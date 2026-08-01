Ответа до сих пор нет: жена Варданяна вновь обратилась к Пашиняну по поводу визита в Баку

Вероника Зонабенд, жена бывшего госминистра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна, повторно направила омбудсмену Азербайджана Сабине Алиевой и премьер-министру Армении Николу Пашиняну официальные письма с конкретными предложениями по практической организации гуманитарного визита в Баку.

Зонабенд ранее заявила, что по просьбе супруга планирует сформировать международную женскую гуманитарную делегацию и отправиться в Баку. Она попросила омбудсмена Азербайджана содействовать организации посещения армянских пленных, находящихся в тюрьме Умбаки. Она также обратилась к главе правительства Армении Николу Пашиняну по этому вопросу.

«На этой неделе исполнилось 100 дней с момента перевода Рубена в пенитенциарный комплекс Умбаки. Его заключение продолжается с сентября 2023 года, и за все это время он ни разу не смог лично встретиться с семьей», – заявила Зонабенд.

Жена Варданяна напомнила, что ранее направила обращения Алиевой и Пашиняну в связи с подготовкой международной женской гуманитарной делегации в Баку.

Зонабенд подчеркнула, что цель этой инициативы остается исключительно гуманитарной: посетить армянских заключенных, содержащихся в Азербайджане, передать им письма, фотографии и разрешенные личные вещи от близких, а также помочь сохранить их связь с семьями. Однако до сих пор она официальных ответов на направленные обращения не получила.

«Поэтому 30 июля я направила госпоже Сабине Алиевой и премьер-министру Николу Пашиняну повторные официальные письма с конкретными предложениями по практической организации гуманитарного визита. Сегодня я также обращаюсь к ним публично», – отметила Зонабенд.

В частности, она обратилась к Алиевой с просьбой содействовать организации посещения армянских заключенных в пенитенциарном комплексе Умбаки, определить возможный формат визита, порядок доступа и передачи посылок от семей, а также условия безопасного въезда, пребывания и беспрепятственного выезда участниц делегации.

«Мы готовы обсуждать различные официально согласованные форматы, включая посещение всей делегацией, визит ограниченной группы участниц или проведение посещения при сопровождении представителя аппарата Уполномоченного», – заявила жена Варданяна.

По ее словам, принципиально важно, чтобы выбранный формат обеспечивал непосредственный гуманитарный контакт с заключенными и возможность передать им разрешенные вещи от близких.

«Премьер-министра Республики Армения я повторно прошу определить ответственное лицо для координации этой инициативы и обеспечить необходимое дипломатическое и практическое содействие ее подготовке. Я хочу действовать открыто, ответственно и через официальные каналы. Надеюсь на официальный ответ и готовность к практическому взаимодействию», – говорится в заявлении Зонабенд.

В 2025-2026 гг. в Азербайджане проходил сфабрикованный судебный процесс против представителей военно-политического руководства Нагорного Карабаха и других армянских пленных. В феврале 2026 г. бывший президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян, экс-командующий Армией обороны Левон Мнацаканян и его заместитель Давид Манукян, экс-спикер парламента Давид Ишханян, экс-глава МИД Давид Бабаян были приговорены в Баку к пожизненному заключению. Экс-лидерам Нагорного Карабаха Аркадию Гукасяну и Бако Саакяну дали по 20 лет лишения свободы в связи с тем, что законодательство Азербайджана не допускает пожизненного срока в отношении людей, достигших 65 лет. При этом Мадат Бабаян и Меликсет Пашаян приговорены к 19 годам, Гарик Мартиросян — к 18 годам, Давид Алавердян и Левон Балаян — к 16 годам, Василий Бегларян, Гурген Степанян и Эрик Казарян — к 15 годам лишения свободы. Бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян приговорен к 20 годам лишения свободы.

Sputnik Армения