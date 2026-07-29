ГЕРОИЧЕСКОЕ УЧАСТИЕ АРМЯН В СВО. ЧАСТЬ XXVII

С начала специальной военной операции (СВО) газета «Ноев Ковчег» активно освещает тему участия и подвигов защитников России в зоне СВО. Герои нашей газеты — это разные люди, от простого солдата до генерала, от обычного человека до известного деятеля, это истинные патриоты своей Родины, которые связаны священной идеей защиты своего Отечества — Российской Федерации.

Больше четырех лет тысячи российских армян наравне со всем многонациональным народом России принимают активное участие в боевых действиях и вносят свою лепту в будущую победу. По данным Федерального агентства по делам национальностей России (ФАДН РФ), более 14 тысяч армян ныне воюют и принимают активное участие в боевых действиях в зоне СВО. А по неофициальным данным, эта цифра доходит до 20 тысяч.

В предыдущих наших публикациях мы уже рассказали о подвигах около 250 армян, которые, не щадя здоровья и жизни, доблестно защищают Россию и новообразованные республики.

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НЕДАВНО, 5 МАЯ 2026 ГОДА, ГАЗЕТА «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ — КАВКАЗ», выходящая в Ставропольском крае, разместила статью под названием «Ветеран СВО из Владикавказа с протезом вновь управляет спортивным мотоциклом». В статье рассказывается о нашем соотечественнике — 25-летнем ветеране специальной военной операции Онике АМБАРЦУМЯНЕ из Владикавказа, который получил уникальную возможность вернуться к любимому хобби — управлению спортивным мотоциклом.

В ходе боевых действий на передовой Оник получил тяжелое ранение, приведшее к ампутации части ноги (голени). Специалисты биотех-компании «Бионика 2.0» разработали для него протез голени с особой конструкцией, позволяющей надежно фиксировать ногу в нужном положении при езде. Специалисты центра работают как с детьми, так и со взрослыми, успешно помогая при сложных ампутациях и минно-взрывных ранениях.

Первый байк Оник получил в подарок от отца еще подростком. С тех пор скорость и движение стали его страстью. Поэтому на консультации во Владикавказе он поставил условие: нужен только тот протез, который позволит вернуться за руль мотоцикла. «Пациент сразу отметил, что после протезирования собирается ездить на спортивном мотоцикле, а это требует особой постановки ног — колено должно сгибаться под острым углом. Для этой цели мы разработали особую конструкцию протеза», — рассказал врач-протезист компании Шовги Багиев.

Специалисты сконструировали для Амбарцумяна временную анатомически точную гильзу с открытым коленом, которая не ограничивает подвижность сустава. Применено пиновое крепление для надежной фиксации и контроля положения протеза. Стопа выполнена из легкого и прочного карбона, а система пружин позволяет ей двигаться в разных направлениях — это критически важно при выполнении поворотов во время езды.

После выдачи протеза Оник отправился на мотодром, чтобы опробовать его в реальных условиях. За одну тренировку ветеран успел отработать разгоны и торможения, маневры и повороты. Протез отлично показал себя при спортивных нагрузках, а сам Оник высоко оценил работу протезистов.

Благодаря новому протезу мужчина смог исполнить свою мечту и снова сел за руль спортивного мотоцикла. История Оника Амбарцумяна — яркий пример того, как современные технологии и межрегиональное сотрудничество помогают ветеранам возвращаться к полноценной жизни и любимым занятиям.

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28 февраля 2026 года в Кисловодске состоялись похороны одного из достойных сыновей армянского народа, известного российского спортсмена, борца вольного стиля, мастера спорта России ДИЛБАРЯНА Арутюна Амбарцумовича. Отпевание прошло в армянской апостольской церкви Сурб Вардан Кисловодска.

Арутюн Дилбарян родился 16 апреля 1990 года. На всероссийских соревнованиях представлял не только свой город Кисловодск и Ставропольский край, но и Московскую область. Арутюн имел много спортивных достижений. Звание мастера спорта России по вольной борьбе ему было присвоено приказом Минспорта РФ от 21.02.2013 №9-нг).

Дилбарян, позывной «Конг», героически погиб в ходе специальной военной операции в начале 2026 года. За доблестное участие в СВО Арутюн Дилбарян указом президента России был награжден орденом Мужества.

Выражаем глубокие соболезнования родным, близким и друзьям Арутюна. Вечная память и слава герою!

