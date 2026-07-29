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КУЛЬТУРА

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АДАМ БАРРО К 1725-ЛЕТИЮ ПРИНЯТИЯ ХРИСТИАНСТВА

21 июля в зале им. Арно Бабаджаняна, в церкви Сурб Аствацацин (Семь Ран) Гюмри и 25 июля в государственном колледже искусств Капана с большим успехом прошли концерты известного певца Адама Барро (Мурад Амирханян) из Франции.

ВСТРЕЧА НА РОДИНЕ С ЛЮБИТЕЛЯМИ ИСКУССТВА АДАМА БАРРО ВО ВРЕМЯ ВЕЧЕРОВ ДУХОВНОЙ МУЗЫКИ была обрамлена одной общей идеей — 1725-летия принятия Христианства в Армении как государственной религии.

Под сводами храмовых пространств, в исполнении артиста прозвучали произведения западно-европейских классиков и представителей армянского музыкального духовенства прошлых веков и современности.

Адам Барро с большой глубиной чувств, естественным и выразительным образом представил публике отрывок из реквиема «Libera Me» Габриэля Форе, «Agnus Dei» Жоржа Бизе, «Crucifixus» из «Messa di Gloria» Джакомо Пуччини, «Ave Maria» Каччини, «Panis Angelicus» Сезара Франка, и «Ор жам» Макара Екмаляна,«Анчарин Хоран» Мхитара Себастаци, «Тер Вогормеа», «Айрапетакан Махтерг» Комитаса, «Таг Сурб Аствацацнай» Ара Партеваняна, «Эчмиадзин» Марине Позапалян…

Все выступления Адама Барро (бас-баритон) сопровождались замечательной игрой органиста, лауреата международных конкурсов Гарри Еприкяна.

В сотворчестве музыкантов-исполнителей песнопения мастеров разных эпох прозвучали в новом, несколько неожиданном сочетании тембров, в которых мелодическое начало представляло собой некое многоголосие, льющееся как исток созерцания и аскетизма, переосмысленные сегодня в художественно-убедительное преображение большой духовной симфонии и небесного лотоса любви, созидания…

Нана МАРГАРЯН

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