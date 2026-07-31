КАК АРЦАХЦУ ИНТЕГРИРОВАТЬСЯ В АРМЕНИИ…

Размышляя над проблемой обеспечения постоянным жильем вынужденных переселенцев из Арцаха и в целом вопросом их полноценной интеграции в общество Республики Армения, координатор Евразийского экспертного клуба, политический аналитик Арам Сафарян в интервью ИАЦ VERELQ задался вопросом о том, почему влиятельные политические силы Армении не выступают открыто и последовательно за скорейшее решение жилищной проблемы этих людей.

ОТМЕТИВ, ЧТО ОБУСТРОЙСТВО И ТРУДОУСТРОЙСТВО КАРАБАХСКИХ АРМЯН СПУСТЯ ТРИ ГОДА ПОСЛЕ ИХ ДЕПОРТАЦИИ остаются одной из главных социальных проблем современной Армении, он предложил принять на государственном уровне принципиальное решение о жилищном обеспечении всех карабахских армян, которые сегодня находятся на территории РА. «Я предлагаю построить в пригородах Еревана и Абовяна новые жилые районы под названием «Нор Арцах». Убежден, что наша страна способна реализовать программу строительства массового социального жилья. Эти новые районы естественным образом продолжат традицию уже существующих ереванских кварталов – Киликия, Себастия, Малатия, Харберд, Нор Ареш, Арабкир, Зейтун, Мараш и других», – сказал Сафарян, выразив при этом уверенность, что при наличии политической воли Армения вполне способна за пять-шесть лет решить эту сложную социальную задачу.

Действительно, такой шаг сегодня крайне актуален, ибо, не имея своей крыши над головой и не видя реальной перспективы решения данного вопроса, многие арцахцы, примерно 15-20%, уже выехали в Россию, страны Европы или в США. На сегодня лишь порядка 20 тысяч арцахцев получили гражданство Республики Армения, остальные пока ждут, надеясь на лучшие, более-менее оптимальные перспективы.

Необходимо сказать, что подавляющее большинство вынужденных переселенцев из Арцаха сегодня проживает в арендуемых домах. Многие семьи вынуждены в течение года несколько раз менять место жительства, дабы иметь возможность оплатить нанимаемое жилье, что стало крайне проблематичным со времени прекращения финансовой помощи со стороны государства. Но даже получив на руки государственный жилищный сертификат, вынужденные переселенцы, несмотря на активные поиски, часто не могут найти подходящее для семьи жилье. И в это свою лепту вносят собственники домов, искусственно взвинчивающие цену на дома параллельно с жалким увеличением со стороны государства размера суммы на покупку жилья – несоразмерно не только кадастровой стоимости недвижимости, но и в целом нынешним социально-экономическим реалиям Армении. То есть налицо желание поживиться на беде своих соотечественников. А властям до этого практически нет дела…

Как отметил подавший недавно в отставку председатель Национального собрания Арцаха Ашот Даниелян, спустя три года после насильственного перемещения арцахцев их проблемы в Армении вместо постепенного решения лишь усугубляются. «Мы все знаем, кто несет ответственность за эту ситуацию, кто что сделал или не сделал, – отметил Даниелян в ходе встречи с соотечественниками. – Прошло три года, они говорят о жилищной программе, но проблема не решена даже на десять процентов…».

Озабоченность в связи с нерешенными насущными проблемами арцахцев и их эмиграцией из Армении выражает и бывший спикер парламента НКР Ашот Гулян, констатируя при этом провал со стороны действующих властей вопроса организации процесса интеграции и в целом вопроса защиты прав арцахцев РА. По его словам, «не надо идти за каждым арцахцем», чтобы что-то делать в плане обеспечения работой, квартирой, просто надо создать эффективное соответствующее управленческое звено, систему, которая постоянно занималась бы этой темой. По мнению Гуляна, в реальности делается все, чтобы арцахцы продолжали оставаться в стесненных обстоятельствах, а положительное в вопросе защиты их прав больше было сделано отдельными личностями и общественными организациями, чем на государственном уровне.

В ЦЕЛОМ НАБЛЮДАТЕЛИ ОТМЕЧАЮТ, ЧТО АРЦАХЦЫ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ РАВНЫЕ СТАРТОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ С ОСТАЛЬНЫМИ ГРАЖДАНАМИ АРМЕНИИ. Карабахские армяне всегда отличались природным умом, трудолюбием, высокой сплоченностью, взаимовыручкой и умением объединяться, и властям остается лишь создать минимальные реальные условия для трудоустройства, дать людям возможность направить свои способности, знания и опыт во благо родины, ее настоящего и будущего, внести свою луму в улучшение незавидной демографической ситуации в республике. На самом же деле, как отмечают специалисты, рождаемость в среде арцахцев в последнее время уменьшилась в 4-5 раз, а число смертей, наоборот, увеличилось…

Не искусственные препоны надо создавать для людей, которые и так слишком много испытали за свою жизнь, а сохранить и сделать их личные и профессиональные качества частью общеармянского опыта. Ведь, потеряв Арцах, люди, пережившие экзистенциальные испытания и чудом спасшиеся от гибели, благодарили Бога за то, что при всей постигшей их беде они тем не менее оказались на армянской земле, среди своих соотечественников, братьев и сестер.

Эти люди не должны страдать из-за больших и малых политических игр. Пока власти Армении игнорируют насущные проблемы переселенцев из Арцаха, изгнанных со своей земли в результате последовательных вооруженных нападений со стороны Азербайджана и преступной блокады, идея возвращения в мифический «западный Азербайджан» становится для наших агрессивных соседей «общенациональной идеей», «правом, основанным на международном праве». Власти Азербайджана все настойчивее обращаются к международным инстанциям по поводу фальшивой «общины западного Азербайджана» с целью заручиться поддержкой мировой общественности для реализации программы незаконного переселения на территорию Армении сотен тысяч азербайджанцев, гарантировать «их коллективные и индивидуальные права после возвращения». Как говорится, свято место пусто не бывает: законное место арцахцев при сохранении нынешней логики развития событий с удовольствием займут азербайджанцы.

Тем временем большинство арцахцев убеждены, что, временно лишившись исконной родины, они не должны потерять свою идентичность, что Армения – их большая родина, они не должны покинуть ее и ассимилироваться на чужбине, наоборот, полны решимости жить здесь, сохраняя свое единство и целостность – до тех пор, пока не появится реальная возможность для достойного коллективного возвращения в Арцах.

Неприемлемо превращение проблемы Арцаха в целом и социальных проблем, с которыми сталкиваются вынужденные переселенцы, в предмет внутри- и внешнеполитических манипуляций. Необходимо устранить все искусственные препоны и пытаться содействовать соотечественникам по-настоящему интегрироваться в современное армянское общество – во благо родины, ее настоящего и будущего.

Арцахцы надеются, что завтра к власти непременно придут здравомыслящие, руководствующиеся национальными интересами люди, и готовы по мере своих сил поддержать их в решении стоящих перед народом экзистенциальных задач.