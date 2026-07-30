USD 366.63 ֏ EUR 420.67 ֏ RUB 4.57 ֏ 🌤️ Երևան 24°CUSD 366.63 ֏ EUR 420.67 ֏ RUB 4.57 ֏ 🌤️ Երևան 24°CUSD 366.63 ֏ EUR 420.67 ֏ RUB 4.57 ֏ 🌤️ Երևան 24°CUSD 366.63 ֏ EUR 420.67 ֏ RUB 4.57 ֏ 🌤️ Երևան 24°CUSD 366.63 ֏ EUR 420.67 ֏ RUB 4.57 ֏ 🌤️ Երևան 24°CUSD 366.63 ֏ EUR 420.67 ֏ RUB 4.57 ֏ 🌤️ Երևան 24°CUSD 366.63 ֏ EUR 420.67 ֏ RUB 4.57 ֏ 🌤️ Երևան 24°CUSD 366.63 ֏ EUR 420.67 ֏ RUB 4.57 ֏ 🌤️ Երևան 24°CUSD 366.63 ֏ EUR 420.67 ֏ RUB 4.57 ֏ 🌤️ Երևան 24°CUSD 366.63 ֏ EUR 420.67 ֏ RUB 4.57 ֏ 🌤️ Երևան 24°CUSD 366.63 ֏ EUR 420.67 ֏ RUB 4.57 ֏ 🌤️ Երևան 24°CUSD 366.63 ֏ EUR 420.67 ֏ RUB 4.57 ֏ 🌤️ Երևան 24°C

Логотип
Логотип
КОНТЕНТ

Информагентства

Информагентства

НА ОСТРИЕ ПЕРА: ЕЩЕ РАЗ ОБ ИЗРАИЛЬСКИХ И УКРАИНСКИХ БАЗАХ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

Французский математик Урбен Леверье предсказал существование планеты Нептун на основании несоответствия реальной орбиты планеты Уран её теоретической модели. Современники писали, что он открыл существование Нептуна «на острие пера». В политике, в разведке и в тайной дипломатии также бывают точные прогнозы.

Утром 25 июля Украина напала на иранское торговое судно в Каспийском море, один иранский моряк был убит, один ранен. Глава киевского режима Украины Зеленский в тот же день заявил о том, что Иран давно уже ведёт войну против Украины. В интервью телеканалу Sky News он сказал, что Иран помогает России вести боевые действия, заявив, что с самого начала конфликта Иран передавал России технологии и помогал укреплять военный потенциал.

Зеленский пошёл дальше и провёл параллель: по его логике, такая поддержка равносильна прямому участию в конфликте, а значит Иран тоже «воюет» с Украиной. При этом он отметил, что Киев старается не допустить открытия нового фронта, но, по его словам, нужно признавать факт участия Тегерана (а заодно и КНДР). Зеленский также заявил, что ВСУ целенаправленно наносят удары по судам в Каспии, которые используются для перевозки военных грузов между Россией и Ираном.

Иранская реакция последовала незамедлительно — Тегеран выступил с решительным осуждением, посол Украины был вызван в МИД Ирана. МИД Ирана квалифицировало это как нарушение Устава ООН и заявило о праве Ирана на ответные действия, а КСИР заявил о необходимости отомстить и напомнил, что вся территория Украины находится в зоне досягаемости иранских ракет.

На сайте EADaily 27 июля утром была опубликована моя статья, в которой я предположил, что иранское судно в Каспийском море, а также российские объекты в глубине России были атакованы с израильских баз в Азербайджане, где с некоторых пор по соглашению с Израилем базируются украинские беспилотные летательные аппараты и службы их запуском и управлением. Эта статья вызвала резонанс и некоторое количество перепубликаций, в том числе в СМИ стран Кавказа.

Во второй половине дня 28 июля тон украинских заявлений внезапно изменился.

28 июля врио главы МИД Украины Андрей Сибига сообщил о своём телефонном разговоре с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи, по словам которого, Сибига, опровергая слова своего президента, утверждал, что нападение на иранское судно было непреднамеренным, и что Украина не стремится к эскалации.

Что же произошло?

Утром 28 июля президент России Владимир Путин разговаривал по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Судя по информации, размещённой на официальном сайте президента Азербайджана, разговор состоялся по инициативе российской стороны.

 Нужно отметить, что президент России крайне редко сам звонит лидерам и руководителям других государств — это происходит только в чрезвычайных ситуациях, обычно всё происходит наоборот — руководители других государств пытаются позвонить президенту России, и не у всех это получается — например, предыдущий президент США в своё время примерно полгода не мог дозвониться до президента России.

В последние дни в регионе ничего чрезвычайного не происходило, кроме украинской атаки на иранские суда, произошедшей, по моему мнению, с территории Азербайджана. Скорее всего, обсуждалось именно это, как и возможный ответ России и Ирана на агрессию с азербайджанской территории. Надо напомнить, что Иран обстреливает соседние государства, откуда исходит агрессия против Ирана.

Скорее всего, после этого разговора какие-то контакты произошли между Азербайджаном, Израилем и Украиной, после чего украинские руководители перестали делать воинственные заявления против Ирана и стали пытаться спустить всё на тормозах.

Это — всего лишь версия последних событий в регионе Каспийского моря, но версия достаточно правдоподобная, и именно поэтому я предлагаю её на суд читателей. Надеюсь, что после этого разговора президентов России и Азербайджана украинские дроны перестанут лететь на Россию и Иран с азербайджанской территории.

