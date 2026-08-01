СПАСИТЕЛЬНАЯ АРТЕРИЯ АРМЕНИИ: СТРАТЕГИЧЕСКАЯ РОЛЬ ГИДРОТЕХНИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА «АРПА — СЕВАН»

Озеро Севан — не просто крупнейший водоем Кавказа, а бьющееся сердце Армении, ее главное стратегическое сокровище и основа национальной безопасности. На протяжении веков эта высокогорная жемчужина обеспечивала баланс климата, питала плодородные земли Араратской долины и служила неиссякаемым источником жизни для всего региона. Однако в середине XX века масштабная и агрессивная индустриализация поставила Севан на грань необратимой экологической катастрофы. Падение уровня воды, обнажение берегов и угроза превращения уникального озера в безжизненное болото заставили жителей региона осознать масштаб совершенной ошибки.

В этот критический момент спасением для страны стал грандиозный инженерный подвиг — возведение гидротехнического тоннеля «Арпа — Севан». Прорубленный сквозь суровые горные хребты, этот рукотворный канал стал настоящей кровеносной артерией, вернувшей озеру жизненные силы. Сегодня «Арпа — Севан» — это не просто памятник советской инженерной мысли, а ключевой элемент экологической доктрины Армении. В эпоху глобального изменения климата и растущего дефицита пресной воды этот комплекс превратился в главный инструмент сохранения водного суверенитета республики, гарантирующий экологическое и экономическое благополучие будущих поколений.

Программа Севан-Разданского каскада

В 1930-х годах советская власть приняла план инженера Сукиаса Манасеряна по активному использованию вод Севана. Цель проекта: Максимальный спуск вековых запасов воды для выработки электроэнергии на Севан-Разданском каскаде ГЭС и орошения Араратской равнины. Уровень озера стремительно упал более чем на 18 метров, а площадь водного зеркала сократилась на сотни квадратных километров.

К 1950-м ГОДАМ СТАЛО ОЧЕВИДНО, ЧТО СЕВАН ТЕРЯЕТ СПОСОБНОСТЬ К САМООЧИЩЕНИЮ. Вода начала цвести (эвтрофикация), возникла угроза полной потери питьевого резервуара. Советское правительство приняло беспрецедентное решение — остановить промышленный спуск воды и начать переброску рек для спасения озера. Проектирование уникального тоннеля длиной 48,3 километра началось в 1960-х годах. Строительство велось в сложнейших геологических условиях, сквозь скальные породы, подземные газовые вылазки и прорывы грунтовых вод. В 1981 году гидротоннель «Арпа — Севан» был официально введен в эксплуатацию, ознаменовав начало эпохи возрождения озера.

Политическая воля Кремля

До конца 1950-х годов советская экономическая модель рассматривала озеро Севан исключительно как утилитарный ресурс для Севан-Разданского каскада ГЭС. Интенсивный спуск воды вел к стремительному обмелению уникального водоема, что грозило региону экологической катастрофой. Кардинальный перелом в судьбе озера стал возможен исключительно благодаря принятию жесткого политического решения на самом высшем государственном уровне.

ЭПОХА «ОТТЕПЕЛИ» ОЗНАМЕНОВАЛАСЬ СМЕНОЙ СОЮЗНОЙ ПАРАДИГМЫ: от агрессивного покорения природы руководство страны перешло к стратегии ее спасения.Ключевой исторической точкой отсчета стало Постановление Совета Министров СССР № 721 от 12 августа 1961 года «О сооружении Арпа-Севанского тоннеля». Подпись Никиты Сергеевича Хрущева под этим документом фактически перечеркнула прежние планы Госплана и зафиксировала твердую волю центра: спасти Севан любой ценой.

Пробивка почти 48-километрового гидротехнического коридора сквозь сложнейшие горные хребты требовала астрономических по тем временам бюджетных ассигнований, привлечения уникальной техники и дефицитных специалистов со всего Советского Союза. Без личной санкции Первого секретаря ЦК КПСС проект такой колоссальной стоимости и инженерной сложности никогда не был бы утвержден финансовыми ведомствами.Таким образом, строительство тоннеля «Арпа — Севан» вошло в историю не просто как триумф советской инженерной мысли, но в первую очередь как результат волевого государственного шага. Именно Хрущев заставил огромную экономическую машину работать на экологическое спасение Армении, заложив фундамент для сохранения национального достояния республики.

