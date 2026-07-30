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ОБЩЕСТВО И ПРАВО

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Информагентства

ПОДХОД КАБМИНА НЕПРИЕМЛЕМ: ЭКСПЕРТЫ О ВОЗМОЖНОМ СНОСЕ СТАРОГО ЗДАНИЯ АЭРОПОРТА «ЗВАРТНОЦ»

Вопрос о возможном сносе башни аэропорта вызвал широкий резонанс среди специалистов и пользователей сети. Архитекторы уверены, что это худшее из всех возможных решений.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА АРМЕНИИ ИСКЛЮЧИТЬ СТАРОЕ КРУГЛОЕ ЗДАНИЕ АЭРОПОРТА «ЗВАРТНОЦ» из государственного списка недвижимых памятников истории и культуры уже больше недели обсуждается в экспертных кругах и пользователями сети. Многие усматривают в этом злой умысел, угрозу сноса старого здания воздушной гавани.

Примечательно, что футуристическая башня получила официальный статус охраняемого памятника лишь год назад, и то благодаря многолетней борьбе экспертов и архитекторов. Теперь же в правительстве решили, что здание осложняет процесс модернизации и расширения аэропорта. Власти заверяют: башня устарела, однако сносить ее не будут, а интегрируют в обновленную инфраструктуру.

Против исключения башни из списка памятников выступил Центр, возглавляемый автором проекта аэропорта Артуром Тарханяном. В частности, его дочь Анаит Тарханян заявила Sputnik Армения, что это здание — один из лучших образцов армянской модернистской архитектуры, и в целом в мире сохранилось лишь семь подобных аэропортовых комплексов. Она отметила, что планы модернизации и реконструкции здания обсуждались неоднократно — как с прежним, так и с нынешним правительством. Более того, ее отец еще при жизни создал план реконструкции и расширения аэропорта, который позволил бы в разы увеличить пропускную способность «Звартноца» (до 10 млн человек в год), а также сдать в эксплуатацию 10 дополнительных выходов на посадку.

«Снос здания неприемлем, следует найти альтернативные решения. Управляющий пытается за счет памятника истории и культуры решить проблему разгрузки аэропорта. Предложенный им проект предполагает строительство здания на территории старого аэропорта. Это не только неприемлемо, но и обойдется в разы дороже, а строительство затянется на годы», — отметила архитектор.

Тарханян подчеркнула, что обращалась с письмами и предложениями в разные правительственные инстанции. В частности, она предлагает создать межведомственную комиссию с участием концессионера и архитекторов — для создания проекта реконструкции и сохранения здания. Вместе с тем, архитектор назвала байкой разговоры о том, что это здание аварийное и в любой момент может обрушиться.

«Здание строилось под жестким контролем качества, а его сейсмостойкость составляет 9+ баллов. Так строятся стратегически важные объекты – атомные станции, стартовые площадки для космических ракет и т.д. Использовался бетон и железные конструкции лучшего качества, следовательно, говорить об изношенности излишне», — отметила она.

В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ АРХИТЕКТОР, ГОРОДСКОЙ ПЛАНИРОВЩИК САРХАТ ПЕТРОСЯН ОТМЕТИЛ: то, что происходит вокруг старого здания аэропорта — следствие неверного государственного управления и затягивания реализации мастер-плана по расширению «Звартноца». Причем проекты предлагал не только управляющий аэропорта, но и разные архитекторы, в том числе сам Петросян. По его словам, государство всячески затягивало реализацию проекта и довело до того, что сейчас аэропорт перегружен и вопрос о его расширении встал ребром. В тоже время архитектор подчеркнул, что все обсуждения на предмет сноса башни неприемлемы, а мастер-план может быть реализован за счет vip- зала и административных зданий.

«Если рассматривать здание аэропорта «Звартноц» как абсолютную ценность — так же, как мы воспринимаем монастырь Санаин, Эчмиадзин и другие памятники, — то можно найти море вариантов и возможностей. Но пока государство готово — ради денег или чтобы прикрыть собственную безалаберность — снести здание, обсуждение каких-либо вариантов исключено», — подчеркнул Петросян.

Он убежден, что «Звартноц» можно модернизировать по примеру терминала Международного аэропорт им. Дж. Кеннеди в Нью-Йорке. Архитектор напомнил, что коммерческая модернизация терминала завершилось недавно, и это существенно повысило пропускные способности аэропорта.

Отметим, что масштабная модернизация международного аэропорта «Звартноц» под управлением компании аргентинского миллиардера Эдуардо Эрнекяна связана с новым инвестиционным пакетом в $425 миллионов, который планируется освоить к 2033 году, и продлением концессионного договора до 2067 года

Проект модернизации предусматривает увеличение количества выходов на посадку с 6 до 16, расширение зон прилета и вылета, паспортного и таможенного контроля, строительство новых бизнес-залов, увеличение парковочных мест, улучшение транспортной доступности, а также внедрение автоматических паспортных ворот и биометрических систем контроля.

Концессионный договор между правительством Армении и принадлежащей Эрнекяну компанией Corporación América (через дочернее ЗАО «Международные аэропорты Армении») был официально подписан 17 декабря 2001 года. Фактическое управление аэропортом началось в июне 2002 года.

Sputnik Армения

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