АВГУСТ 2026 ГОДА СТАНЕТ МЕСЯЦЕМ САМЫХ ЯРКИХ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ

Август 2026 года обещает стать одним из самых насыщенных месяцев для любителей астрономии. В течение месяца произойдут сразу несколько редких небесных явлений, в том числе полное солнечное затмение, пик звездопада Персеиды и частичное лунное затмение. Об этом сообщил директор Центра гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды Армении Левон АЗИЗЯН.

По его словам, наиболее примечательной датой станет 12 августа, когда практически одновременно произойдут три важных астрономических события: полное солнечное затмение, новолуние и максимальная активность метеорного потока Персеиды. Такое совпадение встречается крайне редко и делает август 2026 года по-настоящему особенным.

Полное солнечное затмение — 12 августа

12 августа Луна пройдет между Землей и Солнцем, полностью закрыв солнечный диск в ряде регионов планеты.

Максимальная фаза затмения наступит в 21:47 по ереванскому времени.

Полоса полного затмения пройдет через Гренландию, Исландию, Испанию, северную часть Атлантического океана и некоторые северные районы России. Во многих европейских странах затмение будет наблюдаться как частичное.

Во время затмения Луна будет находиться на расстоянии около 359 445 км от Земли (при среднем расстоянии около 373 320 км), поэтому ее видимый диск окажется немного больше обычного и сможет полностью закрыть Солнце.

Ширина полосы полного затмения составит около 294 км, а максимальная продолжительность полной фазы достигнет 2 минут 18 секунд.

В Армении ни полное, ни частичное солнечное затмение наблюдаться не будет.

Ночь с 12 на 13 августа: пик звездопада Персеиды

В ту же ночь максимальной активности достигнет метеорный поток Персеиды — один из самых известных и зрелищных звездопадов года.

Персеиды возникают, когда Земля проходит через поток частиц, оставленных кометой Свифта—Таттла. Попадая в атмосферу, эти частицы сгорают, оставляя яркие световые следы.

Для наблюдений в Армении лучшим временем станет период с 23:00 до рассвета, особенно с 02:00 до 05:00.

При идеальных погодных условиях можно будет увидеть до 100 метеоров в час.

Кроме того, в ночь максимума Персеид на небе можно будет наблюдать своеобразный «парад планет», в котором будут участвовать Нептун, Сатурн, Уран, Марс, Меркурий и Юпитер.

Количество видимых метеоров будет зависеть от места наблюдения, прозрачности атмосферы и уровня светового загрязнения.

Азизян отметил, что в 2026 году условия для наблюдения Персеид будут особенно благоприятными, поскольку пик звездопада совпадет с новолунием. Отсутствие лунного света позволит увидеть даже самые слабые метеоры.

Для наблюдений рекомендуется выбирать места вдали от городской засветки с открытым горизонтом.

Частичное лунное затмение — 27–28 августа

В конце августа Луна достигнет фазы полнолуния, которое будет сопровождаться частичным лунным затмением.

Максимальная фаза затмения наступит в 04:12 UTC (08:12 по ереванскому времени).

Затмение будет видно во многих регионах мира. Однако, как отметил Азизян, для Армении важно учитывать не только общую зону видимости, но и время захода Луны.

Часть фаз затмения может совпасть с восходом Солнца и заходом Луны, поэтому условия наблюдения в Армении будут ограниченными.

Newsarmenia.am