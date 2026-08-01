ПАШИНЯН В САМОМ ДЕЛЕ «РЕШИЛ ЗАДАЧУ-МИНИМУМ» ИЛИ ЕСТЬ ВАРИАНТЫ?

Лидер блока «Сильная Армения» Самвел Карапетян озвучил тезис «одного дня», когда оппозиция выведет народ на улицу, дабы окончательно покончить с правящим режимом. О том, что нецелесообразно выводить людей на улицу, а потом отправлять по домам, заявил также Нарек Карапетян, которого на днях лишили депутатской неприкосновенности. В свою очередь республиканец Эдуард Шармазанов озвучил диаметрально противоположную точку зрения на уличную борьбу во время допроса Гагика Царукяна в СК. «Следует начать уличные акции неповиновения. Это вариант. Я многолетний государственный деятель и, поверьте, когда ППА и АНК проводили акции против нас, может, я и казался чересчур уверенным в себе, но это не так. Под тобой качается стул, когда оппозиция заполняет улицы. Если мы объединимся всей оппозицией и начнем проводить акции, то (я не говорю, что Никол Пашинян сразу соберет вещи и уйдет), нельзя позволить ему делать то, что он делает, в условиях комфорта», — заявил Шармазанов.

РАЗНИЦА В ПОДХОДАХ ОЧЕВИДНА, ОНА ПРОДИКТОВАНА ОПЫТОМ ПРЕДЫДУЩИХ ДВИЖЕНИЙ. Речь об акциях движения «Сопротивление» и «Тавуш во имя родины». Численность их участников с каждым разом становилась все меньше, а реальная оппозиция рассуждала о том, что для смены власти не хватает критической массы. В качестве показателя такой массы называлась цифра 300 тыс. Сегодня, когда репрессии режима достигли пика, а диапазон политических преследований простирается от самых состоятельных противников режима до самых бедных, разные подходы в лагере реальной оппозиции вполне естественны. Политические деятели обязаны просчитывать все риски и реально оценивать все шансы. Реальность такова, что и против 300 тыс., и даже против 500 тыс. Пашинян, не моргнув глазом, двинет вооруженную полицейскую гвардию, а потом скажет, что все жертвы на совести оппозиции.

В последнее время политологи заговорили об угрозе стихийных бунтов, то есть, сопротивлении «снизу» в обход организационного ресурса реальной оппозиции. С учетом такого развития ситуации Пашинян демонстративно закручивает гайки, полагая, что напуганные повсеместными репрессиями массы на улицу не выйдут. Каждый новый арест, каждое новое судилище над оппозиционными деятелями преследуют целью окончательно сломить волю народа к сопротивлению. Пашинян этим орудием владеет мастерски. Его агитпроп ежедневно вколачивает в массовое сознание мысль о бесполезности сопротивления режиму, главарь которого пользуется поддержкой США, ЕС Турции и Азербайджана. Лидеры реальной оппозиции отдают себе отчет в том, что Пашинян не уйдет с поста даже при наличии всенародного сопротивления. Он предпочтет утопить это сопротивление в крови.

«Пашинян решил задачу-минимум, сформировав парламент, который не представляет угрозу его власти. Он выдает репрессии за борьбу с теми, кто посягнул на интересы государства», — заявил политолог Азат Адамян. По его словам, в парламенте нет тех сил, которые готовы пойти до конца и отобрать у Пашиняна власть. Создавшаяся ситуация, по мнению политолога, способствует формированию новых сил за пределами парламента. Адамян считает, что многое будет зависеть от тех, кто возглавит новую волну народного возмущения, ведь не исключено, что за спиной у новой оппозиции будут стоять те же внешние силы, которые в 2018 г. привели к власти Пашиняна.

В новой ситуации, по его словам, эти силы могут организовать протесты против Пашиняна под ложными националистическими лозунгами. В итоге на волне народного возмущения произойдет только смена лиц при сохранении прежнего внешнего курса, который ориентирован на США, и в итоге приведет к краху армянской государственности. Адамян — не единственный, кто сегодня говорит о внепарламентских силах, которые могут при пособничестве внешних кураторов возглавить новую волну возмущения. Внешние хозяева Пашиняна, вне сомнений, отдают себе отчет в том, что под главарем правящей верхушки качается стул, а потому не исключено, что они найдут ему замену в лице новой марионетки, которую приведут к власти на волне народного возмущения под ложными националистическими лозунгами.

