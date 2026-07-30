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КАМЕННЫЕ ОРУДИЯ РАСКРЫЛИ МАРШРУТЫ ДРЕВНИХ ЛЮДЕЙ НА АРМЯНСКОМ НАГОРЬЕ

Каменные артефакты из пещеры Арарат-1 в Армении показали, что древние группы приносили с собой ценные обсидиановые инструменты, а местный кремень использовали для повседневных работ.

ИССЛЕДОВАТЕЛИ ПОЛАГАЮТ, ЧТО ПЕЩЕРА СЛУЖИЛА ВРЕМЕННОЙ СТОЯНКОЙ, где путешественники отдыхали, чинили снаряжение и готовились продолжить путь. Результаты исследования опубликованы в журнале Quaternary Science Reviews, фрагменты публикует журнал «Наука-ТВ».

Ученые изучили 1770 артефактов из пяти археологических слоев пещеры. Они исследовали форму предметов, способы их изготовления и происхождение сырья. Большинство находок относится ко времени примерно от 52 до 33 тысяч лет назад.

Химический анализ показал, что часть обсидиана доставляли из источников, находившихся в 180–200 километрах от пещеры. Это свидетельствует о значительной мобильности древних людей и широких маршрутах их перемещения по Армянскому нагорью.

В Арарат-1 почти не нашли крупных отходов первичной обработки обсидиана. По мнению ученых, вулканическое стекло приносили в пещеру уже в виде готовых инструментов или заготовок.

При этом археологи обнаружили множество мелких сколов, которые могли появиться при заточке и ремонте рабочих краев. Вероятно, поврежденные инструменты восстанавливали на стоянке, после чего снова забирали с собой.

С кремнем ситуация была иной. В пещере нашли ядрища, крупные сколы и необработанные фрагменты камня.

Это означает, что местное сырье доставляли почти в исходном виде, а необходимые инструменты изготавливали непосредственно на стоянке. Кремень использовали для текущих задач, тогда как более ценный обсидиан берегли и применяли многократно.

Newsarmenia.am

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