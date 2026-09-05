Азербайджан расширил и укрепил военную позицию на территории Армении – спутниковые снимки

Азербайджан расширил и укрепил позицию в глубине территории Армении, свидетельствуют спутниковые снимки, исследованные Sputnik Армения.

Речь идет о позиции ВС Азербайджана, которая была размещена в Сюнике после вторжения в 2021 году.

Sputnik Армения исследовал, в частности, спутниковые снимки от мая и июля 2025 года. Сравнение снимков показывает заметное изменение: за два месяца здесь расширили подъездные пути, прорыли сеть траншей и возвели новые фортификационные сооружения. На июльском снимке также видны признаки продолжения работ.

Отметим, что в рамках делимитации Армения и Азербайджан договорились опираться на границы между союзными республиками, существовавшие на момент распада СССР. В 2024 году на базе советских карт уже согласовано около 12 км границы в Тавуше.

Однако при сопоставлении карт Google Maps и советской карты Генштаба от 1974 года выясняется, что данная позиция ВС Азербайджана находится на территории Армении, примерно в 3 километрах от границы.

Соответственно, будущая делимитация по советским картам не оставляет правовых оснований оспаривать суверенитет Еревана над этим участком.

Примечательно, что базовые принципы делимитации стороны согласовали еще в мае 2024 года, но это не помешало Азербайджану существенно усилить этот опорный пункт в 2025 году.

Нужно обратить внимание на то, что это один из наиболее «узких» участков территории Армении. Здесь расстояние между границами Армении (до Нахиджевана) составляет всего около 26-27 км.

Это не единичный случай укрепления азербайджанской позиции на армянской территории. Аналогичные действия Азербайджан предпринял, например, в ситуации с позицией на территории Армении в 5-6 км юго-восточнее.

Напомним, 15 мая 2024 г. на границе двух стран состоялась девятая встреча комиссий по делимитации под председательством вице-премьеров Армении и Азербайджана – Мгера Григоряна и Шахина Мустафаева. Тогда согласовали протокол-описание делимитации границы на участке Баганис / Баганис-Айрым – Беркабер / Кызыл Гаджилы «в соответствии с топографической картой Генштаба ВС СССР 1976 года, прошедшей процедуру дежурства в 1979 году». А уже 16 января 2025 г. по итогам новой встречи комиссий под руководством вице-премьеров Армении и Азербайджана – Мгера Григоряна и Шахина Мустафаева – стороны определили новый участок для делимитации границы. Они согласились начать комплекс работ по делимитации госграницы с северного участка – с района точки стыка границ Армении, Азербайджана и Грузии – и далее в южном направлении (с севера на юг) до границы Армении и Азербайджана с Ираном. Однако практических шагов в этом направлении до сих пор не предпринято.