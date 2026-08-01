Wildberries: Предприниматели из Армении и еще пяти стран понесли миллиардные убытки

Десятки тысяч предпринимателей из Кыргызстана, Беларуси, Казахстана, Армении, Узбекистана и Китая, работающих в экосистеме Wildberries, понесли миллиардные убытки из-за атак на инфраструктуру компании. Об этом сообщила основатель Wildberries Татьяна Ким, передает ТАСС.

«Атаки на инфраструктуру Wildberries — это атаки на мирных граждан. И, повторюсь, не только россиян. В нашей экосистеме ведут бизнес десятки тысяч людей из Кыргызстана, Беларуси, Казахстана, Армении, Узбекистана и Китая. Предприниматели этих стран тоже понесли миллиардные убытки», — отметила она.

Глава компании подчеркнула, что удары по объектам компании затрагивают сотни миллионов людей в десяти странах — сотрудников, продавцов, производителей, логистов, владельцев пунктов выдачи, а также других предпринимателей, исполнителей и покупателей, включая социально незащищенные категории граждан.

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