Михаил Ошеров

EADaily

НОВОСТИ

Временным управляющим «Араратцемента» назначен экс-помощник Пашиняна
«Правительство – это не ты»: Дрмеян ответил Пашиняну
В Госдуме РФ назвали деструктивным заявление Пашиняна по вопросу эксплуатации желдороги
МВД назвало сроки перехода на биометрические паспорта
Домашний арест депутата парламента Армении Артура Саркисяна продлили на месяц
В Грузии открылся первый центр армянской образовательной сети TUMO
Католикос всех армян: Только любовью и единством можно преодолеть нынешние вызовы
Царукян переведен в Главное управление по расследованию экономических преступлений и контрабанды
Судебное заседание по делу против Католикоса всех армян Гарегина II состоится 7 августа
Суд продлил домашний арест Ваагну Чахаляну еще на месяц
Мэр Гориса не сядет в тюрьму: суд отказал прокуратуре
Сборную Армении по греко-римской борьбе U17 торжественно встретили в Дилижане (Видео)
Генпрокуратура уже дала ход заявлению Пашиняна о начале расследования в отношении Дрмеяна
Суд поместил Армена Ашотяна под домашний арест
Пашинян готовит население к повышению тарифов на воду: все процессы должны быть включены в тариф
Зарубежный партнер Царукяна намерен обратиться в арбитраж из-за экспроприации его компаний
Фигурант дела об убийстве создателя батальона «Арбат» Вараж Манукян получил 22 года
После обещаний не пересматривать соглашение Пашинян заговорил об арбитраже по ЮКЖД
Задержан бывший глава предвыборного штаба блока «Армения» в Гюмри
У Пашиняна новый пресс-секретарь

Читайте также

КОНТЕНТ

КИБЕРНЕТИЗАЦИЯ ТРУДА И ПРИЦЕЛ ВОЙНЫ: ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ДЕРЖАВ

Мы живем в эпоху, когда граница между заводским цехом и полем боя…

25.07.2026

КОНТЕНТ

АЛИЕВ СОЗДАЕТ «ЖИЛОЙ ФОНД» В АРЦАХЕ ИЗ ПОКИНУТЫХ АРМЯНАМИ ДОМОВ

В Азербайджане создается Фонд постоянного расселения на оккупированных территориях, в соответствии с…

24.07.2026

КОНТЕНТ

ДЕЛО НЕ В ТОМ, ЧТО ДУМАЕТ О TRIPP ИРАН, А В ТОМ, ЧТО ПОДПИСАЛА АРМЕНИЯ

«Позиция Ирана может создать для Армении возможность сохранить суверенный контроль над дорогой,…

23.07.2026

КОНТЕНТ

ШУШИНСКИЙ МЕДИАФОРУМ: АМБИЦИИ АЛИЕВА, КОМАНДИРОВКА ГУСМАНА И ВОПРОСЫ ГОРДОНА

Благодаря энергетическим ресурсам и транзитному потенциалу, современный Азербайджан демонстрирует широту манёвра в…

20.07.2026

КОНТЕНТ

В АРМЕНИИ СТАРТУЕТ «РЕФЕРЕНДУМ СНИЗУ» ДЛЯ ВЫХОДА ИЗ ТУПИКА ПАШИНЯНА — ЕАЭС ИЛИ ЕС?

ЦИК Армении на внеочередном заседании 16 июля утвердил заявку гражданской инициативы под названием «Евразийский…

18.07.2026

КОНТЕНТ

ЧЕЛОВЕК ИЗ ЗОЛОТОЙ КЛЕТКИ: КАК НАМЕСТНИК АЛИЕВ СТАЛ БОРЦОМ ЗА СВОБОДУ АЗЕРБАЙДЖАНА

Недавнее заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева не на шутку возмутило историков (классических,…

17.07.2026

КОНТЕНТ

GUARDIAN: РОДИВШИЙСЯ В РОССИИ ИНВЕСТОР НАЗНАЧЕН ГОСДЕПОМ ГЛАВОЙ ФОНДА TRIPP 

Родившийся в России инвестор в сфере частного капитала из Чикаго Константин Соколов…

15.07.2026

КОНТЕНТ

АВАТКОВ: ДВИЖЕНИЕ АРМЕНИИ В СТОРОНУ ЕС — ЭТО ДВИЖЕНИЕ В СТОРОНУ ТУРЦИИ

Заведующий отделом Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН, профессор Владимир Аватков в…

13.07.2026

КОНТЕНТ

AL-MONITOR: ПРОЕКТ TRIPP ЧЕРЕЗ АРМЕНИЮ МОЖЕТ ПРИНЕСТИ ВЫГОДУ ЛИШЬ АЗЕРБАЙДЖАНУ И ТУРЦИИ

Пока Ереван стремится нормализовать отношения с Турцией и Азербайджаном и поддерживает транспортный…

09.07.2026

КОНТЕНТ

Арут САСУНЯН: ПАШИНЯН, ЭРДОГАН И АЛИЕВ НЕДОВОЛЬНЫ ПРИЗНАНИЕМ ИЗРАИЛЕМ ГЕНОЦИДА АРМЯН

Реакция на признание 28 июня 2026 года Геноцида армян в Османской Турции…

08.07.2026