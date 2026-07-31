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СПОРТ

Вадим Мкртчян

Вадим Мкртчян

«НОА» ОФОРМИЛ ПУТЕВКУ В ТРЕТИЙ РАУНД

Ереванский «Ноа» обыграл молдавский «Зимбру» со счетом 2:1 в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций и по сумме двух встреч вышел в следующий этап турнира. Первая игра в Кишиневе завершилась вничью 1:1.

УЖЕ В ДЕБЮТЕ МАТЧА МЯЧ ПОБЫВАЛ В ВОРОТАХ «НОА», но арбитр зафиксировал положение вне игры. Этот эпизод словно разбудил хозяев, которые вскоре полностью завладели инициативой. На 10-й минуте хорватский полузащитник «Ноа» Марин Яколиш опасно пробил рядом со штангой, а затем хорошие возможности открыть счет упустили Марио Гонсалес и Густаво Сангаре.

Логичным итогом преимущества «Ноа» стал гол на 31-й минуте. После затяжной комбинации Яколиш выполнил передачу на Артака Манвеляна, который точным ударом открыл счет.

«Ноа» обыграл «Зимбру» со счетом 2:1 в ответном матче второго квалификационного раунда ЛК

Начало второго тайма также осталось за хозяевами. На 48-й минуте Элдер не позволил мячу покинуть пределы поля и своевременно прострелил на Сангаре, которому оставалось лишь не промахнуться с близкого расстояния – 2:0.

Ереванцы продолжили искать возможность снять все вопросы о победителе противостояния. На 54-й и 57-й минуте мяч после ударов Такуто Осимы дважды прошел в миллиметрах от штанги. Однако на 76-й минуте интрига вернулась благодаря голу «Зимбру»: Жонатас на скорости промчался по правому флангу и точным ударом в ближний угол сократил разрыв в счете – 2:1.

В оставшееся время кишиневцы большими силами пошли вперед, однако оборона «Ноа» действовала надежно. Самый опасный момент возник уже в компенсированное время: гости нанесли опасный удар, но Даниэль Фигейра оказался на месте и ликвидировал угрозу.

Финальный свисток зафиксировал победу «Ноа» со счетом 2:1. По сумме двух матчей ереванский клуб оказался сильнее «Зимбру» и продолжит борьбу в Лиге конференций. Победа хозяев выглядит закономерной: они контролировали ход встречи, создали больше опасных моментов и заслуженно добились желаемого результата.

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