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ПОЛИТОЛОГ: НЕТ ПРАВОВЫХ ОСНОВАНИЙ НАЗЫВАТЬ ТИГРАНАШЕН ИЛИ ДРУГОЙ НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ «АНКЛАВОМ»

В последнее время складывается впечатление, что власти Армении не против передачи Азербайджану некоторых территорий, назвав их азербайджанскими анклавами, например, Тигранашен, который имеет огромное стратегическое значение для Армении. Об этом заявил на пресс-конференции в понедельник председатель Армянской ассоциации политологов Мигран Шахзадеян.

По его словам, в качестве обоснования они отсылают к картам СССР и Алма-Атинской декларации 1991 года.

Как отметил Шахзадеян, территория государства и его границы определяются правовыми актами, а не картами, энциклопедиями или трактовками отдельных авторов.

«Они определяются исключительно нормами международного права и внутригосударственными правовыми актами. Закрепление границ между государствами осуществляется межгосударственными договорами. Карты, в том числе составленные в период существования Советского союза, могут служить в качестве технического и информационного источника, однако юридической силы для определения или изменения государственных границ не имеют.

Следовательно, применение термина «анклав» к любой части территории Республики Армения не может основываться исключительно на картографических или исторических документах. Оно должно оцениваться в контексте международного права, правовых актов Республики Армения и соглашений между Республикой Армения и соседними странами, обладающих юридически обязывающей силой. Анклавов в СССР в юридическом плане не существовало.

Никакого правового акта, определяющего такой статус или даже с использованием термина «анклав», принято не было. Его невозможно найти ни в Конституции СССР, ни в Конституциях союзных республик или любом другом советском нормативно-правовом акте. Следовательно, законных оснований называть Тигранашен или любой другой населенный пункт «анклавом» нет», — отметил он.

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