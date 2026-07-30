ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР НА ГАСТРОЛЯХ В СЮНИКЕ

Подтверждая свой статус и наименование, Национальный филармонический оркестр Армении дает концерты, проводит фестивали не только в Ереване, за рубежом, но и в различных регионах Армении, прокладывая маршруты в ее самые отдаленные уголки. Но особая миссия оркестра — приобщить современное поколение слушателей, удаленных от центра, к шедеврам музыкальной классики, созданным несколько веков назад, и к произведениям современных авторов, лучшие образцы которых вскоре могут стать тоже классикой.

РЕПЕРТУАР НФОА ОХВАТЫВАЕТ ПЕРИОД ОТ РАННИХ КЛАССИЧЕСКИХ СИМФОНИЙ ДО НОВЕЙШИХ СОЧИНЕНИЙ СОВРЕМЕННИКОВ. За несколько последних сезонов оркестр представил множество неординарных программ, осуществил ряд армянских и мировых премьер, провел множество уникальных концертов с участием мировых знаменитостей. По мере возможности к некоторым из этих программ приобщали и слушателей из районов Армении. Вот и недавно по завершении напряженного 2025/2026 концертного сезона Национальный филармонический оркестр (художественный руководитель и главный дирижер Эдуард Топчян) продолжил свою деятельность в Сюникской области. Концерты намечены с 29 по 31 июля включительно. В них принимает участие всемирно известный скрипач, лауреат самых престижных международных конкурсов, один из востребованных музыкантов современности Сергей Хачатрян.

В этом году в рамках программы «Филармония в областях» филармонический оркестр уже выступал в Аштараке, Вагаршапате, Раздане и Чаренцаване. Концерты были посвящены юбилеям выдающихся композиторов — 105-летию со дня рождения Эдварда Мирзояна, Арно Бабаджаняна. Выступления главного музыкального коллектива страны в районах становятся уже традицией.

Концерты в Сюнике — в Мегри, Горисе и Капане проходят при содействии Зангезурского медно-молибденового и Агаракского медно-молибденового комбинатов. Гастрольный тур станет заметным событием в художественной жизни области. Не секрет, что каждая встреча с музыкантами оркестра воспринимается ими как праздник. Классическая музыка, как всегда, остается универсальным языком общения. Как признался один из руководителей края, на концерты оркестра всегда идут с особым чувством и можно не сомневаться, что чудесная музыка, которую оркестр и дирижер дарят слушателям, продолжает долго звучать в их сердцах. Потому уделяется огромное внимание духовному развитию людей края.

— Для меня большая честь и огромная радость выступать на своей Родине, перед своим народом, — признался Сергей Хачатрян Рузанне Григорян, официальному представителю компании. — Я очень трепетно отношусь к Армении и всегда с особым волнением возвращаюсь сюда. Рад, что здесь меня любят и ждут. Для артиста нет ничего важнее этой связи с родной землей, людьми, которые поддерживают тебя.

— Мы регулярно организовываем гастроли нашего оркестра по регионам Армении, — отметил Э. Топчян, главный дирижер оркестра и художественный руководитель. — Для нас очень важно, чтобы жители отдаленных районов имели возможность соприкоснуться с классической музыкой и не чувствовать себя обделенными. Я искренне признателен музыкантам оркестра за их готовность участвовать в этих поездках, а нашим партнерам — за содействие и поддержку в наших начинаниях.

В программе концерта — Первый скрипичный концерт Макса Бруха и музыка к драме «Маскарад» Арама Хачатуряна.

Н. ХАЛАТЯН