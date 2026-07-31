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ПОЛИТИКА

Марина Григорян

Марина Григорян

ПАРТНЕРЫ ПО АРМЯНОФОБИИ: ПОСОЛ МКРТЧЯН ВСТРЕЧАЕТСЯ С ЛОББИСТОМ БАКУ, ОПРАВДЫВАЮЩИМ ГЕНОЦИД В АРЦАХЕ

29 июля Арменпресс распространил информацию о том, что посол РА в США Нарек Мкртчян посетил Институт Хадсона «для обсуждения ключевых направлений развития партнерства между Арменией и США». Согласно сообщению, он провел беседу с директором Центра мира и безопасности на Ближнем Востоке указанного института Майклом Дораном. «В течение беседы премьер-министр Пашинян был представлен одной из ключевых фигур в формировании новой архитектуры мира на Южном Кавказе», — гордо добавляет Арменпресс, не конкретизируя, кем именно был представлен – послом или его собеседником?

ВПРОЧЕМ, НЕ ОСОБО ЭТО И ВАЖНО. ВПОЛНЕ ВОЗМОЖНО, ЧТО ПАФОСНАЯ ФРАЗА БЫЛА СКАЗАНА не Мкртчяном, а его собеседником — в порыве благодарности за все, что сделал Никол ради Азербайджана и Турции. Ведь Майк Доран – один из известных лоббистов Баку, давно и последовательно тиражирующий циничные антиармянские нарративы.   

Сайт 301.am в связи с этим пишет:

«Позор, что посол Армении в США счел возможным выступить в Институте Хадсона вместе с Майклом Дораном, который годами продвигал нарративы, отвечающие интересам Азербайджана и подрывающие безопасность и суверенитет Армении. После того, как Азербайджан провел этническую чистку в Арцахе, Доран публично отверг обвинения в этнической чистке и заявил об отсутствии каких-либо доказательств того, что Азербайджан принудительно выселил армян с их родины. Вместо этого он утверждал, что именно армяне проводили этнические чистки во время Первой Карабахской войны.

Он также высоко оценил действия Азербайджана, выразив «глубокое уважение» к тому, что страна делала в Арцахе, назвав это «возвращением своих земель» и «строительством новой нации», в то время как армян обвинил в том, что они «все разрушили и ничего не построили». В своих комментариях и политической деятельности он неизменно отстаивал позиции, выгодные Баку, и часто критиковал усилия армянской диаспоры по защите интересов своего народа».

В публикации приводятся слова известного журналиста Гегама Баляна: «Институт Хадсона и, в частности, Майк Доран являются врагами армянской нации и народа».

«На этом фоне трудно понять, почему посол Армении решил публично взаимодействовать с Дораном для обсуждения армяно-американских отношений и региональной безопасности. Предоставление площадки лицам, которые неизменно транслировали азербайджанские нарративы и преуменьшали страдания народа Арцаха, посылает неверный сигнал в то время, когда Армения должна твердо отстаивать свой суверенитет, историческую правду и национальные интересы», — пишет 301.am.

Действительно, понять подобное поведение посла было бы трудно, если бы не один существенный факт: Мкртчян, как и прежний посол Макунц, покорно и без тени сомнения делает все, что ему велят из Еревана. А именно: не «отстаивает суверенитет, историческую правду и национальные интересы», а реализует антиармянскую внешнюю политику режима «ГД», продвигая в первую очередь интересы Баку и Анкары, в данном случае — в США.

ИМЕННО ОБЩНОСТЬ ИНТЕРЕСОВ И ПРИВЕЛА МКРТЧЯНА В ИНСТИТУТ ХАДСОНА НА ВСТРЕЧУ С ВЕРНЫМ ЛОББИСТОМ АЛИЕВА – не встречаться же ему, в самом деле, с конгрессменами, несколько дней назад добившимися принятия резолюции в Комитете по иностранным делам с требованием освободить армянских пленных. И за что ему, спрашивается, выражать благодарность армянским лоббистам, если в самом Ереване правительство предпочло не заметить резолюцию, назвавшую вещи своими именами и тем самым вызвавшую ярость Алиева?

21 ноября 2022 года нынешний собеседник Нарека Мкртчяна Майкл Доран побывал в оккупированном Кашатахском районе Арцаха, где заявил следующее: «Армения должна пойти на мир, открыть [Зангезурский] коридор, прекратить минирование территорий, делимитировать границу и работать над нормализацией отношений с Азербайджаном. (…) Как американец, я смотрю на освобождённые территории с точки зрения стратегической ценности».

Интересно, как посол относится к тому, что Доран еще в 2022 году использовал выражение «Зангезурский коридор» и, можно не сомневаться, продолжает делать это и сейчас? Вполне возможно, что в ходе теплой беседы он опять использовал это выражение, но вряд ли Мкртчян осмелился ему возразить, а тем паче исправить. Да и зачем, если его патроны в Ереване не реагируют — от слова никак, — когда Алиев, Эрдоган и чиновники рангом пониже именно так подчеркнуто и называют пресловутый TRIPP?   

Впрочем, читатель и сам отлично понимает всю риторичность подобных вопросов. В том числе главного из них: исходя из каких соображений занимающий пост посла Армении в США встречается и ведет любезную беседу с тем, чья позиция носит ярко выраженный антиармянский характер, кто не скрывает своей агрессивной армянофобии, оправдывает этнические чистки и геноцид в Арцахе и ведет последовательную борьбу против армянских интересов, являясь одним из ярких представителей «икорной дипломатии» Баку?

Ответ может быть только один: Нарек Мкртчян посещает Институт Хадсона и публично общается именно с этим субъектом потому, что представляет не Армению и национальные интересы, а режим «ГД» и Пашиняна. Посему посол Мкртчян, как и режим «ГД» в целом, во всем разделяет позицию Дорана и не только не противодействует ему и остальным наемным алиевским псам в тиражировании антиармянских тезисов, но и активно содействует  лоббированию интересов Азербайджана в ущерб армянским.

Иного объяснения произошедшему в Институте Хадсона нет и быть не может. Ибо именно такова политика пашиняновских послов в США – и по всему миру вот уже 8 лет.

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