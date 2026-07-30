ЗА 5 ЛЕТ НЕ РЕШИЛ НИ ОДНУ ИЗ НАСУЩНЫХ ПРОБЛЕМ

Давид Саркисян занимает должность руководителя общины Дилижан с 26 февраля 2021 г. Он в числе тех, кого Пашинян сначала назначил в статусе и. о., после чего назначенцу удалось по итогам выборов занять кресло мэра на постоянной основе. Об изъянах Саркисяна на этой должности писали гораздо больше, нежели о проделках его однофамильца Гарика, которого Пашинян всеми правдами и неправдами усадил в кресло мэра Веди путем повторных выборов.

О САРКИСЯНЕ ЗА ЭТИ ГОДЫ НЕ БЫЛО НИ ОДНОЙ НЕЙТРАЛЬНОЙ ПУБЛИКАЦИИ, читатели «Голоса» наверняка вспомнят о периодические повторяющихся данных о загрязнения реки Агстев. Вот уже 5 лет население общины требует, чтобы мэр очистил реку от мусора, однако мусора в реке с каждым годом становится больше. Дело дошло до того, что нынешним летом сотрудники марзовой администрации опасались подъема уровня воды в этой реке не только по причине обильных осадков, но и потому, что подъему реки могло способствовать засорение устья, которое достигло критических размеров.

Вряд ли выдвиженец Пашиняна стал бы активно готовиться к предстоящим выборам (предположительно 25 сентября) в совет городской общины, если бы не заручился предварительно согласием местного территориального подразделения ГД. Согласие Саркисян получил легко, ведь он сам и возглавляет это подразделение. На своей странице в FB мэр развернул масштабную кампанию по прославлению себя, любимого.

Помимо катастрофического загрязнения реки Агстев, которая еще 10 лет назад была истинным сокровищем тех живописных мест, правление Саркисяна ознаменовалось подозрительными тендерами по приватизации земельных участков курортной зоны. СМИ не раз указывали на то, что предпочтение отдавалось не местным жителям, а прибывшим из столицы. За эти годы самым достопримечательным местом курортного города стала мусорная свалка, которая не отгорожена от остальной территории. По причине отсутствия ограды на территории свалки постоянно пасутся коровы.

На свалке за последние годы часто случались пожары, которые сопровождались выбросами в атмосферу вредных веществ. Причем запах гари при пожарах распространяется по всему побережью Агстев, его чувствуют даже водители межгосударственной трассы.

Местные жители жалуются на плохую организацию коммунальных услуг, включая услуги по вывозу мусора. Даже в разгар курортного сезона мусорные баки города переполнены.

Годами СМИ пишут о том, что в курортном городе отсутствует рынок сельхозпродуктов, местные жители торгуют фруктами и овощами прямо из припаркованных на улицах автомобилей. Уже много лет СМИ пишут о том, что в когда-то знаменитом на весь СССР курортном Дилижане нет (вы не поверите!) общественных уборных. Местные жители с готовностью расскажут вам, как Саркисян провалил реализацию программы по благоустройству улицы Гетапня (Прибрежная). 60% программы оплатила община, 40% пошло из госбюджета. К утверждению программы на 894 млн драмов приступили еще в 2023 г.

Работы планировалось завершить в 2025 г., однако теперь их выполнение пришлось отложить до конца июня 2027 г. Что касается главной улицы, то план реконструкции предусматривал, что под новым покрытием в виде плитки должен был присутствовать закрепляющий слой в виде бетона. На деле плитки были закреплены на честном слове, а при асфальтировании других участков улицы сэкономили на цементе.

О том, что реконструкция Прибрежной улицы имела место с существенными отклонениями от плана и в обход какого-либо контроля со стороны Комитета по градостроительству, СМИ пишут регулярно. Руководитель общины готовится к выборам, а сточные воды по-прежнему текут по улицам города, так как соответствующие трубы так и не проложили. Это только часть изъянов, которая годами у всех на слуху. Однако и этой картины достаточно, чтобы понять: возвращение Саркисяна на должность руководителя окончательно погубит курортную общину, за 5 лет мэр не решил ни одну из насущных проблем, не решит и в последующие годы…