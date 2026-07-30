СПЕКТАКЛЬ МЕРЦА С АЛИЕВЫМ И ПУТИНЫМ В ЗАКУЛИСЬЕ

На переговорах в Берлине с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем Алиев торжественно заявил, что поскольку Россия не может обеспечивать своих партнеров в Европе природным газом и нефтью, то Баку готов заменить ее на энергорынке Старого Света. Дескать, пусть ЕС не волнуется — Азербайджан покроет дефицит нефтегазового импорта.

НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД МОЖЕТ ПОКАЗАТЬСЯ, ЧТО АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ПРЕЗИДЕНТ НАСТОЛЬКО ОШАЛЕЛ от военной победы в Арцахе и от безнаказанности пакостей, которые он периодически учиняет России и Ирану, что мелет чепуху где попало и кому попало. Неслучайно многие эксперты усмехаются над данными Мерцу обещаниями, ибо они нереализуемы в принципе.

В свое время РФ экспортировала в Европу не менее 150 млрд кубометров природного газа в год, теперь этот объем из-за санкций сократился почти в 10 раз и составляет от 15 до 20 млрд. Азербайджан сейчас доставляет по трубопроводам в ЕС не более 15 млрд кубометров своего газа. По оценкам специалистов, Баку может добавить к этим объемам максимум еще 5 млрд, да и то в случае, если ЕС инвестирует в разведку новых месторождений и модернизацию инфраструктуры уже разрабатываемых.

Кстати, именно об этом просил Алиев Мерца, намекая на то, что, якобы, дело лишь за вложениями. На самом же деле у Азербайджана всего два с половиной триллиона кубометров доказанных запасов газа против российских 38 триллионов.

Та же картина складывается в области нефтедобычи. У Азербайджана имеется около 7 млрд баррелей доказанных запасов нефти, тогда как у России — более 80 миллиардов. К тому же большинство крупных азербайджанских нефтяных месторождений находятся на так называемой «зрелой стадии» разработки, что означает, что пик выкачиваемых максимальных объемов вскоре будет пройден и добыча начнет неуклонно снижаться.

На этом фоне слова Алиева о готовности заменить Россию на нефтегазовом рынке ЕС действительно звучали бы нелепо и смешно, если… Если не учитывать одно очень важное обстоятельство. А заключается оно в том, что Баку и вовсе не собирается наводнять Европу собственным газом, которого у него нет. И кто сказал, что газ, о котором говорил Алиев, не чужой? Кто сказал, что это, к примеру, не тот же самый российский? Другого газа, который собирается Баку перепродавать Европе, в регионе попросту нет.

У Казахстана доказанных запасов чуть больше, чем у Азербайджана (около 3 триллионов кубометров); Туркменистан практически весь свой добываемый газ продает Китаю, с которым у него долгосрочный контракт. Ну, а Иран никогда не вступит в подобную сделку с Азербайджаном, который спит и видит военное поражение, распад и обнищание Исламской Республики.

ТАКИМ ОБРАЗОМ, ОСТАЕТСЯ ТОЛЬКО РОССИЙСКИЙ ГАЗ, КОТОРЫЙ АЛИЕВ ГОТОВ ПЕРЕКАЧИВАТЬ СТРАНАМ ЕС в больших объемах под азербайджанской «маркировкой» и предварительно сняв себе «сливки» с перепродажи. Но неужели кому-то кажется, что европейские лидеры и тот же Фридрих Мерц не догадываются, о чем идет речь и чьи углеводороды имеет в виду азербайджанский президент?

Все дело в том, что на наших глазах разыграли настоящий спектакль, призванный одурачить европейского обывателя. Режиссеры спектакля — европейские лидеры, предоставляющие финансово-политические элиты Старого Света, которые вот уже который год ломают ваньку перед рядовыми гражданами ЕС: дескать, Россия — враг, с которым мы совсем не сотрудничаем из-за ее оккупантской и шовинистической политики в отношении Украины. И ни российских углеводородов, ни туристов, ни рынка сбыта нам не надо, поскольку РФ – страна-агрессор и ее нужно наказывать санкциями.

Пятый год продолжаются санкции, но, как показывают реалии, Европе они вылезают боком не меньше, чем самой Москве. Российские северные газопроводы взорваны с одобрения тех же европейских лидеров, другие каналы поставок перекрыты, весь импорт российской нефти свернут, в результате ЕС вынужденно «пересел» на американские сланцевые углеводороды, которые США загоняют своим европейским партнерам втридорога.

Экономика начала стагнировать, часть производства убежала в те же самые США из-за дорогой энергии, безработица растет, а обедневший европейский обыватель стал еще и мерзнуть зимами из-за вынужденного отказа от ставшего роскошью отопления.

Вот и захотелось опять европейским лидерам дешевой российской нефти с газом, да побольше! Но как объяснить такой разворот собственным гражданам, которым сами же элиты давно и основательно промыли мозги идеей о враждебности России? И как снова пойти на торговлю с Москвой, сохранив при этом лицо? Ведь запроси они официально у русских нефть с газом, последние, усмехаясь, потреплют их по холке, словно отец вернувшегося «блудного сына».

А РЯДОВЫЕ ГРАЖДАНЕ ПО ВСЕЙ ЕВРОПЕ УСТРОЯТ СВОИМ ВЛАСТЯМ ТАКУЮ ПОЛИТИЧЕСКУЮ ВАКХАНАЛИЮ, которой те не видали аж со времен Великой Французской революции. Дескать, если вы опять поползли к русским за энергоресурсами, то зачем вообще затеяли весь этот сыр-бор с Украиной и антироссийскими санкциями, который стоили нам бешеной инфляции, социальных проблем и затянутых потуже поясов?

Одним словом, совсем тупиковая для лидеров ЕС ситуация, к тому же опасная. Но делать что-то надо, причем экстренно, ибо вскоре все пресловутое «европейское благополучие» окончательно полетит в тартарары. И похоже, выход нашли, но опять же не без необходимости устроить лохотрон для обывателя.

Тут-то на геоэкономическом небосклоне ЕС появляется спаситель – Алиев, который вальяжно заявляет, что заменит российский газ своим, азербайджанским. Одураченные граждане, ни бельмеса не смыслящие в том, как распределены углеводородные запасы планеты, начинают верить в этот бред и радостно хлопать в ладоши. Мерц благодарит Алиева за поддержку; Алиев идет к Путину, заранее договорившемуся с канцлером о компромиссной схеме (Путину ведь очень нужно хоть как-то продавать свои нефть с газом, чтобы воевать на Украине), который тоже благодарит Алиева…, но, естественно, не прилюдно.

В результате довольны все: российские энергоресурсы окольным путем идут в Европу и приносят прибыль Москве, Баку берет с этой прибыли свою наценку в виде денег и восхищения европейцами алиевским великодушием. А сама Европа начинает наконец отогреваться и ощущать вкус прежней благополучной жизни. Все удовлетворены найденным компромиссом, поскольку обывателя можно таким манером до бесконечности водить за нос, продолжая изображать враждебность к России.

И, что самое главное, всем можно продолжать бессмысленную бойню в Украине под лозунгами о свободе, исторической справедливости и светлого будущего Незалежной.