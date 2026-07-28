USD 366.54 ֏ EUR 416.39 ֏ RUB 4.66 ֏ ☀️ Երևան 24°CUSD 366.54 ֏ EUR 416.39 ֏ RUB 4.66 ֏ ☀️ Երևան 24°CUSD 366.54 ֏ EUR 416.39 ֏ RUB 4.66 ֏ ☀️ Երևան 24°CUSD 366.54 ֏ EUR 416.39 ֏ RUB 4.66 ֏ ☀️ Երևան 24°CUSD 366.54 ֏ EUR 416.39 ֏ RUB 4.66 ֏ ☀️ Երևան 24°CUSD 366.54 ֏ EUR 416.39 ֏ RUB 4.66 ֏ ☀️ Երևան 24°CUSD 366.54 ֏ EUR 416.39 ֏ RUB 4.66 ֏ ☀️ Երևան 24°CUSD 366.54 ֏ EUR 416.39 ֏ RUB 4.66 ֏ ☀️ Երևան 24°CUSD 366.54 ֏ EUR 416.39 ֏ RUB 4.66 ֏ ☀️ Երևան 24°CUSD 366.54 ֏ EUR 416.39 ֏ RUB 4.66 ֏ ☀️ Երևան 24°CUSD 366.54 ֏ EUR 416.39 ֏ RUB 4.66 ֏ ☀️ Երևան 24°CUSD 366.54 ֏ EUR 416.39 ֏ RUB 4.66 ֏ ☀️ Երևան 24°C

Логотип
Логотип
ОБЩЕСТВО И ПРАВО

Лана МШЕЦЯН

Лана МШЕЦЯН

ЖАЛОБА ПО ДЕЛУ АРЕГНАЗ МАНУКЯН ВСЕ ЕЩЕ НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНА

20 июля адвокаты члена партии «Мать Армения», баллотировавшейся в депутаты от «Процветающей Армении» Арегназ Манукян, обжаловали в Апелляционном суде решение первой инстанции о ее двухмесячном аресте. Прошло уже более недели, но жалоба до сих пор не зарегистрирована на имя конкретной судейской тройки.

КАК ОКАЗАЛОСЬ, ПРОБЛЕМА НЕ В НЕРАСТОРОПНОСТИ АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА: за все это время суд первой инстанции не удосужился направить материалы дела в вышестоящую инстанцию. Напомним, что Арегназ Манукян была задержана 9 июля, а на следующий день решением судьи Манвела Шахвердяна арестована на 2 месяца. В ее отношении инициировано уголовное преследование по части1 статьи 427 УК РА (разглашение информации, содержащей государственную тайну). Интересы 46-летней Манукян представляют адвокаты Ованес Худоян и Татевик Согоян.

Соратница обвиняемого в шпионаже и государственной измене лидера «Мать Армения» Андраника Теваняна, которому, невзирая на резкое ухудшение здоровья, 22 июля продлили срок содержания под стражей еще на 2 месяца, в своем письме из тюрьмы сообщила, что полностью изолирована от мира, ей не позволяют даже поговорить по телефому с 85-летней матерью и 13-летней дочерью. Своей вины она не признает, а адвокат Татевик Согоян заявляет, что следственный орган, не представив никаких фактических доказательств, предположил, что депутат НС РА Арегназ Манукян, участвуя в закрытом заседании парламента в 2024 году, передала Андранику Теваняну информацию, содержащую государственную тайну. Сама Манукян ранее заявила, что не помнит, участвовала ли в этом заседании по вопросу демаркации границ или нет.

Что касается апелляционной жалобы, то в ней защита оспаривает наличие обоснованных подозрений для ареста в ходатайстве, представленном следственным органом. Адвокат утверждает, что у следствия как не было, так и нет фактических доказательств того, что предполагаемое деяние было совершено Арегназ Манукяном, а предположений, как известно, недостаточно для предъявления обвинений. Что касается оснований, то судья Шахвердян счел вероятным риск воспрепятствования со стороны Манукян следственным действиям, что защита также считает необоснованным. При этом суд не усмотрел оснований предполагать, что Арегназ Манукян сбежит и совершит новое преступление.

Между тем ещё большее беспокойство вызывает тот факт, что суд первой инстанции ограничил свидания Арегназ Манукян с близкими, хотя прекрасно знал о наличии ребенка и престарелой матери. Отмечается, что это обстоятельство наносит вред не столько ей самой, сколько членам ее семьи, относящимся к самым незащищенным возрастным категориям. Адвокат подчеркивает, что решение суда о запрете ее подзащитной на контакты даже с самыми близкими родственниками свидетельствует о карательных мерах в ее отношении, имеющих политический подтекст. Особенно с учетом того, что об этой проблеме оповещены все компетентные органы, в первую очередь – офис Защитника прав человека. Однако, изменить что-то в этой связи не удается до сих пор.

