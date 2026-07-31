ДИЗАЙНЕРЫ ВЫБИРАЮТ, АГРАРИИ ЖДУТ

Более трех тысяч незаполненных мест: сигнал, который нельзя игнорировать

Итоги приемной кампании 2026–2027 учебного года вновь подтвердили проблему, которая выходит далеко за рамки статистики университетов. Как сообщила в телефонном разговоре с корреспондентом «ГА» пресс-секретарь Центра оценки и тестирования Хачануш Григорян, из 12 720 выделенных мест в высших учебных заведениях были заполнены 9 620. Около 3 100 мест остались свободными, среди них – 250 мест, предусмотренных в рамках государственного заказа.

ПРОБЛЕМА НЕЗАПОЛНЕННЫХ МЕСТ НЕ НОВАЯ. ТАК, ПОСЛЕ ОСНОВНОГО КОНКУРСА 2025–2026 учебного года в Ереванском государственном университете оставалось 159 вакантных мест, из которых 11 – бюджетные и 148 – платные. Предварительные результаты нынешней приемной кампании показывают: выбор абитуриентов традиционно концентрируется вокруг ограниченного числа направлений. В числе наиболее востребованных остаются медицина – прежде всего стоматология, право, управление, экономика. В этом году в число популярных направлений вошел и дизайн.

Окончательные результаты приема будут подведены 30 июля, однако очевидно: за цифрами свободных мест стоят вопросы, требующие серьезного обсуждения. Почему часть специальностей теряет привлекательность для молодежи? Почему даже возможность бесплатного обучения за счет государства не всегда становится достаточным стимулом? Почему при существующей потребности экономики в квалифицированных кадрах образовательные возможности остаются невостребованными?

Причины могут быть разными: демографические изменение, переориентация интересов молодежи, трансформация рынка труда. Но сама тенденция показывает: между системой образования и потребностями развития страны сохраняется серьезный разрыв.

Путь к профессии или только диплом?

Сегодня требования к высшему образованию изменились. Если в какой-то период многих интересовал только диплом, то теперь молодой человек хочет понять: даст ли выбранная специальность возможность реализовать себя, найти работу и построить профессиональное будущее. За каждым выпускником школы стоят не только результаты экзаменов и решение о поступлении в вуз. За ним – семья, ожидания родителей, личные планы и главный вопрос: есть ли у меня будущее здесь?

ИМЕННО ПОЭТОМУ РАЗГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ – ЭТО РАЗГОВОР НЕ ТОЛЬКО ОБ УНИВЕРСИТЕТАХ. Это разговор о будущем страны. Если молодой специалист получает диплом, но не видит возможности применить свои знания, проблема касается уже не только системы образования. Она отражает более широкий вопрос – насколько экономика способна создавать условия для профессионального роста.

Сегодня Армении нужны инженеры, технологи, специалисты аграрной сферы, профессионалы, способные работать в условиях современной экономики. Но подготовить специалиста недостаточно. Необходимо создать условия, чтобы молодой человек видел перспективу применения своих знаний именно в Армении.

Аграрная сфера: кто придет на смену?

Особенно показателен пример Национального аграрного университета Армении. В то время, как государство относит аграрные специальности к направлениям стратегического значения и поддерживает подготовку кадров для этой сферы, интерес абитуриентов к ряду таких профессий остается недостаточным. Речь идет о направлениях, без которых невозможно обеспечение продовольственной безопасности страны.

ПАРАДОКС СИТУАЦИИ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ, ЧТО ПРОБЛЕМА НЕ В ОТСУТСТВИИ РАБОЧИХ МЕСТ ИЛИ ПОТРЕБНОСТЯХ ЭКОНОМИКИ. Современное сельское хозяйство требует специалистов нового поколения – от агрономов, работающих с цифровыми технологиями, до специалистов по автоматизации и точному земледелию.

Однако между реальной потребностью страны и профессиональным выбором молодежи сохраняется заметный разрыв. Для Армении вопросы продовольственной безопасности, эффективного использования земельных ресурсов, развития тепличного хозяйства, переработки сельскохозяйственной продукции и внедрения современных технологий становятся все более актуальными. Стране нужны агрономы нового поколения, ветеринарные врачи, специалисты по защите растений, технологи аграрного производства – профессионалы, способные работать с современными системами управления и цифровыми решениями.

Но почему направления, имеющие стратегическое значение для экономики, не всегда становятся привлекательными для выпускников школ? Возможно, причина в том, что образ многих профессий остается прежним, тогда как сама отрасль изменилась. Современное сельское хозяйство – это уже не только традиционный труд на земле. Это сфера биотехнологий, автоматизации, точного земледелия, управления ресурсами и инновационных методов производства.

Именно поэтому вопрос заполнения мест аграрных специальностей становится не только вопросом приемной кампании. Это вопрос стратегического выбора страны: сможет ли Армения подготовить специалистов, которые будут обеспечивать развитие одной из ключевых отраслей экономики.

Вопросы не только к власти

Государство несет ответственность за создание условий: качественное образование, рабочие места, развитие регионов и понятную стратегию подготовки кадров.

ГРАЖДАНЕ ВПРАВЕ ОЖИДАТЬ ОТ ВЛАСТИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ И КОНКРЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. Но есть вопросы и к обществу.

Готовы ли мы по-новому смотреть на профессиональный выбор? Не слишком ли часто успех измеряется только престижем профессии или возможностью уехать? Необходимо вернуть уважение к труду специалистов разных направлений – к тем профессиям, без которых невозможно устойчивое развитие страны.

Будущее начинается сегодня

После тяжелых испытаний Армения получила возможность задуматься не только о том, как сохранить себя, но и о том, как двигаться вперед.

БУДУЩЕЕ СТРОИТСЯ НЕ ТОЛЬКО НА ОСНОВЕ БОЛЬШИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ. Оно начинается с конкретных вопросов. Сможет ли выпускник найти достойную работу? Будет ли перспектива у молодой семьи? Захочет ли молодой специалист связать свою жизнь со своей страной? Готова ли Армения строить будущее?

Ответ будет зависеть от того, насколько сегодняшние решения учитывают интересы тех, кто завтра должен будет это будущее создавать. Потому что будущее страны начинается не когда-нибудь потом. Оно формируется уже сегодня – в школах и университетах, в семьях и на рабочих местах, в выборе каждого человека.

От преодоления кризисов – к созданию перспектив

Последние годы стали для Армении серьезным испытанием. Они заставили общество по-новому взглянуть на вопросы безопасности, устойчивости и будущего. Но после любого испытания наступает момент, когда необходимо ответить не только на вопрос «что произошло?», но и на вопрос «что мы делаем дальше?».

Страна не может постоянно существовать в режиме преодоления очередного кризиса. Необходимо создавать условия для развития – для работы, образования, профессионального роста и уверенности в завтрашнем дне. Главным ресурсом страны остаются люди. Их знания, способности и профессиональный выбор определяют, какой будет Армения через несколько лет.