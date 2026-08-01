ОЖИВАЮЩИЙ ШАТИВАНК

Уже второй год одна из жемчужин армянского историко-культурного наследия – затерянный в горах Вайоц Дзора монастырь Шативанк — находится в центре внимания ученых. Проводимые здесь работы по изучению и восстановлению средневекового архитектурного комплекса, начатые в прошлом году с главной церкви Сурб Сион XVII века, затронули в этом году и сохранившиеся на алтарной стене фрагменты фресок.

Разговоры о том, что Шативанк нуждается в срочной реставрации, начались как в кругах специалистов, так и на уровне государственных ведомств около 10 лет назад. Еще в 2017 г. было объявлено, что в 2018-2020 гг. планируется осуществление на территории памятника научно-исследовательских и реставрационных работ за счет средств госбюджета Армении, однако смена политической власти, последовавшие за ней эпидемия ковид-19, а затем 44-дневная Арцахская война и связанные с Арцахом события, приостановили многие работы.

С 2024 г. МОНКС РА ОРГАНИЗОВАЛО МОНИТОРИНГ ШАТИВАНКА. РЕЗУЛЬТАТЫ ОКАЗАЛИСЬ ПЛАЧЕВНЫМИ: монастырский комплекс находился в аварийном состоянии, разваливающимся с разных сторон, некогда украшавшие его фрески также были на грани разрушения из-за вековой сажи, птичьего помета и грязи. Свою роль в плачевном состоянии церкви Сурб Сион и ее фресок сыграли также природные факторы – горные ветры, дожди, снег, а также вандализм, следы которого в виде надписей и насечек бросались в глаза даже при царящем в этой обители полумраке.

В прошлом году группа ученых Института археологии и этнографии НАН РА инициировала на территории монастырского комплекса раскопки. Были обнаружены и открыты засыпанные землей «ворота» в Шативанк – восточный вход окружающей монастырь крепостной стены и северный вход в церковь Сурб Сион. В ходе раскопок по периметру церкви были найдены надгробия и ранее неизвестные камни с надписями. Также было очищено от вековой земляной насыпи одно из сооружений комплекса, расположенное у крепостной стены, где были обнаружены разные артефакты, в том числе и несколько десятков уникальных металлических предметов быта некогда проживающей на территории Шативанка монашеской братии.

По словам архитектора-реставратора Андраника Саргсяна, которому доверено восстановление монастырского комплекса Шативанк, работы проводятся на основе тщательного изучения архивных материалов, археологических данных и научных подходов. Более того, современные технические средства позволяют работать в разы быстрее. Например, раньше на полевые исследования, в том числе и обмеры, проводимые вручную, уходили месяцы, а на разработку реставрационного проекта мог понадобиться целый год. Сегодня, в век развитых технологий, условия работы значительно облегчились, что позволяет скорее восстановить разрушающийся памятник.

Реставрация монастыря будет проводиться поэтапно, что связано с раскопками, позволяющими постепенно исследовать не только археологические слои памятника, но и архитектурные строения, некогда составлявшие весь комплекс величественного монастыря. В их числе не только крепостная стена и главная церковь, но и другие строения: трапезная, склад, маслобойня, водяная мельница и другие, нуждающиеся как в археологических исследованиях, так и дальнейшей реставрации. Первый этап связан с восстановлением церкви Сурб Сион и крепостной стены с башнями, часть которых к моменту реставрации была разрушена, другая рассечена трещинами.

В 2025 г. при государственном финансировании также был объявлен конкурс на разработку научно-проектной документации реставрации фресок церкви Сурб Сион монастыря Шативанк. Выигравшая компания «Рестарт-1» (реставратор фрески Аветис Степанян) в установленном порядке представила необходимые документы на утверждение рабочей группы при МОНКС РА, занимающейся монументальным памятниками культуры. Совсем недавно начались работы по укреплению и очистке фресок, осуществляемые ИП «Николай Михайлов».

В РЕЗУЛЬТАТЕ УКРЕПЛЕНИЯ И ОЧИСТКИ ФРЕСОК ЦЕРКВИ СВЯТОГО СИОНА ОТ ТОЛСТОГО СЛОЯ САЖИ и расплавленного воска свечей перед специалистами раскрылись характерные для средневековой христианской культуры библейские сцены и орнаменты, сделанные яркими красками. Особый интерес представляет сцена «Тайной вечери» и облик изображенного в ней Иисуса Христа с нимбом над головой, синей накидкой на плечах, поднятой в момент благословения правой рукой, обращенной к прихожанам. При этом десница, как отмечают реставраторы, отличается изяществом цветовой гаммы.

К сожалению, до нас дошли не все фрески церкви Сурб Сион, однако сохранившиеся фрагменты позволяют понять концепцию средневекового художника – автора этого расписного шедевра Шативанка. По мнению реставраторов, мастер изобразил сцены в богато украшенном обрамлении, сопроводив каждую сцену надписью, что типично для средневекового христианского искусства. Реставрацию фресок планируется завершить к концу этого года, как указано в проекте, после чего начнутся работы по восстановлению крепостных стен.

Монастырь Шативанк был одним из крупнейших духовных центров средневековой Армении. Согласно историку Степаносу Орбеляну, первые сооружения здесь были построены в 922 г. по инициативе царя Абаса I Багратуни, Сюникского князя Смбата и епископа Акопа. Однако в XIV в. монастырь приходит в упадок из-за вражеского нашествия и лишь в XVII в. обретает новую жизнь благодаря торговцу Акопу из Джуги, который оставил мирскую жизнь, восстановил и в дальнейшем развил на свои средства монастырский комплекс Шативанка, построил на месте разрушенной церкви новую Сурб Сион и посвятил себя служению Богу. В 1661 г. в его честь, еще при его жизни, над западным входом в церковь был встроен мраморный хачкар.

В Шативанке несли службу 90 монахов, а на его территории действовало около 35 разных строений, в том числе и двухэтажных, верхние этажи которых служили жильем для монахов и гостей, а в нижних располагались трапезная, кухня, зернохранилища и т.д. Во дворе сохранились колодцы для воды и хранения зерна. За крепостной стеной, с западной стороны когда-то функционировала маслобойня, а чуть ниже, на краю обрыва – ныне разрушенное здание мельницы. Вся архитектура Шативанка свидетельствует о том, что монастырь имел развитое хозяйство, обеспечивающее монахов всем необходимым.

Шативанк был также крупным образовательным центром, имел школу и библиотеку. Здесь создавались и переписывались рукописи, автором большинства дошедших до нас является основатель церкви Сурб Сион Акоп Джугаеци. Именно поэтому его роль в образовательной жизни монастыря считается особенно важной.

Добавим, что работы по археологическим исследованиям, укреплению и восстановлению монастырского комплекса Шативанк будут продолжены и в последующие годы.