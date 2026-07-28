История армянского народа знает немало страниц, вызывающих гордость, но также и страниц, заставляющих задуматься о странной политической слепоте, которая раз за разом толкает нацию в объятия тех, кто её использует, и к ногам тех, кто её предаёт. Об исторических парадоксах пишут авторы ресурса «Общественный трибунал».

ЗА ДЕСЯТИЛЕТИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ АРМЕНИЯ НЕ РАЗ ОКАЗЫВАЛАСЬ В СИТУАЦИИ, когда европейские «партнёры» давали обещания, не собираясь их выполнять, когда собственная элита проводила политику, прямо противоречащую национальным интересам, а народ — удивительным образом — продолжал верить и доверять. Сегодня этот феномен достиг своего апогея.

И чтобы понять, как мы оказались в этой точке, стоит обратиться к истокам — к тем историческим прецедентам, которые сформировали устойчивый сценарий европейского обмана. Сценарий, который, к сожалению, оказался на удивление живучим.

Берлин-1878 и Брюссель-2026: стратегический разворот под аккомпанемент старых мифов

ЕВРОПЕЙСКИЕ СТОЛИЦЫ ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ ДЕМОНСТРИРУЮТ, что армянский вопрос для них — лишь рычаг в чужой игре. Хрестоматийным образцом здесь остаётся драма Сан-Стефанского мира и Берлинского конгресса, блестяще препарированная историком Лео (Аракелом Бабаханяном) в труде «Из прошлого» («Անցյալից»).

3 марта 1878 года Россия навязала Османской империи Сан-Стефанский договор, 16-я статья которого прямо обязывала Порту провести реформы в армянонаселённых областях. Гарантом для реализации реформ должно было выступить российское военное присутствие в регионе. Для армян эта статья стала, по выражению Лео, национальным спасением. Впервые появилась надежда не просто на выживание, а на внешнее поручительство.

Но Лондон счёл привилегированное положение России опасным и продавил созыв Берлинского конгресса. Лео бесстрастно, но с болью фиксирует, как европейские державы превратили переговоры в банальный раздел сфер влияния, забыв о судьбе армян. Результат — подмена: «Сан-Стефанский 16-й пункт в английской редакции стал 61-м пунктом Берлинского трактата». Из документа выпарили всё, что давало реальные рычаги защиты. Армянских делегатов на конгресс не допустили. Константинопольская община, резюмирует Лео, «была разочарована, чувствовала, что Европа действительно ничего не дала армянам, кроме нескольких бессодержательных фраз».

Модель отлажена: даются широковещательные гарантии, которые затем пересматриваются под нажимом других держав ровно в ту сторону, где от армянских интересов не остаётся и следа. И если XIX век подарил армянам горький урок предательства, то XXI век не замедлил предложить его новейшую версию — с почти идентичной драматургией.

СЦЕНАРИЙ ВОСПРОИЗВЁЛСЯ И ПОСЛЕ ВТОРОЙ КАРАБАХСКОЙ ВОЙНЫ ОСЕНЬЮ 2020 ГОДА. 25 ноября Сенат Франции почти единогласно голосует за резолюцию о признании независимости Нагорного Карабаха, 3 декабря — Национальное собрание. Армяне снова потянулись к иллюзии. Но резолюции французского парламента — не более чем рекомендательные бумаги, исполнительная власть их соблюдать не обязана. МИД Франции на следующий день отчеканил: официальный Париж самопровозглашённую республику не признаёт. Надежду дали — и цинично обнулили. Казалось бы, после такого армянское общество должно было навсегда усвоить, что европейские обещания ничего не стоят. Однако политическая амнезия оказалась сильнее исторической памяти.

И здесь наступает самый горький парадокс текущего момента: вместо того чтобы сделать выводы из вековых обманов, армянские власти под тем же европейским аккомпанементом взяли курс на ликвидацию единственного реального страховочного механизма — российского. В 1878-м именно давление Петербурга дало армянам хотя бы пункт в договоре. Сегодня реальным сдерживающим фактором от посягательств Анкары и Баку остаётся 102-я российская военная база в Гюмри.

Однако Ереван последовательно взял курс на разрыв с Москвой. В 2025 году был принят и подписан закон «О начале процесса вступления Республики Армения в Европейский союз». В мае 2026 года лидеры стран ЕАЭС уже вынуждены были предложить провести в Армении референдум о выборе между ЕС и ЕАЭС — настолько далеко зашёл формальный дрейф. Глава МИД России Сергей Лавров констатировал: закон о вступлении в ЕС принят, вопрос о членстве в ЕАЭС стоит ребром.

