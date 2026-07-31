17+1. ПОКА

С возрастом люди все чаще оглядываются назад. Может быть, потому, что главное осталось во вчерашнем дне, а сегодня, оценивая пройденный путь, хочется поделиться увиденным и пережитым. Запечатлеть то время, которое новые поколения не видели. А вдруг им пригодится. Так рождаются мемуары. Мартин БАРСЕГЯН нынешним летом издал в типографии НАН РА еще одну книгу воспоминаний под названием «Мои закрытые страницы». 18-ю по счету. О чем она?

М. БАРСЕГЯН НАЧИНАЛ БИОГРАФИЮ УЧИТЕЛЕМ, ОКОНЧИВ ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ Армпеда им. Абовяна. Направили работать в село Советашен Араратского района. Молодой специалист стал преподавать историю и в соседнем селе Ноякерт, позже – в городах Веди и Арарат. Стал директором школы в Арарате. Забот и проблем прибавилось. Педагогическая деятельность сменилась административной – в должности зампреда исполкома горсовета Арарата. А потом еще один крутой поворот – учеба заочно на юрфаке ЕГУ с последующей работой (35 лет) в органах прокуратуры, где Барсегян занял пост заместителя прокурора Араратского марза.

Учитель, администратор, юрист Мартин Барсегян общался с сотнями людей от самых простых до известных, калибра Паруйра Севака. Приходилось решать различные вопросы, тем более в период превращения Армянской ССР в Республику Армения. Понятно, что фактов и впечатлений у Мартина Васильевича накопилось множество, и он решил поделиться с читателем.

Объем нынешней книги невелик – около 100 страниц. Автор, вспоминая тот или иной эпизод, отмечает, что подробнее уже писал в других книгах, указывает в каких. Перечисляет деятелей, с которыми доводилось встречаться. Вот, скажем, Севак. Он запомнился Барсегяну простым, скромным человеком, без апломба, без подчеркивания своего вклада в армянскую поэзию. Не любил, когда за него произносили за столом тосты. Вставал и, закругляя процедуру, выражал благодарность, чтобы перестали хвалить. Учитель Барсегян часто видел, как поэт Севак своими руками обрабатывал свой сад. Видел его руки с мозолями и царапинами от колючек шиповника.

Автор хорошо помнит события в период начала Карабахского движения с февраля 1988 года. Тогда в азербайджанских селах Араратского района (Ширазлу, Шидлу, Халиса, Енгиджа) по провокационным установкам из Баку часть сельчан принялась собираться у пограничных застав и настаивать, чтобы их пропустили в Турцию. Первый зампредсовмина Армении Владимир Мовсисян приехал к протестующим. Он хорошо знал азербайджанский язык, что весьма удивило собравшихся. Волна постепенно улеглась. Причем недовольные уже говорили не о мнимой угрозе своим семьям, а указывали на социальные проблемы – нехватка продуктов в магазинах. Мовсисян разрядил обстановку. Продуктов прибавилось. Но политика Бакинских властей не изменилась и привела к тому, что сотни тысяч армян были изгнаны из Азербайджана.

М. Барсегян упоминает в книжке о встречах с маршалами О. Баграмяном и А. Бабаджаняном, первым секретарем ЦК КП Армении А. Кочиняном, поэтом Владимиром Абрамяном, редактором выходящей в Баку на армянском языке республиканской газеты «Коммунист» Грантом Бабаяном, директором типографии НАН РА Владимиром Степаняном и другими известными деятелями. Подробноти в других 17 книгах.

Презентация нынешней («Мои закрытые страницы») прошла в ноябре 2025 года в Доме культуры Арарата. Ее провела руководительница кружка «Юных журналистов» Луара Гарибян. Она коснулась в интересном докладе и предыдущих книг автора. Собравшиеся задали М. Барсегяну ряд вопросов и узнали много нового для себя.

Кстати, написанное автором представляет большую ценность прежде всего для жителей Араратского марза, рассказывает о людях разных профессий, вышедших отсюда и получивших известность в республике. Интересные детали мероприятия в Доме культуры приведены в 18-й книге автора.

Поблагодарив собравшихся, Мартин Васильевич под занавес заметил: «До свидания. До новых встреч».