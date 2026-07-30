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СПОРТ

Вадим Мкртчян

Вадим Мкртчян

У ФЕДЕРАЦИИ БАСКЕТБОЛА АРМЕНИИ — НОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ

В Федерации баскетбола сменился руководитель. Проведя на посту президента ФБА 20 лет, генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Армении Грачья Ростомян заявил о своем уходе. Новым главой федерации на внеочередном собрании единогласно избран ее генеральный секретарь Артур Назарян.

В ПРОЩАЛЬНОМ ОБРАЩЕНИИ ТЕПЕРЬ УЖЕ БЫВШИЙ ПРЕЗИДЕНТ ФБА НАПОМНИЛ, что, когда он в 2006 году возглавил организацию, армянский баскетбол находился в крайне тяжелом состоянии. Не существовало национальных сборных, не проводились регулярные чемпионаты, отсутствовали системные программы развития. Фактически все пришлось начинать с нуля.

«За прошедшие годы благодаря совместной работе, преданности делу и последовательности нам удалось возродить этот прекрасный вид спорта в Армении, – заявил Ростомян. – Сегодня я ухожу с убеждением, что оставляю после себя состоявшуюся и развивающуюся федерацию – с конкурентоспособными национальными сборными, чемпионатами различных возрастных категорий, международным сотрудничеством и самое главное — с командой преданных своему делу высококвалифицированных специалистов.

… От всей души желаю успехов новому президенту ФБА, исполнительному комитету и всей команде. Уверен, что вам удастся не только сохранить наши достижения, но и вывести армянский баскетбол на новый, еще более высокий уровень. Спасибо вам за то, что прошли этот долгий путь вместе со мной. Желаю, чтобы армянский баскетбол продолжал развиваться, побеждать и достойно представлять Армению на международной арене».

В ходе внеочередного собрания федерации делегаты заслушали выступление единственного кандидата на пост президента Артура Назаряна. Он представил свое видение дальнейшего развития армянского баскетбола, рассказал о предстоящих программах и приоритетных направлениях работы, после чего ответил на вопросы присутствующих.

Затем состоялось открытое голосование, по итогам которого Назарян был единогласно избран новым президентом ФБА. Вице-президентом стал Сурен Зограбян, генеральным секретарем – Мери Погосян.

Нынешний глава на протяжении многих лет работал в федерации, занимая должность генсека и координируя организационную деятельность, международное сотрудничество и программы развития. С 2012 года он является международным комиссаром Международной федерации баскетбола (ФИБА), а в 2025 году вошел в число участников престижной образовательной программы FIBA Academy, объединяющей ведущих специалистов в области спортивного менеджмента.

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