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ОБЩЕСТВО И ПРАВО

Лана МШЕЦЯН

Лана МШЕЦЯН

ОСТАНЕТСЯ ЛИ АЙК КОНДЖОРЯН КАНДИДАТОМ В ВИЦЕ-СПИКЕРЫ НС?

Пять человек обвиняются по делу об избиении Авета Конджоряна, старшего брата депутата и кандидата в вице-спикеры НС РА Айка Конджоряна. По данным Следственного комитета, в их отношении возбуждено уголовное преследование по статье 195 УК РА (физическое насилие, совершенное группой лиц).

На данный момент никто из обвиняемых по делу не арестован. В отношении двоих уже избрана мера пресечения в виде залога с запретом на выезд. Вероятно, аналогичная мера пресечения будет применена и к остальным.

ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ДАННЫМ, КОНДЖОРЯНА ИЗБИЛИ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ «МИЛЛОН МАЙНИНГ», занимающейся строительством высотных домов в Котайкском мазре Бабкен Овакимян, его водитель Роберт Саргсян, член Совета старейшин общины Наири Акопян. Также называют имена Гриши Григоряна и Азата Шахояна. Отметим, что после избиения, имевшего места ночью 24 июля, в сети появилось видео, на которых видно, как Авет Конджорян, проезжая на автомобиле мимо дома Наири Акопяна, выкрикивает оскорбления сексуального характера. В свою очередь супруга Акопяна рассказала СМИ, что эта практика Авета Конджоряна длится уже долго, наводя ужас на ее несовершеннолетнюю дочь. Авет Конджорян бывал пьяным. От мужа женщина скрывала происходящее. Она подчеркнула, что в последний раз Авета Коджоряна сопровождала полицейская машина, что видно и на видео.

Согласно информации СМИ, неприязнь между бывшими друзьями Акопяном и Конджоряном началась после возникновения финансовых вопросов в совместном бизнесе. Наири Акопян был заместителем директора компании «Милон Риэлти», а Конджорян — директором. Однако, его уволили. Теперь бывшие друзья-однопартийцы сводят друг с другом счеты: постоянные непристойные ругательства Конджоряна закончились его избиениям, дело расследует Следственный комитет. Авет Конджорян имеет статус потерпевшего, а его бывший друг Наири Акопян предъявленного обвинения не принимает.

Сам Авет Конджорян отказывается комментировать произошедшее с ним. Его брат-депутат вначале отмалчивался, но позже все-таки предпочел высказаться. «Это дело находится в компетенции правоохранительных органов, я уверен, что все виновные будут привлечены к ответственности», — написал он в соцсетях, добавив, что считает неприемлемым проявление насилия в любой форме, независимо от того, кем оно совершено. Айк Конджорян подчеркивает, что не может быть вовлечен в процесс, выходящий за рамки закона, это для него «красные линии».

Надо отметить, что имя братьев Конджорян и прежде упоминалось в связи с новостройками в Котайке. Что касается Авета Конджоряна, то он, начиная с 2010 года, не раз оказывался в центре скандалов, ему приписывают немало «подвигов». В прошлом году его лишили водительских прав на год, а через три месяца он вновь управлял автомобилем.

Оскорбления, запугивания, регулярно озвученные Аветом Конджояном в адрес Акопянов ясно слышны на опубликованных видео. Впрочем, он и не отрицает этого. Уголовное дело по факту избиения брата кандидата в вице-спикеры парламента активно расследуется, но станет ли его собственное поведение предметом изучения правоохранительных органов? Не менее интересно, повлияет ли резонансный инцидент на продвижение Айка Конджоряна к креслу вице-спикера? Проще говоря, останется ли он главным кандидатом на этот пост? Ответов на эти вопросы сегодня нет.

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