Кстати, строительство гидротехнического тоннеля «Арпа — Севан» было настолько масштабным и длительным процессом (с 1961 по 1981 год), что оно шло в эпохи правления трех высших руководителей Советской Армении (первых секретарей ЦК Компартии Армянской ССР): Антон Ервандович Кочинян (руководил в 1966-1974 гг.) — при нем прошла основная и самая тяжелая фаза строительства. Под его руководством велось бурение сложнейших подземных участков сквозь горные хребты, решались проблемы с финансированием и доставкой уникальной союзной техники. Карен Серобович Демирчян (руководил в 1974-1988 гг.) — при нем проект был завершен. Именно Демирчян торжественно открыл и сдал уникальный 48-километровый тоннель в эксплуатацию 21 марта 1981 года.

Уникальность инженерного сооружения

Гидротехнический комплекс «Арпа — Севан» — это не просто один из самых длинных гидротоннелей в мире, но и беспрецедентный шедевр мировой инженерной мысли. Его проектирование и возведение раздвинули границы возможностей советского тоннелестроения, став вызовом, с которым ранее не сталкивался ни один метрострой или гидрострой планеты. Главная уникальность тоннеля заключается в его протяженности и высокогорном расположении.

ОБЩАЯ ДЛИНА МАГИСТРАЛИ СОСТАВЛЯЕТ 48,3 КИЛОМЕТРА, и вся она проложена на высоте около 2000 метров над уровнем моря сквозь массивный Варденисский хребет. В мировой практике строительства тоннелей без использования промежуточных вертикальных шахт (из-за огромной толщины горного массива над тоннелем) этот проект долгое время удерживал абсолютное лидерство. Инженерам пришлось рассчитывать траекторию с ювелирной точностью: малейшая ошибка в доли градуса при проходке навстречу друг другу с разных концов хребта привела бы к катастрофическому расхождению путей в толще скал.

Проходка велась в экстремальных и непредсказуемых геологических условиях, которые ученые назвали «геологическим кошмаром». На глубине более километра под вершинами гор температура в забоях поднималась выше +40°C. Рабочим приходилось трудиться в условиях высокой влажности и нехватки кислорода. Строители регулярно сталкивались с внезапными выбросами углекислого газа и метана из подземных тектонических разломов. Это требовало создания уникальной, сверхмощной системы принудительной вентиляции, способной прокачивать воздух на десятки километров вглубь горы. Тоннель буквально пробивал себе путь через напорные подземные воды. Инженерам приходилось оперативно ликвидировать мощные прорывы ледяной воды под огромным давлением, буквально «на ходу» цементируя и укрепляя стены.

С инженерной точки зрения, комплекс поражает своей эффективностью и экономичностью. Вода из реки Арпа движется по тоннелю самотеком, без использования гигантских насосных станций, потребляющих мегаватты электроэнергии. Перепад высот между точкой забора воды (Кечутское водохранилище) и точкой сброса в Севан рассчитан настолько безупречно, что законы физики и гравитации сами доставляют сотни миллионов кубометров воды в озеро. При этом внутренний диаметр тоннеля (около 3 метров) и его монолитная железобетонная облицовка спроектированы так, чтобы выдерживать колоссальное гидродинамическое давление и гасить колоссальную кинетическую энергию бурного горного потока.

Тоннель «Арпа — Севан» доказал, что советская инженерная школа была способна решать задачи, которые казались фантастикой. Это сооружение стоит в одном ряду с величайшими гидротехническими проектами XX века, демонстрируя, как точный математический расчет и человеческое мужество могут подчинить стихию во благо экологии.

Драматические и удивительные факты строительства

Строительство тоннеля «Арпа — Севан» было настоящей подземной войной с непредсказуемой стихией. Хроники этой стройки полны историй, которые сегодня кажутся сюжетами для приключенческого фильма.

ОДНОЙ ИЗ ГЛАВНЫХ ОПАСНОСТЕЙ были так называемые «водяные карманы» — огромные подземные резервуары, скрытые в толще скал. В один из дней проходческий щит наткнулся на мощный подземный водоносный горизонт. Вода хлынула в забой под колоссальным давлением, исчисляемым десятками атмосфер. Поток ледяной горной воды прибывал с такой скоростью, что рабочим пришлось буквально вплавь эвакуироваться по уже пройденному участку тоннеля. Чтобы остановить затопление и спасти многокилометровую выработку, инженеры применили технологию «цементации на ходу». Через специальные скважины в зону прорыва под сверхвысоким давлением закачивали специальный быстротвердеющий бетон, который схватывался прямо в ледяной воде, создавая искусственную пробку.

Битва с невидимым врагом: «подземный газ»

Варденисский хребет — зона древней вулканической активности. Пробивая скалы, строители постоянно сталкивались с внезапными выбросами углекислого газа и метана.

