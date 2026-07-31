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ПОЛИТИКА

Марина Мкртчян

Марина Мкртчян

«ОБИЖНИКИ» И «ССЫЛЬНЫЕ»

В феврале 2024 г., комментируя скандальный арест жены своего брата Ани Геворгян, в то время спикер Ален Симонян объявил, что произошла ошибка. Спустя несколько месяцев СМИ опубликовали со ссылкой на генпрокуратуру сведения о том, что уголовное преследование в отношении невестки спикера было прекращено не по причине отсутствия состава преступления, а по статье о чистосердечном раскаянии. Пристальные читатели «Голоса» наверняка вспомнят публикации о том, что применение данной статьи УК со стороны режима будет носить селективный характер: ее будут применять только к лицам, близким к правящей верхушке. В случае с Геворгян применение этой статьи, как утверждают СМИ, было обусловлено тем, что обвиняемая признала вину, раскаялась и сотрудничала со следствием.

ДЕЛО ГЕВОРГЯН – НЕ ЕДИНСТВЕННЫЙ КРЮЧОК, НА КОТОРОМ ПАШИНЯН ПОДВЕСИЛ БЫВШЕГО СПИКЕРА, препятствуя его активности на политическом поле, впрочем, в оппозицию Симонян вряд ли подастся, скорее всего, будет терпеливо ждать, когда Пашинян отправит его послом в какую-нибудь страну…

 Кстати, организовавший торжественные проводы Симоняна его заместитель и приемник Рубен Рубинян сразу же своим указом освободил от должности референта спикера Эдгара Мурадяна. Напомню, что еще в 2024 г. в СМИ появились публикации о том, что назначенец спикера Симоняна референт Мурадян получает зарплату, однако в парламенте не появляется… С 3 августа от работы освободят и помощников бывшего спикера Карлена Греяна и Зину Чаликян, а также его советников Ованеса Налбандяна и Агарона Нерсисяна.

 После отказа Симоняна от мандата под прицелом оказался самый близкий ему чиновник – руководитель аппарата парламента Давид Аракелян по прозвищу «Рыба». Ходят упорные слухи, что будущий спикер Рубинян планирует избавиться от него, люди Симоняна ему не нужны. Аракелян, по нашим сведениям, планировал сохранить должность, так как депутатский мандат ему при сложившихся обстоятельствах не достался бы. Дело в том, что в партийном списке ГД Аракелян занял непроходную 107-ю строку. В СМИ писалось также о близких отношениях Аракеляна с депутатом от фракции ГД Асмик Акопян…

 Исход из аппарата парламента кадров Симоняна носит добровольно-принудительный характер, а потому не идет ни в какое сравнение с исходом из министерства высоких технологий кадров бывшего министра Мхитара Айрапетяна. Начиная с его заместителей, ни один из влиятельных сотрудников не пожелал остаться в министерстве. Вызывает удивление то обстоятельство, что Айрапетян, будучи на 36-м проходном месте предвыборного списка ГД, отказался и от мандата. Ранее от мандата отказался крестник Айрапетяна Вагаршак Акопян. Он объяснил свой отказ планами в сфере бизнеса.

 Так или иначе, в ГД Айрапетяна за глаза называют «обижником», хотя никто толком не может объяснить, как и за что его обидел Пашинян? Некоторые, правда, до сих пор полагают, что для Айрапетяна найдется другой пост в новом правительстве, но это не самый реалистичный из прогнозов…

В ЧИСЛЕ «ОБИЖНИКОВ» ТАКЖЕ ЗНАКОМАЯ НАШЕЙ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ АУДИТОРИИ ЭКС-ДЕПУТАТ ЭММА ПАЛЯН. Она известна не только пылкими выступлениями с трибуны в поддержку Пашиняна, но и бизнесами своего брата в Гюмри, а также тем, что приняла самое активное участие в выборах совета Гюмри 30 марта 2025 г. Усилия Палян не привели к ощутимому результату, ГД не удалось завоевать большинство в совете северной столицы. По этой причине Палян впала в немилость и оказалась на 93-м месте предвыборного списка, иными словами, стала непроходной.

 Когда Пашинян приступил к «разбору полетов», то выяснилось, что территориальное подразделение ГД не приветствовало назначение Сарика Минасяна №1 предвыборного списка. Ходили слухи, что отдельные члены ГД с пропиской в Гюмри втайне саботировали его кандидатуру. Возможно, Палян попала под подозрение, и по этой причине ее оттеснили на 93-ю строку. Напомню, что пребывание Эммы в парламенте 8-го созыва ознаменовалось тем, что она оформила своего мужа помощником на общественных началах, дабы он получил свободный доступ в здание парламента.

 В числе «обижников» СМИ упоминают также бывшего руководителя аппарата правительства Араика Арутюняна, и дело вовсе не в том, что Пашинян решил освободить эту должность для бывшего посла в США Лилит Макунц, а в том, что на посту главы центрального избирательного штаба Арутюнян не оправдал надежды главаря и всей правящей верхушки. Арутюнян это опровергает, однако факт остается фактом, – он и его знаменитый заместитель Тарон Чахоян оказались в парламенте. Те, кто вызвал недовольство Пашиняна в структурах исполнительной власти, были сосланы им в депутатский корпус 9-го созыва. Среди «ссыльных» есть и марзпеты, не оправдавшие доверие Пашиняна, и даже его пресс-секретарь Назели Багдасарян. Подобные «ссылки» практиковались и прежде…

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