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В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ СМЕРТЬЮ ХРАБРЫХ ПАЛ КИРАКОСЯН Лёва Гургенович (01.07.1994 — 23.02.2024).

Лёва Киракосян родился 1 июля 1994 года в селе Айсуак Ермолаевского сельсовета Куюргазинского района Республики Башкортостан. Образование получил в средней школе №2 села Ермолаево.

С началом СВО он изъявил желание добровольцем отправиться в зону боевых действий. С этой целью в ноябре 2023 года заключил контракт с Министерством обороны России и убыл в место постоянной дислокации. После комплектования подразделения и недолгого боевого слаживания был переведен поближе к линии фронта. Воевал в звании рядового, служил гранатометчиком стрелкового отделения.

Лёва Киракосян погиб от удара дрона в бою под Авдеевкой 23 февраля 2024 года. Он погиб героически, пожертвовав собой ради спасения боевых товарищей. 10 марта 2024 года с воинскими почестями он был предан земле на кладбище в селе Ермолаево. Односельчане помнят его как добродушного, отзывчивого, веселого парня. У Лёвы остались жена и дочь.

Лёва Киракосян посмертно награжден орденом Мужества. Об этом 2 мая 2024 года в соцсети «Одноклассники» оставил запись Азамат Сайфуллин, который на тот момент исполнял обязанности главы администрации Куюргазинского района Республики Башкортостан. Азамат Сайфуллин, в частности, написал: «На торжественном мероприятии мне выпала честь вручить орден Мужества семье Героя, солдата контрактной службы Киракосяна Лёвы Гургеновича, героически погибшего в зоне Специальной военной операции. Указом Президента Российской Федерации от 16 апреля 2024 года за проявленные храбрость и самоотверженность в ходе решения боевых задач Лёва Гургенович награжден орденом Мужества, присвоенным герою посмертно. Низкий поклон родителям воина за воспитание истинного патриота!»

Выражаем глубокие соболезнования родным, близким и друзьям Лёвы. Вечная память и слава герою!

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В 2025 ГОДУ ТЕЛЕКАНАЛ «ТУЛЬСКИЙ» ВЫПУСТИЛ ТЕЛЕПЕРЕДАЧУ «ВЕРНУВШИЙСЯ С ПЕРЕДОВОЙ РАЗВЕДЧИК рассказал, как привыкает к мирной жизни» (ссылка на видеосюжет). Передача полностью была посвящена нашему соотечественнику, военному разведчику Сергею АРУТЮНЯНУ. Вернувшийся с передовой разведчик рассказал, как привыкает к мирной жизни

Военную форму Сергей Арутюнян не надевал уже два года, сменил ее на классический костюм. Но напоминает о днях, проведенных на СВО, то, что всегда под рукой костыль. На передовой Сергей был старшим разведывательной группы. Его бойцы устанавливали координаты противника и передавали командованию, корректировали огонь, прикрывали основные силы и молниеносно меняли позицию. Однажды при выполнении задания Сергей Арутюнян получил осколочное ранение в бок и позвоночник. 4 месяца провел в больнице, после чего солдата комиссовали.

Вернувшись домой, Сергей обратился в фонд «Защитники Отечества» для оформления удостоверения ветерана боевых действий и инвалидности. Но в этом фонде оказывают и многие другие услуги: психологическую, юридическую и медицинскую поддержку, помощь в получении лекарств и долговременный уход.

Несмотря на свой возраст — ему больше 50 лет, — а также серьезное ранение, Сергей заново рвется на фронт. Он говорит, что его сердце осталось там, с его боевыми братьями по оружию. Пожелаем Сергею Арутюняну, настоящему воину и патриоту России, удачи, здоровья и семейного благополучия.

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В 2025 году в ходе специальной военной операции, защищая свободу и независимость российского народа, героически погиб рядовой Микаел Арменович БАГДАСАРЯН из Марксовского района Саратовской области. Об этом сообщил глава муниципалитета Дмитрий Романов в своем телеграм-канале.

Микаел Багдасарян родился в Армении. В 1998 году переехал с семьей в город Бузулук Оренбургской области. Окончив школу, поступил в техникум на автомеханика. После окончания техникума трудоустроился и работал по профессии.

Багдасарян был добрым, активным, отзывчивым, всегда помогал всем, кто нуждался в помощи. Он служил пулеметчиком мотострелкового взвода. Рядовой Микаел Багдасарян погиб как настоящий герой при выполнении боевого задания. Он мужественно исполнил свой воинский долг, защищая мирное население и свое государство. Память о нем будет жить в сердцах всех, кто его знал.

