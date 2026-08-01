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ОБЩЕСТВО И ПРАВО

Лана МШЕЦЯН

Лана МШЕЦЯН

ЖАЛОБА ГЕНПРОКУРОРА ВНОВЬ ОТКЛОНЕНА – МЭР ГОРИСА ОСТАНЕТСЯ НА СВОБОДЕ

Приговор мэру Гориса Арушу Арушаняну не будет изменен, тюремный срок ему не грозит. Такое решение принял Антикоррупционный апелляционный суд под председательством судьи Жени Меликсетян, отклонившей апелляционную жалобу генпрокурора. Таким образом, решение Антикоррупционного суда первой инстанции осталось без изменений.

«ГА» СООБЩАЛ, ЧТО 24 ИЮНЯ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ ТИГРАНА ДАВТЯНА отклонил ходатайство Службы пробации, которая требовала заменить назначенное Арушу Арушаняну наказание лишением свободы. Следует отметить, что вопрос об изменении приговора Арушу Арушаняну находится на рассмотрении суда уже более двух лет, и все это время Служба пробации, ссылаясь на неисполнение приговора суда, упорно добивалась повторной отправки мэра Гориса под арест.

Тяжба по делу Аруша Арушаняна прошла все судебные инстанции. После того, как Кассационный суд, продержавший более года в своем производстве жалобу адвокатов Арушаняна, наконец, 10 апреля сего года вынес решение по его делу, процесс значительно ускорился. КС отменил приговор Апелляционного уголовного суда и направил дело на новое расследование в Антикоррупционный суд.

Напомним, что 28 марта 2022 года судья суда первой инстанции Сюникского марза Гнел Гаспарян освободил Аруша Арушаняна, обвиняемого в попытке подкупа избирателей, из зала суда, приговорив его к условному лишению свободы на 6 месяцев. Суд также ограничил Арушаняна в возможности занимать руководящие должности в органах местного самоуправления сроком на 5 лет.

После того, как судебный акт вступил в силу, Служба пробации обратилась в Совет старейшин Гориса с ходатайством прекратить полномочия Арушаняна, но Совет старейшин отклонил его с мотивировкой, что подобные действия не входят в его полномочия. В результате Служба пробации обратилась в суд, с требованием приговорить Арушаняна за допущенное нарушение к тюремному сроку. 10 сентября 2024 года судья суда Сюникского марза первой инстанции Варсеник Мелконян частично удовлетворила иск, заменив наказание в виде лишения права занимать руководящие должности на реальный тюремный срок, составляющий 1 год, 8 месяцев и 3 дня. И прокуратура, и защита Арушаняна обжаловали это решение.

Апелляционный уголовный суд, однако, приговорил Арушаняна к 1 году и 11 месяцев лишения свободы, увеличив срок отбывания наказания еще на 3 месяца. Стороны направили жалобы в Кассационный суд. В марте 2025 года стало известно, что они приняты к рассмотрению, но лишь спустя год и месяц КС соизволил принять решение, можно сказать, в пользу мэра Гориса. В обосновании решения указывалось, что в деле Арушаняна нарушен принцип подсудности — оно должно было быть рассмотрено в Антикоррупционном суде, куда, соответственно, и направилось, оказавшись в производстве судьи Давтяна.

Решения двух инстанций Антикоррупционного суда ясно показывают: Арушанян не в опале у правящей партии, а совсем наоборот. Проявленное им усердие в предвыборный период, по всей видимости, заценили, им довольны. Генпрокурор, конечно, может в очередной раз обратиться в Кассационный суд, но это вряд ли что-то изменит: жалоба, скорее всего, будет просто отклонена.

Что касается Арушаняна, то он, насколько известно, планирует вновь баллотироваться на должность главы Гориса на выборах в органы местного самоуправления, которые ожидаются осенью. В Горисе любят своего мэра, но, надо признать, имеются и другие желающие подвинуть его на этом посту, также находящиеся в фаворе у лидеров правящей партии. Пока ясно одно: тюремная камера Арушаняну не грозит, а как сложится его дальнейшая карьера, покажет ближайшее будущее.

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