Членство в ОДКБ Армения, по сути, заморозила. Ещё в сентябре 2024 года Никол Пашинян объявил о заморозке участия. Премьер Армении даже заявил, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) создает угрозы безопасности, существованию и суверенитету его страны. С февраля 2024 года республика приостановила взносы — за 2024-й и 2025-й они не поступили. 20 апреля 2026 года премьер уточнил, что Ереван не предпримет шагов к размораживанию. А 5 июня 2026 года, во время предвыборных дебатов член правления партии «Сильная Армения» Нарек Карапетян поинтересовался у Пашиняна, что на практике означает объявленная Арменией «заморозка участия» в ОДКБ о коллективной безопасности и по каким причинам до сих пор не принято окончательное решение о выходе из организации.

«Понадобится — выйдем, я говорил, что мы обратно не вернемся, и мы решим, иностранные агенты не будут решать, когда мы выйдем», — ответил премьер.

Секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу в мае 2026 года перечислил в публичном пространстве серию недружественных актов армянской стороны: присоединение к Римскому статуту МУС, экстрадиция россиян в третьи страны, создание препон для российских экономических операторов. И вишенка на этом торте — «предоставили трибуну киевскому режиму во время саммита Европейского политического сообщества в Ереване, позволив им делать угрозы в адрес России».

И здесь мы подходим к главному парадоксу и трагедии. Несмотря на очевидную пользу российского военного присутствия, антироссийская пропаганда и распространение русофобии в Армении сделали своё «чёрное дело». В армянском обществе сформировалась определённая, радикально настроенная часть, которая пропитана ненавистью к России. Эта ненависть, притупив даже природное чувство самосохранения, толкает её на политические требования, граничащие с национальным самоубийством. Эта радикальная часть — не просто маргинальные голоса на задворках общественной дискуссии. Она вышла на улицы с конкретными требованиями, сделав свою русофобию публичным политическим проектом.

Наиболее ярко этот феномен проявился в августе 2025 года, когда у стен 102-й российской военной базы в Гюмри прошли акции протеста с требованиями её немедленного вывода. Участники этих митингов, организованных партией «Во имя Республики», скандировали лозунги: «102-я военная база, вон из Армении», «Армения без чужих гарнизонов», «Независимая Армения без русских сапог». Они открыто демонстрировали враждебность, выкрикивая оскорбления в адрес России и показывая в сторону базы средний палец. Эти протесты, по мнению наблюдателей, являются частью систематических антироссийских акций, спонсируемых, в том числе, извне.

ОДНАКО БЫЛО БЫ ОШИБКОЙ ПОЛАГАТЬ, ЧТО ЭТИ РАДИКАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ОТРАЖАЮТ позицию всего армянского народа. Напротив, цифры говорят об обратном: в армянском обществе существует глубокий раскол, но большинство пока сохраняет трезвость.

Парадокс заключается в том, что эти требования, звучащие из уст радикально настроенных групп, вступают в вопиющее противоречие с мнением большинства армянского общества. Согласно опросу, проведённому в октябре 2025 года, 65,2% граждан Армении отрицательно относятся к идее вывода 102-й российской военной базы из Гюмри. Более того, 58% респондентов назвали сами протесты с требованием вывода базы провокационными. Это демонстрирует, что, несмотря на массированную антироссийскую пропаганду, значительная часть народа сохраняет здравый смысл и понимает критическую важность российского военного присутствия для безопасности страны. Тем не менее, сам факт существования и публичной активности группы, готовой пожертвовать национальной безопасностью ради удовлетворения своей русофобии, является тревожным симптомом глубокого раскола в обществе и свидетельством того, как далеко зашла политическая слепота определённой его части.

Но протесты у базы — лишь верхушка айсберга. Гораздо масштабнее и опаснее тот непрерывный информационный поток, который питает ненависть к России и формирует общественное мнение о её «неминуемом крахе». Эту информационную войну, как мы уже видели в 2022 году, ведут не маргинальные группы, а вполне системные силы при поддержке извне.

