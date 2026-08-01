ПОСЛЕ СДАЧИ БЕРДЗОРА, СУСА И АГАВНО СОБЫТИЯ РАЗВИВАЮТСЯ В ЗАДАННОМ НАПРАВЛЕНИИ…

4 года назад, в последние дни июля 2022 г., СМИ писали о том, что азербайджанская сторона настаивает на выселении армянских жителей из сел Бердзор, Сус и Агавно. Еще была надежда, что предстоящая в Москве 3-сторонняя встреча примет решение об отсрочке процесса на 1-2 месяца. Этим надеждам не суждено было осуществиться, азербайджанская сторона настаивала на исходе армян из 3 сел до 25 августа, хотя в подписанном по итогам 44-дневной войны 3- стороннем заявлении от 9 ноября 2020 г. не было ни слова о том, что армяне должны покинуть эти села…

К ТОМУ ВРЕМЕНИ АГАВНО УЖЕ ПОСЕТИЛ В ТО ВРЕМЯ МИНИСТР ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ АЙК ХАНУМЯН. Он уговаривал жителей не сжигать свои дома перед уходом, — говорил, что в этом случае они не получат компенсацию. Староста Агавно Андраник Чаушян тоже просил не сжигать дома, однако не осудил односельчан, которые подожгли свои дома, а потом ушли из деревни. Староста Бердзора Нарек Алексанян после 10 августа сообщил об исходе нескольких семей из деревни. Еще была искорка надежды, что власти Республики Арцах сумеют решить вопросы коммуникаций, бердзорского газопровода, электрических линий, переноса станций интернета и проч.

Речь шла о том, что после эксплуатации новой дороги все это останется на азербайджанской стороне. Тогда никто не мог предугадать события сентября 2023 г. Прямая аналогия: в эти дни в Армении говорят и пишут о том, что в случае продолжения делимитации в Тавуше к азербайджанской стороне, помимо территории Верин Воскепара, отойдут также отрезки межгосударственной дороги Киранц-Воскепар. Это затруднит транспортную связь марзового центра Тавуша — городской общины Иджеван — с городской общиной Ноемберян. В качестве альтернативной дороги фигурирует трасса Енокаван — Кармир гюх – Джуджеван. Участок трассы протяженностью в 6,3 км был построен еще в 2024 г., а остальной большой участок еще не построен. Впрочем, уже 2 месяца, как в данном месте отмечена некая активность, идут измерительные и прочие работы…

4 года назад говорили о судьбе газопровода и прочих коммуникаций по итогам сдачи Бердзора, Суса и Агавно. Сегодня говорим и пишем о том, что в случае продолжения делимитации в Тавуше и передачи Азербайджану так называемого анклава в виде Верин Воскепара возникнут проблемы не только с газопроводом, но и с водопроводом и другими коммуникациями. В июле 2022 г. никто не мог предсказать события 19 сентября 2023 г., в результате которых 120 тыс. жителей покинули вторую армянскую республику под угрозой геноцида. Скажу больше: летом 2022 г. никто не мог предсказать, что 13 сентября Алиев предпримет наступление по 5 направлениям армянской границы, а 12 декабря начнет 9-месячную блокаду дороги Степанакерт-Горис…

В 2022 г. МЫ ПИСАЛИ О ТОМ, ЧТО СДАЧЕЙ БЕРДЗОРА, СУСА И АГАВНО ДЕЛО НЕ ОГРАНИЧИТСЯ. Потом писали об угрозе сдачи под вывеской делимитации территорий в Тавуше, писали об угрозе, нависшей над Айгепаром, Баганисом и другими деревнями. Тогда в публичном пространстве фигурировала также тема Тигранашена. С 12 мая 2021 г. и 13 сентября 2022 г. в нашей стране говорят и пишут о том, что азербайджанские подразделения не уйдут с оккупированных территорий в Сюнике, Гегаркунике и Вайоц дзоре. После выборов 7 июня азербайджанцы постоянно говорят о следующем этапе делимитации как о вывеске для передачи им суверенных армянских территорий. Кстати, такие территории уже десятилетиями находятся под контролем азербайджанцев в Тавуше, однако об их возвращении речь не идет.

Не говорят в Баку и о том, что по итогам делимитации азербайджанские подразделения обязаны покинуть оккупированную территорию 3-х марзов. Еще раз повторю: всего 4 года назад в эти дни жители Бердзора, Суса и Агавно готовились покинуть свои дома. Многие планировали переехать на новое место жительства на том осколке территории Республики Арцах, который уцелел по итогам 44-дневной войны 2020 г., когда к азербайджанцам отошло 75% территории второй армянской республики.

Сегодня власть говорит о продолжении делимитации в Тавуше и судьбе Тигранашена. 4 года назад еще сохранялась часть Республики Арцах, еще не были сданы 4 деревни в Тавуше. Сегодня Алиев пытается заселить Бердзор, Сус и Агавно азербайджанцами, его политические соратники говорят о «западном Азербайджане» на территории Сюника и возвращении 300 тыс. азербайджанцев, которые никогда в РА не жили, во всяком случае, в таком количестве…

План территориальной экспансии Алиева воплощается под разными лозунгами, включая проект «TRIPP», который, по всем приметам, может оказаться экстерриториальным «Зангезурским коридором». Алиев, напомню, обещал, что азербайджанцы не увидят лиц армянских таможенников и пограничников при въезде в транзитную зону. Агитпроп режима пытается заверить, будто это не значит, что речь идет о транзите по экстерриториальному коридору. Как объявил политолог на службе у режима Роберт Гевондян, проверку документов и досмотр грузов будут осуществлять сотрудники армяно-американской фирмы. Иными словами, народу открытым текстом говорят, что государственные полномочия будут делегированы совместной организации, которая не является государственным органом РА, однако претендует на полномочия такого органа…

После 44-дневной войны событиям в нашей стране и регионе задан ускоренный темп, увы, после парламентских выборов 7 июня есть все основания полагать, что логика событий не изменится. После сдачи Бердзора, Суса и Агавно события развиваются в заданном направлении, а это значит, что в самое ближайшее время страну ожидают новые территориальные потери, хотя за истекшие 4 года мы и так уже многое потеряли.

18 августа 2022 г. состоялась последняя служба в церкви Святого Вознесения («Сурб Амбарцман») в Бердзоре.