ГАЗ СКАПЛИВАЛСЯ В ТУПИКОВЫХ ЗОНАХ ЗАБОЕВ НЕЗАМЕТНО, создавая смертельную угрозу для жизни людей от удушья или случайного взрыва. Из-за огромной протяженности тоннеля стандартные вентиляционные установки не справлялись. Была спроектирована уникальная каскадная система вентиляции. Воздух не просто вытягивали наружу, его нагнетали по цепочке мощных турбин, установленных внутри самого тоннеля через каждые несколько километров.

Строители работали со специальными датчиками, а на самых опасных участках проходку вели в изолирующих противогазах, что требовало от людей невероятной физической выносливости.

Феномен «стреляющих скал»

Проходчики столкнулись с редким и опасным геодинамическим явлением — горными ударами, которые строители прозвали «стреляющими скалами». На глубине более километра под весом горного массива гранитные и базальтовые породы находились в состоянии критического сжатия.

ПРИ ПРОХОДКЕ, КОГДА ИЗ-ПОД СКАЛЫ УБИРАЛИ ОПОРНУЮ ЧАСТЬ, внутреннее напряжение камня мгновенно высвобождалось. Огромные осколки гранита с оглушительным треском, похожим на орудийные выстрелы, отлетали от стен тоннеля, превращаясь в смертоносные снаряды. Чтобы защитить людей и технику, инженерам пришлось полностью изменить технологию проходки. Стены тоннеля сразу же после подрыва породы покрывали «набрызг-бетоном» (жидким бетоном под давлением) и закрывали тяжелой стальной сеткой. Это позволяло «связать» скалу до того, как она успевала «выстрелить».

Эти исторические детали наглядно показывают, что за сухими цифрами кубометров воды стоит невероятное мужество людей, которые буквально отвоевывали каждый метр тоннеля у природы.

Стратегическое значение комплекса в сохранении Севана

Тоннель «Арпа — Севан» выполняет важнейшую геополитическую и экологическую задачу — стабилизацию и контролируемый подъем уровня воды. Ежегодно комплекс позволяет перебрасывать в Севан до 250-300 миллионов кубических метров воды из горной реки Арпа.

УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМА ВОДЫ СТАБИЛИЗИРОВАЛО ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ ОЗЕРА, что снизило интенсивность испарения с его поверхности. Приток свежей речной воды активизировал процессы циркуляции, остановив массовое размножение сине-зеленых водорослей и насытив глубинные слои кислородом.

Здоровье Севана напрямую определяет экологический каркас Республики Армения. Озеро смягчает температурные пики в близлежащих марзах (областях). Подъем уровня воды предотвращает опустынивание прилегающих горных территорий. Восстановление водного баланса спасло эндемичные виды рыб, включая севанскую форель (ишхан), когака и усача. Севанский национальный парк вновь стал важнейшим транзитным пунктом для перелетных птиц на пути из Евразии в Африку.

Также стоит отметить, что Севан аккумулирует около 80% всех запасов пресной воды Армении. «Арпа — Севан» защищает этот резервуар от истощения, гарантируя стране независимость в условиях регионального гидрополитического давления.

За десятилетия эксплуатации тоннель подвергся сильному износу, а в начале 2000-х годов некоторые участки пострадали от обвалов. Правительство Армении провело многолетнюю реконструкцию комплекса. Были укреплены аварийные зоны, обновлены гидроузлы и внедрены автоматизированные системы контроля потока. В 2020-х годах к комплексу окончательно подключили дополнительный тоннель «Воротан — Арпа», что создало единую гидросистему, способную эффективно управлять водными ресурсами страны даже в периоды затяжной засухи.

Заключение

Гидротехнический комплекс «Арпа — Севан» — это не просто триумф точного инженерного расчета, а символ примирения человека с природой, манифест исправления исторических ошибок ради будущего.

СТРОИТЕЛЬСТВО ЭТОГО ТОННЕЛЯ ДОКАЗАЛО, что разрушительное антропогенное воздействие можно обратить вспять, если объединить волю государства, научный потенциал и искреннюю заботу о родной земле. Сегодня, когда Армения сталкивается с глобальными вызовами аридности и климатических изменений, «Арпа — Севан» остается главным гарантом национальной безопасности, удерживающим экосистему страны от необратимого кризиса.

Сохранение и бесперебойная работа этой водной магистрали — непрерывный процесс, требующий постоянного государственного контроля, инвестиций и внедрения инновационных технологий экологического мониторинга. Севан — это живой организм, и пока по тоннелю «Арпа — Севан» струится чистая горная вода, сердце Армении продолжает биться. Защита этого комплекса сегодня — это залог того, что завтра новые поколения граждан республики унаследуют процветающий и зеленый край.

Арман АКОПЯН,

специально для Dialogorg.ru