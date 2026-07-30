НА ОСТРИЕ ПЕРА: ЕЩЕ РАЗ ОБ ИЗРАИЛЬСКИХ И УКРАИНСКИХ БАЗАХ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

Французский математик Урбен Леверье предсказал существование планеты Нептун на основании несоответствия реальной орбиты планеты Уран её теоретической модели. Современники писали, что он открыл существование Нептуна «на острие пера». В политике, в разведке и в тайной дипломатии также бывают точные прогнозы.

Утром 25 июля Украина напала на иранское торговое судно в Каспийском море, один иранский моряк был убит, один ранен. Глава киевского режима Украины Зеленский в тот же день заявил о том, что Иран давно уже ведёт войну против Украины. В интервью телеканалу Sky News он сказал, что Иран помогает России вести боевые действия, заявив, что с самого начала конфликта Иран передавал России технологии и помогал укреплять военный потенциал.

Зеленский пошёл дальше и провёл параллель: по его логике, такая поддержка равносильна прямому участию в конфликте, а значит Иран тоже «воюет» с Украиной. При этом он отметил, что Киев старается не допустить открытия нового фронта, но, по его словам, нужно признавать факт участия Тегерана (а заодно и КНДР). Зеленский также заявил, что ВСУ целенаправленно наносят удары по судам в Каспии, которые используются для перевозки военных грузов между Россией и Ираном.

Иранская реакция последовала незамедлительно — Тегеран выступил с решительным осуждением, посол Украины был вызван в МИД Ирана. МИД Ирана квалифицировало это как нарушение Устава ООН и заявило о праве Ирана на ответные действия, а КСИР заявил о необходимости отомстить и напомнил, что вся территория Украины находится в зоне досягаемости иранских ракет.

На сайте EADaily 27 июля утром была опубликована моя статья, в которой я предположил, что иранское судно в Каспийском море, а также российские объекты в глубине России были атакованы с израильских баз в Азербайджане, где с некоторых пор по соглашению с Израилем базируются украинские беспилотные летательные аппараты и службы их запуском и управлением. Эта статья вызвала резонанс и некоторое количество перепубликаций, в том числе в СМИ стран Кавказа.

Во второй половине дня 28 июля тон украинских заявлений внезапно изменился.

28 июля врио главы МИД Украины Андрей Сибига сообщил о своём телефонном разговоре с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи, по словам которого, Сибига, опровергая слова своего президента, утверждал, что нападение на иранское судно было непреднамеренным, и что Украина не стремится к эскалации.

Что же произошло?

Утром 28 июля президент России Владимир Путин разговаривал по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Судя по информации, размещённой на официальном сайте президента Азербайджана, разговор состоялся по инициативе российской стороны.

Нужно отметить, что президент России крайне редко сам звонит лидерам и руководителям других государств — это происходит только в чрезвычайных ситуациях, обычно всё происходит наоборот — руководители других государств пытаются позвонить президенту России, и не у всех это получается — например, предыдущий президент США в своё время примерно полгода не мог дозвониться до президента России.

В последние дни в регионе ничего чрезвычайного не происходило, кроме украинской атаки на иранские суда, произошедшей, по моему мнению, с территории Азербайджана. Скорее всего, обсуждалось именно это, как и возможный ответ России и Ирана на агрессию с азербайджанской территории. Надо напомнить, что Иран обстреливает соседние государства, откуда исходит агрессия против Ирана.

Скорее всего, после этого разговора какие-то контакты произошли между Азербайджаном, Израилем и Украиной, после чего украинские руководители перестали делать воинственные заявления против Ирана и стали пытаться спустить всё на тормозах.

Это — всего лишь версия последних событий в регионе Каспийского моря, но версия достаточно правдоподобная, и именно поэтому я предлагаю её на суд читателей. Надеюсь, что после этого разговора президентов России и Азербайджана украинские дроны перестанут лететь на Россию и Иран с азербайджанской территории.

Михаил Ошеров

EADaily