Остается ждать новостей из Апелляционного суда. Ранее адвокат Ованес Худоян в беседе с «ГА» отмечал, что защита рассчитывает на изменение меры пресечения, так как «речь идет о деянии средней тяжести в условиях наличия очень скудных материалов и обвинения, не дающего ответа ни на один содержательный вопрос».

НОВОСТИ

Рубинян вводит ограничения профессиональной деятельности СМИ – Марианна Каграманян
Глава МИД Украины заявил Аракчи, что атака на иранское судно была непреднамеренной
Правозащитница сообщила о жестоком избиении солдата – Минобороны отрицает
«Будем бороться»: адвокат раскрыла детали процесса против представителей Армянской церкви
Судилище в Баку: завершилось рассмотрение жалоб армянских пленных
Трамп принял Зеленского и Нетаньяху: в Белом доме встречи назвали продуктивными
Блок «Сильная Армения» заявил о выполнении обещаний, данных жителям Степанавана
Землетрясение в Японии: более 100 пострадавших, 60 афтершоков после сильного удара
Масштабные лесные пожары во Франции и Испании: эвакуированы сотни тысяч людей
Обвинительное заключение против епископов и Католикоса направлено в суд
В Тегеране заявили, что Киев, ударив по иранскому судну, вступает в «опасную игру
Т\К: Власти оказывают давление на владельцев цветочных хозяйств, требуя молчать
FIP: На фоне ограничений РФ экспорт молочной продукции сократился, зависимость от российского рынка выросла
Трамп поделился статьей о стратегической роли Азербайджана
С 1 августа доставщики еды в Армении должны будут иметь санитарную книжку
Состоялись общественные слушания по вопросу признания общественного приоритетного интереса в отношении 100 % акций ЗАО «ЭСА»
На 82-м году жизни скончался политический деятель Гарник Маргарян
Объем водозабора из озера Севан достиг исторического минимума
СВР: Евросоюз требует от Армении сокращения присутствия российского бизнеса
Россияне начали массово искать жилье в Армении на фоне слухов о второй волне мобилизации

Читайте также

ОБЩЕСТВО И ПРАВО

ГИБЕЛЬ СОЛДАТ В НЕБОЕВЫХ УСЛОВИЯХ

Как это и ни прискорбно, но приходится констатировать, что самоубийства, несчастные случаи…

28.07.2026

ОБЩЕСТВО И ПРАВО

ДОЛЕТЯТ ЛИ ЛЕТНИЕ КРОВОПИЙЦЫ ДО АРМЕНИИ?

ВОЗ предупреждает: в Южной Европе растет число случаев заражения вирусом Западного Нила.…

28.07.2026

ОБЩЕСТВО И ПРАВО

ДЕЛО В СУДЕ, А ПРОКУРАТУРА ПРОДОЛЖАЕТ СБОР ИНФОРМАЦИИ

На прошлой неделе в Антикоррупционном гражданском суде под председательством Ашхен Гарслян состоялось…

27.07.2026

ОБЩЕСТВО И ПРАВО

ДИКТАТОРАМ ВЫБОРЫ НЕ НУЖНЫ

Фрэнсис Фукуяма в 1989 году в статье «Конец истории» объявил народу и…

27.07.2026

ОБЩЕСТВО И ПРАВО

«Я» В ЦИФРОВОМ РЕГИСТРЕ, или ПОД КОЛПАКОМ «БОЛЬШОГО БРАТА»

Кто стирает грань между безопасностью и абсолютной тиранией Развернувшийся между членами правительства…

27.07.2026

ОБЩЕСТВО И ПРАВО

АШОТЯН ТРЕТИЙ РАЗ ЗА ЧЕТЫРЕ ГОДА ВСТРЕЧАЕТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ В ТЮРЬМЕ: КАК ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ КОЛЛЕГИ

Арестованный заместитель председателя Республиканской партии Армении (РПА) Армен Ашотян сегодня отмечает день…

25.07.2026

ОБЩЕСТВО И ПРАВО

ДЕЛО О ПРОДАЖЕ «ЧЕРНОЙ КРЕПОСТИ» УЖЕ В СУДЕ

Очередное, уже пятое уголовное дело в отношении Сержа Саргсяна поступило в суд.…

25.07.2026

ОБЩЕСТВО И ПРАВО

ИССЛЕДУЮТСЯ ВОЗМОЖНОСТИ СВЕТА

В интервью «ГА» профессор Университета Лаваля (Квебек, Канада) Тигран ГАЛСТЯН говорит о…

25.07.2026

ОБЩЕСТВО И ПРАВО

60 ГЕКТАРОВ НЕВЕЖЕСТВА, или ОЗЕЛЕНЕНИЕ ПО-АВИНЯНОВСКИ

Еще в начале этого года мэр столицы Тигран Авинян по ходу одной…

25.07.2026

ОБЩЕСТВО И ПРАВО

ЗДАНИЮ Ж/Д ВОКЗАЛА 70 ЛЕТ

Скромная история большого здания Впервые паровозный гудок рассеял патриархальную тишину города Эривань…

25.07.2026