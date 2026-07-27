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ОБЪЕКТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ НЕДОСТУПНА: ПРАВОЗАЩИТНИКИ ГОТОВЯТ ОБРАЩЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ЗДОРОВЬЯ АРМЯНСКИХ ПЛЕННЫХ

На данный момент нет возможностей получить объективную информацию о состоянии здоровья армянских пленных, удерживаемых в Баку, сказала в беседе со Sputnik Армения представитель интересов армянских пленных в ЕСПЧ Сирануш Саакян. Таким образом, она прокомментировала сообщения, что среди пленных есть лица с тяжелыми травмами, в том числе переломами, которые могли стать следствием пыток.

СААКЯН ОТМЕТИЛА, ЧТО ПО ЭТОМУ ВОПРОСУ ГОТОВЯТСЯ ОБРАЩЕНИЯ, ОДНАКО НЕ СЧИТАЕТ ЦЕЛЕСООБРАЗНЫМ раскрывать, когда и куда они будут направлены.

Одной из главных проблем на данный момент остается невозможность получения объективной информации о состоянии здоровья и условиях содержания удерживаемых в Баку армянских пленных. До сентября 2025 года информация поступала через Международный комитет Красного Креста, однако после прекращения деятельности МККК со стороны Азербайджана этот канал также потерян.

«Мы говорим об их абсолютной изоляции от внешнего мира, когда нет связи с международными независимыми наблюдательными миссиями, независимыми адвокатами, независимыми врачами, консульскими служащими. В этой ситуации информация о них и условиях их содержания может собираться исключительно из азербайджанских источников, которые не заслуживают доверия и, самое главное, не подлежат проверке», — сказала Саакян.

Единственным путем получения информации на данный момент являются разговоры с родственниками, которые также контролируются азербайджанской стороной.

Периодичность телефонной связи также не является постоянной. По словам Саакян, здесь существует определенный избирательный подход — одному из пленных могут, например, разрешить звонить родственникам раз в неделю, другому — раз в 4 или 6 недель.

«Причем ситуация менялась за период нахождения в плену. Например, были случаи, когда на начальном этапе семьи неделями и месяцами не могли поговорить с родственниками», — сказала Саакян.

До 31 августа Азербайджан обязан представить в ЕСПЧ отчет об условиях содержания армянских пленных, включая состояние здоровья и медицинские документы. По словам правозащитницы, нет никакой гарантии, что Азербайджан представит точные, а не сфальсифицированные данные. Их следует сопоставить с собранной правозащитниками информацией и сведениями, переданными родственниками.

«Если мы видим неполную информацию или данные, не соответствующие действительности, мы сообщаем об этом суду, и в рамках рассмотрения дела суд сделает соответствующие выводы», — отметила Саакян.

ОНА СЧИТАЕТ МАЛОВЕРОЯТНЫМ ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕЖДУНАРОДНОГО КОМИТЕТА КРАСНОГО КРЕСТА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ. Более вероятно получение разрешения на разовые визиты в результате договоренностей, однако и в этом направлении пока нет никаких ощутимых результатов.

По словам юриста, если и такие визиты окажутся невозможными, международное сообщество должно искать альтернативы, включая организацию визита независимой медицинской группы или договоренность с третьей страной, которая сможет осуществлять консульские визиты от лица Армении.

В частности, по словам Саакян, есть нейтральные страны, такие как, например, Швейцария, которая готова взять на себя эту гуманитарную миссию и организовать визиты, однако это невозможно до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение между двумя государствами.

Юрист подчеркнула, что при задействовании всех механизмов также необходимо согласие властей Азербайджана. «Если эти согласия не будут даны, в дальнейшем им будет гораздо сложнее опровергнуть утверждения о пытках», — подчеркнула правозащитник.

Пока нет никаких ощутимых результатов, по словам Саакян, и по обращениям родственников армянских пленных для поездки в Баку и свидания с родными.

Просьба была адресована как властям Азербайджана, так и Армении, а также иностранным структурам и государствам, которые могут содействовать этой гуманитарной миссии, однако на данный момент сведений об официальных ответах нет.

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