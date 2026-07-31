ДАВАЙТЕ ВСПОМНИМ ТРИ ИЮЛЯ

2016 год

7 июля. Ованес Мурадян, метнувший 15 апреля учебную гранату в сторону дома Р. Кочаряна, признан невменяемым, состоял на учете в Аване.

9 июля. Молодой азербайджанец, убивший ударами ножа на улице в Москве студентку Анну Саркисян, получил… 10 лет срока. (А если б он убил русскую девушку? – А.Т.).

14 июля. В ночь на 15 июля в Ницце грузовик на набережной протаранил толпу людей, проехав 2 км. 86 убитых, 188 – в больницах. Застреленный террорист – гражданин Туниса Мохаммед Булель. Среди жертв один гражданин РА.

16 июля. В турецком городе Урфа найдена гробница армянского царя Абгара, в ней похоронены 10 человек семьи.

В Турции задержаны 2839 человек, пытавшихся совершить госпереворот в ночь на 16 июля. В столкновениях погиб 161 человек. Эрдогану в убежище Германия отказала, вылетел в Лондон.

17 июля. Утром группа вооруженных лиц ворвалась в Ереване на территорию полка патрульно-постовой службы (Эребуни). Взяла служащих в заложники, потребовала отставки президента С. Саргсяна и освобождения Жирайра Сефиляна. В числе заложников – прибывшие для переговоров замначальника Полиции РА Вардан Егиазарян и замначальника полиции Еревана Валерий Осипян.

21 июля, «ГА». Интеллигенция (Ованес Чекиджян, Тигран Мансурян, Перч Зейтунцян и др.) просит Ж. Сефиляна призвать захватчиков сложить оружие. Политики (за исключением «Наследия» и «Демократической родины», П. Макеян) осудили захват. Во главе группы П. Манукян и В. Аветисян. Они называют себя восставшими, призывают людей прийти к полку. Переговоры продолжаются. Депутат Арцаха, генерал Виталий Баласанян выступил посредником в контактах с «Сасна црер».

23 июля. Захватчики постепенно выпускают рядовых полицейских, потом В. Егиазаряна и В. Осипяна. Количество напавших – 31 человек.

Представитель «Учредительного парламента» Алек Енигомшян сообщил, что «Сасна црер» считают себя победителями. Активизировался депутат Н. Пашинян, что не нравится захватчикам. Кроме прочего, он критикует и Л. Тер-Петросяна, а на вопрос прессы, стоит ли критиковать того, благодаря кому он получил мандат, отвечает: «Это еще большой вопрос, кто и благодаря кому получил мандат… Если народ решится на смену власти, я возглавлю этот процесс».

26 июля. Митингующие вечером начали шествие по улицам Еревана. Ночью в ходе перестрелки ранены Павлик Манукян и его сын Арам, прооперированы. Захвачена бригада «скорой помощи».

Некий Артур Саркисян прорвал полицейский кордон на своей машине, груженной провиантом для «Сасна црер» (хотя с едой никаких проблем не было). Потом этот «хлебонос» и оружие взял.

29 июля. Митингующие проводят шествие. Задержан Алек Енигомшян. Полиция запретила публичные мероприятия у полка.

31 июля. Штурмовики отпустили заложников и сдались. В результате захвата погибли 3 полицейских. Последним территорию полка покинул Виталий Баласанян, очень много сделавший для разрядки ситуации.

2006 год

1 июля. На Московском кинофестивале Андрей Кончаловский представил свой документальный фильм «Бремя власти. Гейдар Алиев». (Интересно, сколько заработал? – А.Т.).

6 июля. За 1 день от рук националистов в Москве, в подземке, пострадали 8 человек (из РА, АР, Казахстана и Узбекистана). Лозунг – «Бей кавказцев».

8 июля. В связи с грядущим 15-летием независимости Армении объявлена амнистия.

11 июля. В Ингушетии убиты террорист Шамиль Басаев и его приближенные.

25 июля. Один из грантоедов из Кавказского центра миротворческих инициатив Георгий Ванян в интервью азербайджанцам соглашается с постановкой вопроса о том, что руки Роберта Кочаряна «по локоть в азербайджанской крови». Далее говорит: «Я не буду иметь морального права просить прощения за Ходжалу до тех пор, пока ко мне не присоединятся все мои соотечественники».

В Вардакарском водохранилище в день Вардавара утонули 3 сестры: Анжела (14), Лусине (11) и Мариам Затикяны. Присели на дамбе, опустили ноги в воду. Анжела скользнула вниз, другие кинулись спасать, не умея плавать.

29 июля. Некорректным и преждевременным назвали представители «Армавиа» заключение Межгосударственного авиакомитета по итогам катастрофы 3 мая армянского лайнера А-320 (Ереван – Сочи). Причиной назвали ошибку пилотов. «Армавиа» считает, что расследование не завершено.

В 2005 году более 400 семей граждан РА, проживающих на территории Южного федерального округа РФ, вернулись на Родину.

1996 год

3 июля. Второй тур президентских выборов в России – Ельцин или Зюганов? Заснул после часа ночи. В 8 утра у Ельцина было 53,5%, у Зюганова – 40,5%. В день выборов Алла Пугачева в телеэфире прямо говорит, что нельзя голосовать за коммунистов.

11 июля. Ж. «Возни». 10-летний Геворик пишет дедушке Левону (Тер-Петросяну): «Пусть Бог поможет на выборах тебе так же, как ты помогаешь нам…»

11 июля. Сын президента Давид Тер-Петросян призван в армию. Закончил ЕГУ, одновременно работал в филиале банка «Мидленд Армения».

В Детройте (10 июля) в возрасте 95 лет скончался Национальный герой РА, благотворитель Алек Манукян.

18 июля. На съезде партии «Шамирам» Л. Тер-Петросян сказал, что симпатии женщин старше 40 лет – за ним, а младше – за Вано Сирадегяном.

25 июля. На Олимпиаде в Атланте борец Армен Назарян завоевал первую золотую медаль для Армении.

Президиум Союза ветеранов РА возмущен демонтажем постамента бывшего памятника Ленину в Ереване.

26 июля. Композитор Микаел Таривердиев умер в Сочи от сердечного приступа, не дожив месяц до 65-летия.

Июль в Карабахе

1-5 июля. Очередной раунд переговоров в Стокгольме завершился безрезультатно. Владимира Казимирова (к радости азербайджанцев) заменил Юрий Юкалов.

17 июля. В Степанакерте прибыл вновь назначенный представитель председателя ОБСЕ Анджей Каспрчик. Президент Р. Кочарян рассказал предысторию конфликта.

В Степанакерте открылся международный симпозиум скульпторов (45 дней). Их произведения украсят столицу НКР.

19 июля. В Ереване российские политологи Андраник Мигранян и Константин Затулин. Последний в интервью газете «Айастани Анрапетутюн» скажет, что «как Де Голль дал свободу Алжиру, так и Алиев должен дать свободу Нагорному Карабаху».

22-24 июля. В НКР прибыла делегация Армянского евангелистского общества во главе с преподобным Рене Левоняном. На их средства открыт детский оздоровительный центр «Каркар», взято шефство над 100 многодетными семьями.