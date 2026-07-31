ПО РЕЛЬСАМ НА ЗАПАД, или КТО СТОИТ ЗА ПОПЫТКАМИ ЕРЕВАНА ВЫДАВИТЬ РЖД ИЗ АРМЕНИИ

Никол Пашинян заявил о готовности дойти до международного Арбитража в споре с ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) и ее дочерней структурой «Южно-Кавказская железная дорога» (ЮКЖД) в вопросе передачи управления железнодорожной сетью республики третьей стороне и пересмотра базовых финансовых условий сотрудничества.

«ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА – СОБСТВЕННОСТЬ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ, И ГОСУДАРСТВО ДОЛЖНО использовать ее так, как считает целесообразным. Правительство Армении ожидает, что вопрос с Россией по Южно-Кавказской железной дороге будет решен дружественным образом, но де-юре может возникнуть вопрос, и в случае несогласия (российской стороны – Ред.) это может быть рассмотрено в Арбитражном суде», – заявил премьер на брифинге 30 июля.

Также Пашинян намекнул на возможное введение платы за аренду путей: «Например, могут оказаться вещи, за которые мы 30 лет ничего не просили, а теперь будем просить в год по 2 миллиарда долларов».

Вопрос передачи концессии другой стране Пашинян впервые поднял в декабре прошлого года, затронув тему ремонта участков железной дороги в сторону Азербайджана и Турции – 1,6 км участка из Ерасха в Нахиджеван и 12,4 км от села Ахурик к армяно-турецкой границе. В мае текущего года, во время предвыборной кампании Пашинян заявил, что правительство Армении само осуществит реконструкцию этих участков железной дороги. Ранее глава армянского правительства также предложил российской стороне пересмотреть управление армянской железной дорогой, заявив о возможной продаже концессии Казахстану, ОАЭ или Катару.

Напомним, система железных дорог Армении была передана в концессионное управление РЖД в феврале 2008 года сроком на 30 лет с возможностью пролонгации соглашения еще на 10 лет. Согласно условиям соглашения, вся железнодорожная инфраструктура осталась в собственности Армении, а российский оператор взял на себя обязательства по масштабному инвестированию в модернизацию путей, обновление подвижного состава и сохранение рабочих мест, обязавшись выплачивать в армянский бюджет ежегодные концессионные отчисления, привязанные к выручке от перевозок.

Заявления Пашиняна – это новый и опасный виток в процессе беспрецедентного охлаждения армяно-российских отношений. Под предлогом суверенного права распоряжаться инфраструктурой и внезапно возникших миллиардных претензий он сознательно идет на обострение долгосрочного экономического партнерства, полностью игнорируя многомиллионные инвестиции российской стороны в железнодорожную систему республики.

За время действия концессионного соглашения с 2008 по 2025 год объем задокументированных инвестиций из средств РЖД и внутренних доходов ЮКЖД составил около $400 млн. На эти средства российский оператор модернизировал современную инфраструктуру и освободил госбюджет Армении от расходов на содержание дорог. Было реконструировано свыше 520 км путей, обновлен пассажирский подвижной состав, модернизировано депо в Гюмри, полностью перестроены ключевые мосты.

Помимо прямых вложений в инфраструктуру, российский оператор выплатил в бюджет Армении около 15 млрд рублей налогов. При этом ЮКЖД остается одним из крупнейших работодателей страны, обеспечивая стабильными рабочими местами и высокими социальными гарантиями около 2,5 тысяч армянских граждан.

НА ЭТОМ ФОНЕ ЖЕЛАНИЕ ЕРЕВАНА ПЕРЕДАТЬ КОНЦЕССИЮ ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЕ ВЫГЛЯДИТ НЕОПРАВДАННЫМ – это если очень мягко выразиться – шагом, который несет в себе серьезные риски для стабильного функционирования всей транспортной системы страны. Решение же в одностороннем порядке забрать реконструкцию приграничных ж/д участков с Турцией и Азербайджаном подрывает правовую основу концессионного соглашения. Что касается внезапных требований Пашиняна о выплатах в размере 2 млрд долларов в год, то они вызвали в Москве жесткое недоумение. Как заявил глава РЖД Олег Белозеров, российская сторона с удивлением узнала из прессы о претензиях и возможном введении платы за аренду путей. Он подчеркнул, что РЖД не выплачивали дивиденды акционерам, направляя всю прибыль исключительно на развитие армянской железнодорожной сети, а официальные инвестиции с 2008 по 2025 год составили $396,3 млн и полностью подтверждены документами. В связи с этим Белозеров предупредил Ереван: в случае разрыва договора или изменения его условий Россия вправе потребовать полного возврата всех вложенных инвестиций.

Ранее министр транспорта РФ Андрей Никитин четко заявил, что Россия не ведет никаких переговоров о передаче концессии третьим странам, и что российский оператор имеет эксклюзивные права управления сетью на 30 лет (до 2038 года) с опцией продления и намерен их соблюдать.

В профильных ведомствах и Совбезе РФ инициативы Еревана назвали «непроработанными». Москва подчеркивает, что ЮКЖД полностью выполняет все пункты концессионного договора, и попытки разрушить эту рабочую модель нанесут удар в первую очередь по самой Армении, лишив ее ключевых конкурентных преимуществ.

По мнению специалистов, разрушение отлаженного механизма работы ЮКЖД и неизбежная дестабилизация грузоперевозок в переходный период нанесут сильнейший удар по реальному сектору экономики страны. Железная дорога является безальтернативной транспортной артерией для целого ряда ключевых отраслей республики, включая горнорудную промышленность, цветную металлургию, топливно-энергетический и продовольственный секторы. Смена оператора посреди юридических споров грозит сбоями в поставках, к которым критически чувствителен местный бизнес.

Конечно же, наивно было бы рассматривать стремление Никола Пашиняна отобрать у РЖД управление железными дорогами исключительно в плоскости транспортной политики и желании повысить ее эффективность. Это стратегический компонент масштабного курса, срежиссированного западными хозяевами нынешнего армянского руководства, главная цель которого – последовательное и полное вытеснение российского экономического, военного, инфраструктурного присутствия из Армении в частности и из региона Южного Кавказа в целом. Ранее Ереван целенаправленно замораживал участие в ОДКБ и критиковал российских миротворцев. Теперь удар наносится по критической инфраструктуре, обеспечивающей жизнедеятельность государства. Западные хозяева действующего премьера Армении и его правительства стремятся разорвать любые связующие нити между Москвой и Ереваном. При этом им глубоко плевать на колоссальные экономические риски для самой Армении, которая критически зависит от поставок товаров, грузов и энергоресурсов из РФ.

Действия нынешнего руководства Армении в отношении железнодорожной концессии лежат именно в политической, а не в экономической плоскости. Пытаясь угодить западным партнерам, Никол Пашинян и его правительство ставят под удар стабильность транспортной системы страны и совершают очередной шаг к превращению Армении в инструмент антироссийской политики на Южном Кавказе.