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ПОЛИТИКА

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С МИРУ ПО НИТКЕ — РОДИНЕ КОЛЬЧУГА!

Наша Родина — Армения, одна из первых христианских стран мира, некогда огромная по территории и населению, столкнулась ныне с реальной опасностью исчезновения как самостоятельное, независимое, благополучное государство.

ВЕКАМИ ПРИШЕЛЬЦЫ ИЗ ДАЛЕКИХ СТЕПЕЙ УНИЧТОЖАЛИ НАС И ЗАВОЕВЫВАЛИ НАШИ ЗЕМЛИ, безнаказанно присваивая себе наши материальные, культурные, цивилизационные ценности. Действуя целенаправленно, они ныне близки к достижению порою открыто провозглашаемой ими конечной цели — полного изгнания армян с земель их исторической родины. Последний пример — наглый в своей нескрываемой жестокости угон всего армянского населения из родниковой части Армении — Арцаха.

Такие акты геноцида армян (с поразительной периодичностью) происходят, и безнаказанно, при полном мировом равнодушии. Нас не спасает ни общая христианская вера, ни «покровительство» великих государств, более напоминающее порой предательство. Страх войны, неисчислимых жертв деморализует значительную долю нашего размагниченного, уставшего от потерь народа с его случайными, ограниченными поводырями. Это объективно, рано или поздно приведет к катастрофе, если в ближайшее время не проснутся и не объединятся в самой Армении и во всей мировой диаспоре не терпящие унижения своего национального достоинства люди-патриоты, для которых потеря Родины станет личным укором своей ограниченности и слепоты, укором своему бездействию и равнодушию.

Мы должны зарубить себе на носу: спасти Армению, стоящую у края пропасти, не только можно, но и должно. Должно всемерно и сверхоперативно! Мы можем, мы должны это сделать. Сделать — прежде всего мы сами, армяне всего мира, объединенные эффективным руководством. Одно из ряда очевидных упущений нынешнего руководства — совершенно недостаточное использование мощного потенциала армянской диаспоры.

Я, представитель одной из самых крупных (и пассивных, к горькому сожалению) диаспор армян в мире, автор книг двухтомника «АРМЕНИЯ. Пять тысяч лет» и «АРМЕНИЯ. Впереди новые века», доктор наук, специализирующийся в области создания летательных аппаратов, уже несколько лет безуспешно обращаюсь, к кому могу из авторитетных соотечественников, с давно назревшим предложением о незамедлительном запуске относительно простой, относительно легко реализуемой программы, совместной с диаспорой. Эта локальная, относительно недорогая программа при эффективном руководстве может решить поистине глобальную, жизненно важную проблему ОБОРОНЫ нашего народа.

Очевидно, что нам противостоит умный противник, числом, превосходящим нас в десятки раз. Нам противостоят гораздо более богатые экономически, непримиримые к нам государства, вооруженные дорогостоящими новейшими орудиями убийства и разрушения. У них — далеко идущие планы, в реализации которых Армения — давнее препятствие, которое должно быть устранено в ближайшей перспективе.

У НАС ЕСТЬ ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ СОЗДАТЬ РЕАЛЬНУЮ, ОТРЕЗВЛЯЮЩУЮ УГРОЗУ ОТВЕТНОГО УДАРА АГРЕССОРУ. Умные и прагматичные израильтяне десятки лет тому назад поняли и осознали, что важнейшим, спасительным элементом обороны маленькой страны наряду с мощным союзником могут стать беспилотные летательные аппараты — дроны. В короткие сроки израильское государство создало мирового уровня мощные силы своих ученых, конструкторов, производителей этой относительно простой, недорогой, но чрезвычайно эффективной боевой техники. Это позволило Израилю обеспечить себя постоянно совершенствуемым парком дронов тактического и стратегического назначения и стать лидером в международной торговле ими.

К сожалению, Армения такой очевидной, спасительной и для себя возможности не придала достойного внимания, хотя ее противник не переставал и не перестает поныне наращивать свое боевое превосходство.

Мне представляется в связи с этим, что назрел давно образный прямой призыв к каждому соотечественнику большой диаспоры Армении за рубежом: «С миру по нитке — Родине КОЛЬЧУГА!»

По опыту общения с соотечественниками я отчетливо вижу, что на такой ясный, общепонятный призыв готовы будут ответить многие разобщенные, разуверившиеся и дезорганизованные пока, но неравнодушные к судьбе Родины патриоты. Каждый из них по мере своих материальных возможностей, таланта, профессионального опыта готов будет добровольно помочь: кто в сборе средств, кто в приобретении и доставке на Родину наиболее эффективных дронов, кто в проектировании, конструировании и производстве их новейших образцов, кто в освоении и передаче опыта соотечественникам в Армении последних достижений применения дронов.

Нас может и должна спасти создаваемая и управляемая на системной основе естественно и неизбежно малочисленная, но интеллектуальная Армия Обороны Армении. Важнейшим ее элементом (наряду с поиском революционных научно-технических решений) может и должна стать как раз хорошо известная ныне, распределенная, рассредоточенная по всей Армении управляемая из единого интеллектуального центра боевая система многочисленных (вплоть до роев) дронов тактического и стратегического оборонного назначения, добровольно поддерживаемая, подпитываемая неравнодушными к судьбе Родины патриотами со всех уголков мира. Таких патриотов, убежден, немало. Это открывает уже сегодня реальный шанс оперативного достижения неоценимого экзистенциального результата: «С мира по нитке — Родине непробиваемая КОЛЬЧУГА!»

Эта программа никому не угрожает и никак не мешает любым другим усилиям, направленным на мирное государственное, в том числе и оборонное, строительство новой эффективной и благополучной Армении. Надо действовать. Время не ждет.

Г.А. АМИРЬЯНЦ, Главный научный сотрудник Центрального аэрогидродинамического института — ЦАГИ (Россия), доктор технических наук

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