРИЧЕСКОЙ РОДИНЫ»

Недавно на организованной азербайджанскими кругами открытой выставке на центральной площади Праги был показан ряд исторических фотографий из Арцаха и Армении, представленных как свидетельства культурного присутствия в их, азербайджанцев, так называемой «исторической родине». Об этом пишет депутат НС Лилит Галстян.

«ПО СЛЕДАМ ПОРАЖЕНЧЕСКО-КАПИТУЛЯЦИОННОЙ ДИПЛОМАТИИ

Пока в политической повестке официальной Армении попросту отсутствует вопрос возвращения армянских военнопленных и других удерживаемых лиц, подвергающихся пыткам в Баку;

пока в политической повестке официальной Армении нет места проблеме защиты культурного наследия Арцаха;

пока официальная Армения на различных международных площадках молчит или, более того, препятствует и отказывается поднимать вопрос происходящего в Арцахе геноцида армянского культурного и духовного наследия;

пока официальная Армения не говорит о праве арцахских армян на возвращение;

пока режим официально заявляет и возглавляет враждебную кампанию против опоры нашей идентичности — Армянской Апостольской церкви, искусственное и геноцидальное государство Азербайджан продолжает присваивать наше тысячелетнее наследие, укрепляя на международных площадках дискурс и идеологию так называемого «западного Азербайджана».

Недавно на организованной азербайджанскими кругами открытой выставке на центральной площади Праги был показан ряд исторических фотографий из Арцаха и Армении, представленных как свидетельства культурного присутствия в их, азербайджанцев, так называемой «исторической родине».

Как говорится, «свято место пусто не бывает». На фоне пораженческо-капитуляционной дипломатии и тотального отсутствия в ее повестках защиты нашей идентичности и прав агрессор Азербайджан перешел к наступательной и экспансионистской политике, присваивая наше, армянское — от территорий до цивилизационного наследия.

Уничтожение армянского следа, армянскости в Азербайджане является официальной политикой, направляемой и управляемой самим президентом.

Азербайджан работает, его дипломатия агрессивна и инициативна. На международных площадках Азербайджан интенсивно, при зеленом свете со стороны властей Армении, легитимизирует геноцид Арцаха, включая духовно-культурный.

В это время в Армении укрепляется государство-тюрьма, где преследуются оппозиционный политический деятель и оппозиционная мысль.

Официальная Армения тем самым, с одной стороны, заглушает реальную азербайджано-турецкую угрозу, с другой — в атмосфере страха и правового произвола подавляется воля общества.

У всего этого есть цена — платить будем все: концепт «Западного Азербайджана» уже вошел и на наши территории․․․․надо быть слепым, чтобы этого не видеть.

Фотографии предоставил Гагик Акопян».

News.am