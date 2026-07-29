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Информагентства

«СУПЕР-ЭЛЬ-НИНЬО» МОЖЕТ СПРОВОЦИРОВАТЬ ВСПЛЕСК НАПАДЕНИЙ БОЛЬШИХ БЕЛЫХ АКУЛ

Климатическое явление «Супер-Эль-Ниньо» способно не только сеять хаос в глобальных погодных системах, но и вызывать резкий всплеск нападений больших белых акул на людей. Об этом предупреждает Крис Лоу, эксперт по акулам из Университета штата Калифорния в Лонг-Бич. По его словам, хищники вынуждены покидать свои привычные ареалы обитания в поисках более прохладной воды.

ОБЫЧНО В ЛЕТНИЕ И ОСЕННИЕ МЕСЯЦЫ БОЛЬШИЕ БЕЛЫЕ АКУЛЫ скапливаются у тихоокеанского побережья Мексики. Однако из-за «Супер-Эль-Ниньо» температура воды в этом регионе растёт, заставляя акул мигрировать дальше на север.

По прогнозам профессора Лоу, большие белые акулы могут наводнить прибрежные воды Калифорнии — масштабное нашествие ожидается в период с июля по сентябрь.

«Мы ведём наблюдение за большими белыми акулами в Южной Калифорнии с 2009 года, — пояснил профессор Лоу в интервью The California Post. — За это время мы пометили и отследили 350 особей. Именно благодаря этому мы точно знаем, как температура воды влияет на их миграцию».

По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), температура выше нормы ожидается «практически во всех уголках земного шара».

Наиболее сильные волны жары прогнозируются на юге и западе Северной Америки, в Центральной Америке, Карибском бассейне, Европе, Северной Африке и на большей части Азии.

В Южном полушарии наибольшее потепление ожидается на севере Южной Америки, а на юге Африки прогнозируются аномально высокие температуры по всему региону.

В Австралии жаркая погода затронет преимущественно западное, южное и восточное побережья, тогда как на севере чёткого тренда не наблюдается.

Тропические регионы также окажутся горячее нормы — особенно Экваториальная Африка, части Юго-Восточной Азии и Малайский архипелаг.

Согласно данным Международной базы данных о нападениях акул (International Shark Attack File), фиксирующей инциденты по всему миру, США удерживают лидирующие позиции по количеству неспровоцированных атак — когда человек не пытался преднамеренно или случайно спровоцировать животное.

В 2025 году в США было зарегистрировано 25 подтверждённых случаев нападения, пять из которых произошли в Калифорнии (один закончился летальным исходом).

News.am

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