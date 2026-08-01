Лариса АЛАВЕРДЯН: АЗЕРБАЙДЖАН ПЫТАЕТСЯ АННЕКСИРОВАТЬ ЕЩЕ ОДНУ ЧАСТЬ АРМЕНИИ

«Хочу обратить внимание нашего сознательного общества на проблему, так называемых, анклавов в Армении, являющихся, якобы, эксклавами Азербайджана. Должна отметить, что оживление вокруг этой темы началось не сегодня, а после того, как 24 декабря 2021 г. Никол Пашинян заявил, что на данный момент не найдено правовых оснований существования анклавов, – напомнила в интервью «ГА» первый омбудсмен Армении, исполнительный директор Фонда против правового произвола Лариса Алавердян.

«ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ С ТЕХ ПОР И КАКОВА НЫНЕШНЯЯ ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ АРМЕНИИ, настойчиво продвигаемая теоретиками «реальной» Армении? Во-первых. Начиная с августа 2025 г. уже звучат не вопросы о существовании правовых основ, а утверждение об обязанности перед Европой дать не правовое, а политико-правовое их решение. Внезапно прозревшие власти внушают народу, что самое логичное обоснование содержится в той же, искаженной ими с точностью до наоборот, Алма-Атинской декларации, поскольку, взаимное с Азербайджаном признание территориальной целостности на ее основе включает «вопрос анклав-эксклав».

Таким образом, грубое искажение текста и международно-правового значения Алма-Атинской декларации со стороны властей Армении носит преднамеренный характер и продолжает служить оправданию и поощрению противоречащих международному праву притязаний Азербайджана к суверенной территории Армении. Не получившее политической и юридической оценки абсолютное пренебрежение международным правом в вопросе Республики Арцах вдохновило власти Армении на политико-правовое мошенничество с Алма-Атинской декларацией, создающее реальную угрозу государственной безопасности Армении и безопасности каждого ее жителя.

Во-вторых. Неопровержимым фактом является отказ Азербайджана от правопреемства советского Азербайджана, квалификация всего периода существования советского Азербайджана в составе единого государства СССР как оккупации со стороны советской России и, в связи с этим, все правовые акты, закрепляющие процессы и реалии советского периода считать не имеющими юридической силы для Баку.

В-третьих. Все, так называемые, анклав-эксклавы образовались начиная с середины1930-х годов прошлого века. (На картах 20-х годов можно четко увидеть, что на территории Армянской ССР никаких намеков на существование каких-либо территориальных образований, относящихся к Азербайджану, нет). Но самое важное обстоятельство связано с попыткой использовать сфальсифицированную декларацию в качестве правового обоснования неуемных территориальных притязаний Азербайджана к Армении. Это является неопровержимым доказательством отсутствия каких-либо реальных правовых документов, свидетельствующих о праве Азербайджана на какую=либо часть суверенной территории Армении. Происходящее между «братающимися» государствами действо является продолжением грязных политических игр руководства Азербайджана и Армении с участием павшего до уровня, непристойного для считающего себя столпом цивилизованного мира, «международного сообщества».

В-четвертых. В свете вышесказанного оголтелая критика провластной прессы Баку, ссылки на произвольно выбранные карты советского периода, отрицание необходимости соответствующих законодательных актов союзных органов как единственно приемлемых правовых оснований говорят о беспочвенных, с точки зрения международного права, требованиях Азербайджана.

Отметим, что внутри единого государства СССР могли иметь место договоренности на уровне не только республик, но и административных единиц и организаций по поводу передачи права собственности на определенные материальные объекты или права на управления какой-либо территориальной единицей. Как отметил председатель Армянской ассоциации политологов Армении М. Шахзадеян, во избежание недоразумений, могущих возникнуть при определении статуса земельного участка или территории, на которых находятся передаваемые в собственность/пользование или управление предметы договора, был принят специальный документ — Решение Совета министров СССР от 16 октября 1979 г. N 940. Данным решением устанавливается, что в случае передачи одной союзной республикой права собственности/пользования в отношении какого-либо строения, организации, имущества или права управления какой-либо административной единицей другой союзной республике, то эти права относятся исключительно к предметам договора, а не к земле/территории, на которой они находятся. Грубые, далекие не только от академически выдержанного языка, но и от общепринятых культурных норм нападки на ученого, имеющего солидный опыт работы в научной, государственной, образовательной сферах, лишний раз доказывают отсутствие юридических аргументов у автора нападок и у азербайджанской стороны, в целом.

Общеизвестно, как Аз.ССР передавались права на управление образующихся на территории Арм.ССР административных единиц, населяемых лицами азербайджанской национальности. Повторяю, не земля/территория, а те административные единицы, которые образовывались по одной и той же схеме: азербайджанские пастухи и животноводы обращались к армянскому правительству и просили предоставить им возможность выпаса домашнего скота. Разрешение выдавалось. Затем эти люди строили там дома, приезжали их соотечественники, и там образовывалась азербайджано-населенные села. Затем, ссылаясь на то, что заселившиеся (являющиеся гражданами единого государства СССР не понимают армянского языка, не владеют русским, просили, чтобы эту вновь образованную, населенную азербайджанцами единицу, передали под управление Аз.ССР, что совершенно не означало, что передается территория/земля, на которой они проживают.

Отождествление передачи права на управление административной единицей с передачей территории является грубой подтасовкой юридических норм и обозначаемых ими реалий. Конституция СССР советское законодательство четко устанавливали, что в случае, если две союзные республики принимают решение о передаче территории, то такое решение должно быть обязательно подтверждено решением центральных органов. (Наиболее известным примером является передача РСФСР Крыма Украинской ССР)

Таких решений в отношении какой-либо части Арм.ССР нет. Попытка азербайджанских СМИ в грубой, вульгарной форме критиковать экспертов, которые выступают по этому поводу, не делают им чести. Я не сужу об азербайджанском народе по такой прессе. А подобные выпады считаю доказательством того, что и в Азербайджане на серьезных уровнях знают, что все претензии современного Баку к Еревану юридически ничтожны и являются продолжением политики правового произвола и присвоения не принадлежащих ей территорий в условиях поощрения агрессивной политики Азербайджана со стороны тех, кто сегодня управляет международным сообществом.

С сожалением отметим, что власти Армении на публичном уровне озвучивают противоречащие существующим международным правовым актам заявления, преднамеренно вводя в заблуждение общественность страны. Так, Например, премьер договорился уже до того, что оккупированные в 2021-2023 гг. суверенные территории Армении, можно уравнять с этой юридически ничтожной придумкой о, так называемых, анклав-эксклавах. «Подобный подход угрожает не только безопасности страны, но и международному правопорядку»,- заявила Лариса Алавердян.