ЭТИ ПРОЦЕССЫ ПОКА ПРОТЕКАЮТ В СКРЫТОМ РЕЖИМЕ, ЕСТЬ ТОЛЬКО СЛАБЫЕ ПРИМЕТЫ, свидетельствующие о том, что подходящая замена Пашиняну еще не утверждена Вашингтонским обкомом окончательно. Так или иначе, а ставку на парламентскую оппозицию сегодня делают только самые безнадежные оптимисты, хотя стул под Пашиняном качается, главным образом, по причине действий Москвы. Последний звонок Пашиняна Путину – это отчаянная попытка главаря правящей верхушки как-то стабилизировать ситуацию в экономике и затормозить рост всенародного возмущения…

План по совмещению парламентской и уличной борьбы рассчитан на осень. После первого заседания 2 августа новый депутатский корпус уйдет на каникулы, а Пашинян продолжит репрессии в отношении деятелей реальной оппозиции. Согласитесь, пассивность реальной оппозиции на фоне репрессий до и после 7 июня выглядит несколько странно. Еще более странным выглядит недавно запущенный в обращение тезис лидера партии «Демократическая альтернатива» Сурена Суренянца о том, что репрессивная машина Пашиняна скоро устанет.

На это надежды мало. Репрессии — единственный инструмент в руках главаря правящего режима, который 8 лет действует бесперебойно. Количество репрессированных при режиме Михо Саакашвили, по некоторым данным, составило более 100 тыс. человек. Запад, напомню, реагировал на эти репрессии гробовым молчанием.

В Армении число политзаключенных увеличивается с каждым днем. Параллельно растет число безработных, главным образом, из числа бывших рабочих и сотрудников предприятий Царукяна. Растет количество разорившихся фермерских хозяйств, главным образом, тепличных, которые были признаны правительством Пашиняна одним из приоритетных направлений развития. Причина всех бедствий в проводимой режимом внешней политике. Массы это понимают, есть даже готовность к мобилизации для уличной борьбы с режимом в марзах, хотя раньше за пределами столицы такая готовность не наблюдалась… Ситуация накаляется повсеместно.

Обстановка в обществе напоминает по накалу ту, что сложилась по итогам 44-дневной войны 2020 г. Та ситуация разрешилась в феврале 2021 г. заявлением порядка 40 генералов Генштаба в то время под руководством Оника Гаспаряна с требованием отставки Пашиняна. Это требование поддержали Католикос Всех Армян и президент Армен Саркисян. Тогда Пашиняну удалось не только выправить ситуацию, но и начать крестовый поход на генералитет. Причины (скрытые и явные) известны, о деталях тех событий мы свою аудиторию информировали неоднократно.

РАЗНИЦА МЕЖДУ СИТУАЦИЕЙ 2021 г. И СЕГОДНЯШНЕЙ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ, ЧТО СЕГОДНЯ МАССЫ НЕ ВЕРЯТ, что титульная (парламентская) оппозиция в состоянии решить вопрос отлучения Пашиняна от власти. Сама оппозиция утверждает, что добиться этого можно только с опорой на народ. А народ пока ведет себя так, будто нож еще не дошел до кости, а чаша терпения еще не переполнилась окончательно. Известно, что от всенародного возмущения и недовольства до конкретных шагов по свержению режима весьма ощутимый интервал. СНБ и полицейская гвардия гасят любые намеки на бунт, будь то попытки перекрыть межгосударственные трассы или локальные акции с требованием ответа от членов правительства на насущные вопросы, связанные с приемом урожая предприятиями, и проч.

Невзирая на откровенно преступные действия режима, укравшего у ППА право на представительство в парламенте, сегодня людей больше интересуют вопросы экономического свойства, связанные с санкциями против экспорта армянской продукции, нежели предупреждения реальной оппозиции о судьбе Тигранашена и других так называемых анклавов…

Власть действует весьма осторожно, обещая одним компенсацию за пропавший урожай, другим — трудоустройство на новом месте. Остальных пугают уголовными преследованиями и тюремным сроком. В итоге главный вопрос политического лета звучит так: Пашинян в самом деле решил задачу-минимум по формированию недееспособной парламентской оппозиции или есть варианты? Речь, разумеется, не о новой марионетке внешних сил, которую попытаются навязать массам на волне нового народного возмущения. Речь о национальных силах, которые, сообразно требованиям политического момента, обязаны совместно предложить массам внятную дорожную карту по свержению правящей верхушки. Вряд ли это предложение произойдет скоро, ведь, повторюсь, в подходах к массовому сопротивлению между силами реальной оппозиции наметились различия…