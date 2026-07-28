ЖАЛОБА ПО ДЕЛУ АРЕГНАЗ МАНУКЯН ВСЕ ЕЩЕ НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНА

20 июля адвокаты члена партии «Мать Армения», баллотировавшейся в депутаты от «Процветающей Армении» Арегназ Манукян, обжаловали в Апелляционном суде решение первой инстанции о ее двухмесячном аресте. Прошло уже более недели, но жалоба до сих пор не зарегистрирована на имя конкретной судейской тройки.

КАК ОКАЗАЛОСЬ, ПРОБЛЕМА НЕ В НЕРАСТОРОПНОСТИ АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА: за все это время суд первой инстанции не удосужился направить материалы дела в вышестоящую инстанцию. Напомним, что Арегназ Манукян была задержана 9 июля, а на следующий день решением судьи Манвела Шахвердяна арестована на 2 месяца. В ее отношении инициировано уголовное преследование по части1 статьи 427 УК РА (разглашение информации, содержащей государственную тайну). Интересы 46-летней Манукян представляют адвокаты Ованес Худоян и Татевик Согоян.

Соратница обвиняемого в шпионаже и государственной измене лидера «Мать Армения» Андраника Теваняна, которому, невзирая на резкое ухудшение здоровья, 22 июля продлили срок содержания под стражей еще на 2 месяца, в своем письме из тюрьмы сообщила, что полностью изолирована от мира, ей не позволяют даже поговорить по телефому с 85-летней матерью и 13-летней дочерью. Своей вины она не признает, а адвокат Татевик Согоян заявляет, что следственный орган, не представив никаких фактических доказательств, предположил, что депутат НС РА Арегназ Манукян, участвуя в закрытом заседании парламента в 2024 году, передала Андранику Теваняну информацию, содержащую государственную тайну. Сама Манукян ранее заявила, что не помнит, участвовала ли в этом заседании по вопросу демаркации границ или нет.

Что касается апелляционной жалобы, то в ней защита оспаривает наличие обоснованных подозрений для ареста в ходатайстве, представленном следственным органом. Адвокат утверждает, что у следствия как не было, так и нет фактических доказательств того, что предполагаемое деяние было совершено Арегназ Манукяном, а предположений, как известно, недостаточно для предъявления обвинений. Что касается оснований, то судья Шахвердян счел вероятным риск воспрепятствования со стороны Манукян следственным действиям, что защита также считает необоснованным. При этом суд не усмотрел оснований предполагать, что Арегназ Манукян сбежит и совершит новое преступление.

Между тем ещё большее беспокойство вызывает тот факт, что суд первой инстанции ограничил свидания Арегназ Манукян с близкими, хотя прекрасно знал о наличии ребенка и престарелой матери. Отмечается, что это обстоятельство наносит вред не столько ей самой, сколько членам ее семьи, относящимся к самым незащищенным возрастным категориям. Адвокат подчеркивает, что решение суда о запрете ее подзащитной на контакты даже с самыми близкими родственниками свидетельствует о карательных мерах в ее отношении, имеющих политический подтекст. Особенно с учетом того, что об этой проблеме оповещены все компетентные органы, в первую очередь – офис Защитника прав человека. Однако, изменить что-то в этой связи не удается до сих пор.

Остается ждать новостей из Апелляционного суда. Ранее адвокат Ованес Худоян в беседе с «ГА» отмечал, что защита рассчитывает на изменение меры пресечения, так как «речь идет о деянии средней тяжести в условиях наличия очень скудных материалов и обвинения, не дающего ответа ни на один содержательный вопрос».