ИРАНУ НУЖНО ПРОДЕРЖАТЬСЯ ДО ОСЕНИ И ПОМНИТЬ ПРО СВЯЗКУ ИЗРАИЛЬ-АЗЕРБАЙДЖАН: РОЖИН

Азербайджан заинтересован в деструкции Ирана с прицелом на районы страны, где доминирует азербайджанское население.

СЕЙЧАС НА ИРАНСКОМ ПЛАЦДАРМЕ США ОКАЗАЛИСЬ В ТУПИКЕ, сказал известный военный обозреватель и аналитик Борис Рожин (авторский тг-канал Colonelcassad) в интервью авторскому проекту Армана Ванескегяна «На самом деле» в эфире радио Sputnik Армения.

Наземная операция не обещает близких результатов, принятие требований Ирана означает расписаться в своем полном поражении, бомбардировки энергообъектов приведут к симметричному ответу иранской стороны, к ударам по «нефтянке» в странах Персидского залива и к взрывному энергокризису по всему миру. То есть хороших вариантов для США попросту нету.

Любой удар по Ирану вызывает симметричный ответ по союзникам США

МАССИРОВАННАЯ БОМБЕЖКА ИРАНСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ отнюдь не приближает американцев к победе, потому что следует «ответка». А вот ударные силы Ирана хорошо защищены – страна сохраняет подавляющее большинство своего потенциала по запасам и производству дронов и ракет, объясняет военный обозреватель. И Иран продолжит наносить удары по базам США, где американцы сейчас несут как ощутимый материально-технический ущерб, так и потери в людской силе.

Понятно, что Иран понес серьезный ущерб. Но США и монархии Персидского залива также понесли ощутимый ущерб. Арсеналы у американцев в значительной степени истощены по целому ряду номенклатур. Это очевидно, если судить по открытым источникам, говорит эксперт. Бить по гражданской инфраструктуре американцы, конечно, могут. Но иранцы начнут уничтожать инфраструктуру стран Залива – энергостанции, опреснительные устройства, которые для союзников США в регионе очень много значат.

Захватить остров Харк? В принципе могут, но иранцы уже заявляли, что в ответ станут уничтожать НПЗ по всему берегу Персидского залива. А еще подключатся хуситы и станут выбивать уже саудовскую «нефтянку», объясняет эксперт. И самое главное – в таком случае война может продолжаться вплоть до ноябрьских выборов в США, и этот фактор уже сейчас давит на администрацию. И вся информация насчет переговоров – это просто вбросы, и Иран понимает, что всего лишь нужно продержаться до осени.

Азербайджан заинтересован в деструкции Ирана, но пока лишь на низком старте

ПРАВДА, ПО СЕВЕРНЫМ (ПРИЛЕГАЮЩИМ К ИРАКУ, АРМЕНИИ И АЗЕРБАЙДЖАНУ) районам Ирана сейчас если и бывают удары американцев, то лишь эпизодические, далее рассказывает Рожин. Сейчас резко снизилась в этих районах активность курдских боевых формирований, так как Иран сам активно бьет по курдам и американским военным базам в Эрбиле и вокруг него (Ирак). Хотя следует понимать, что США не отказались использовать курдский фактор в нужный момент. Сейчас те ослаблены, но проекты по их использованию на столе есть.

А еще существует фактор связки Израиля с Азербайджаном, который в нужный момент тоже может быть использован, объясняет эксперт. Ведь очевидно, что тот же Азербайджан весьма заинтересован в деструкции Ирана с дальним прицелом на то, чтобы, исходя из ситуации, можно было бы попытаться взять под свой контроль северо-западные районы страны, где доминирует азербайджанское население. Так что и в тех районах Ирана тоже не так, чтобы было особо спокойно.

Иранцы все это тоже понимают, и поэтому там расположена усиленная военная группировка сухопутных войск, действующих весьма активно и наносящая превентивные удары по курдским боевикам на иракской территории. Причем там горные районы, где иранцам весьма удобно скрывать в подземных укрытиях и бронетехнику, и артиллерию, до которых американцам в нынешней ситуации очень трудно дотянуться, говорит военный аналитик. Как минимум до тех пор, пока США и Израиль не предпримут в тех районах массивных воздушных военных кампаний.

Sputnik Армения