Информационная накачка 2026 года: та же песня о крахе России

ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2026 ГОДА ЛЕГКО В АРМЯНСКОЙ МЕДИАСРЕДЕ УКЛАДЫВАЕТСЯ в старую проверенную схему: безостановочные материалы, «аналитика» и экспертные комментарии, единственная цель которых — сформировать убеждение в скором и неминуемом коллапсе России, её экономической беспомощности и военном поражении на украинском театре.

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин не постеснялся в выражениях: в Армении развёрнута «совершенно разнузданная антироссийская кампания в информационном пространстве». По его словам, в республике открыто работают представители Евросоюза, целенаправленно влияющие на внутренние и предвыборные процессы.

Армянам, помнящим 2022 год, сценарий обязан показаться до боли знакомым. Тогда кратковременные тактические отступления на украинском фронте были мастерски раздуты до мифа о слабости России, чтобы расчистить дорогу переносу карабахского урегулирования с российской посреднической площадки на европейскую. Арцах был утрачен. Схема сработала безотказно. И если в 2022 году мы заплатили за эту информационную операцию Арцахом, то сегодня ставки стали ещё выше.

Доцент Ереванского государственного университета Григор Баласанян подчёркивает, что и сейчас под соусом борьбы с гибридными угрозами Евросоюз разворачивает в Армении антироссийскую пропаганду. Одна из ключевых задач новой миссии ЕС — координация местных СМИ и вброс нарративов Брюсселя. Главными мишенями, по его оценке, выбраны Россия, армяно-российские отношения, ЕАЭС и ОДКБ. Баласанян не случайно фиксирует: ЕС никогда не ставил перед собой задачу уважать суверенитет Армении, поскольку рассматривает страну как плацдарм для борьбы с Россией и вытеснения её с Южного Кавказа. И если цель ясна — вытеснить Россию, то и географический приз этой операции тоже вполне очевиден.

Сюник — следующая цель на геополитической шахматной доске

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ШКВАЛ 2026 ГОДА РЕШАЕТ РОВНО ТУ ЖЕ ЗАДАЧУ — ПОДОРВАТЬ РОССИЙСКОЕ военное и политическое присутствие, чтобы освободить зону для новых транспортных и военно-политических комбинаций. И сегодня главный приз — Сюникская область.

Председатель Комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин предупредил без обиняков: интерес США к транспортному коридору через Сюник продиктован стремлением сформировать условия для изоляции Ирана. Платой для Армении, по Затулину, станет полная зависимость от действий Азербайджана и Турции, без какого-либо подкрепления со стороны той же Франции или иной западной державы. Дилемма, по его же формуле, проста и неумолима: «или Россия, или Турция».

Старт проекта «Маршрут Трампа к международному миру и процветанию» (TRIPP) в Армении уже запущен. Согласно некоторым экспертам, под него подведена концепция демилитаризации Сюника и создания на его территории свободной экономической зоны — идеальная среда для турецко-азербайджанской экспансии. Именно через Сюник пролегает тот самый кратчайший коридор, который при разблокировке позволит Турции и Азербайджану выстроить непрерывную транспортную арку в обход Ирана и России.

Вместо заключения

ВОТ ТАК ЗАКОЛЬЦОВЫВАЕТСЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПИРАЛЬ: ПОЛТОРА СТОЛЕТИЯ НАЗАД армянские надежды утопили в Берлине, подменив русские гарантии пустыми европейскими фразами, а сегодня, с той же пугающей методичностью, страну затягивают в брюссельскую петлю, где цена билета на «светлое европейское будущее» — разрыв с единственным реальным военно-политическим щитом.

Информационная кампания, выстроенная на мифах о скором крахе России, акции с требованием выдворить 102-ю базу под улюлюканье радикалов — это всё звенья одной цепи, которая в итоге сомкнётся не вокруг мифической евроатлантической безопасности, а вокруг армянского суверенитета. За красивыми лозунгами о независимости проступает холодный геополитический расчёт чужих столиц, где Армении отведена роль плацдарма и разменной монеты, а не субъекта.

И когда информационный туман рассеется, а европейские миражи в очередной раз обратятся в бессодержательные фразы, платить по счетам — как и прежде — придётся народу, которому вновь не хватило политического слуха, чтобы отличить союзника от имитатора, а гарантию выживания — от самоубийственного жеста. Вопрос уже не в том, обманут ли Армению в Брюсселе так же, как обманули в Берлине, а в том, успеет ли общество очнуться до того, как стратегический выбор между Россией и Турцией за него сделают другие.

eadaily.com