Прощание с Микаелом Багдасаряном и похороны прошли в городе Марксе 14 мая 2025 года. Выражаем искренние соболезнования всем родным, близким и друзьям Микаела. Вечная память и слава герою!

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ПРОДОЛЖАЕМ РАССКАЗЫВАТЬ О ЖИТЕЛЯХ ЗНАМЕНИТОГО СТАРИННОГО АРМЯНОНАСЕЛЕННОГО села Эдиссия Ставропольского края (армянское село Эдиссия было основано указом российского императора Павла I в 1797 году). Для информации сообщим, что около 250 жителей Эдиссии в настоящее время воюют в зоне СВО. К сожалению, не обошлось и без жертв. Общие потери среди отважных эдиссийцев составляют 21 человек: 16 погибших и 5 пропавших без вести. Ниже расскажем об одном погибшем герое.

ТЕМИРХАНОВ Андрей Иванович родился 27 сентября 1978 года в селе Эдиссия Ставропольского края. В период с 1985 по 1993 год обучался в МКОУ «СОШ №5» села Эдиссия. В школе участвовал в различных спортивных соревнованиях, отличался патриотичностью, смелостью и целеустремленностью. В 1993 году, окончив школу, поступил в техникум. По окончании техникума женился. Андрей с супругой вырастили и воспитали двоих детей в духе патриотизма, любви к Родине и Отечеству.

С целью защиты Родины от нацистов и выполнения долга по зову сердца Андрей Темирханов 18 октября 2024 года добровольно заключил контракт с Министерством обороны РФ и направился для прохождения обучения на полигоне 205-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Сухопутных войск РФ. По окончании учебы в городе Буденновске в третьей декаде марта 2025 года Темирханова направили для прохождения дальнейшей воинской службы в 102-й мотострелковый полк (в/ч 91706) в поселок Персиановский Ростовской области.

Далее при прохождении воинской службы 06.04.2025 года Темирханова направили в зону СВО на территории ДНР. При выполнении очередного боевого задания 13 апреля 2025 года Андрей Темирханов погиб. Он представлен к государственной награде (посмертно).

Достойный сын армянского народа Андрей Темирханов с честью выполнил священный долг российского солдата и до конца оставался верен воинскому долгу. Выражаем искренние соболезнования всем родным, близким и друзьям Андрея. Вечная память и слава герою!

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Мы неоднократно писали, что в зоне СВО героически воюют не только мужчины, но и женщины. За 4 года я успел написать о нескольких смелых армянках, которые без чувства страха героически воюют и вносят свою лепту в нашу будущую победу.

Одна из таких мужественных женщин — АРУТЮНЯН Гаяне Владимировна. В настоящее время она является генеральным секретарем Общественной палаты стран Евразийского экономического союза.

Целой полосы нашей газеты не хватит, чтобы рассказать о ее невероятной деятельности в Донецкой Народной Республике (ДНР) с 2014 года. С начала СВО она развернула активную деятельность по оказанию гуманитарной помощи в обеспечении бойцов специальным снаряжением, в поиске пропавших и погибших наших бойцов. Есть еще некоторые важные аспекты ее деятельности, о которых пока рано писать.

Вся сознательная жизнь Гаяне прошла в ДНР, и она с гордостью говорит, что Донецк — это ее родной город. Кроме того, ее родной брат, офицер Гагик АРУТЮНЯН, также героически воюет на СВО и имеет несколько государственных наград России. Он награжден медалью «За доблесть» II степени и медалью «Суворова». Про Гагика Арутюняна мы писали в нашей газете в марте 2025 года. Об активной деятельности Гаяне Арутюнян в курсе не только органы государственной власти ДНР, но и в Москве. Власти ДНР неоднократно награждали ее почетными грамотами и благодарственными письмами за активную общественную деятельность.

Кроме активного и мужественного участия в боевых действиях, армянские общины Российской Федерации продолжают систематически активно собирать и отправлять в зону СВО и жителям Донбасса партии гуманитарной помощи. Армянскими общинами и отдельными гражданами для нужд боевых частей закупаются и передаются автотранспорт и другая техника. Кроме того, российскими армянами собраны и переданы в соответствующие фонды и организации десятки миллионов рублей.

Арам ХАЧАТРЯН, военный журналист, подполковник запаса ВС РФ