«АРМЯНО-РОССИЙСКИЕ КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ – ЭТО НЕ ПРО ПРОШЛОЕ, ЭТО ПРО НАСТОЯЩЕЕ»

Успешная коллаборация порождает желание дальнейшего сотрудничества и направляет к дальнейшим подвигам.

Председатель Союза театральных деятелей Армении Акоб Казанчян и глава общественной организации «Диалог» Юрий Навоян, успешно реализовавшие совместными усилиями два больших проекта, приступили к воплощению в жизнь третьего. На специально созванной по этому поводу пресс-конференции они оповестили Ойкумену о рождении нового театра — ТЕАТРА АРМЯНСКОЙ И РУССКОЙ СОВРЕМЕННОЙ ДРАМАТУРГИИ.

«КАК ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИЛИ, КАК СЕГОДНЯ ПРИНЯТО ГОВОРИТЬ, СУБЪЕКТ ОБЩЕСТВЕННОЙ ДИПЛОМАТИИ, мы работаем, в том числе, в сфере культуры и, в частности, театра. Признаюсь, я и сам не заметил, как великая сила театра превратила меня из зрителя-поклонника в театрального деятеля, по крайней мере, в организатора театрального процесса», — говорил с полуулыбкой глава «Диалога», который вместе с СТД воззвал к жизни главный театр Арцаха.

«У нас уже был замечательный опыт сотрудничества — возрождение Степанакертского Драматического театра им. Папазяна, который сегодня активно работает и играет премьеры при полных залах. Теперь совместными усилиями мы открываем новый театр, и я очень рад, что наше сотрудничество продолжается», — говорил председатель театрального Союза Акоб Казанчян.

Действительно, недавняя шумная премьера спектакля «Рузан» по пьесе Мурацана стала третьим спектаклем в репертуаре папазяновцев. Уже запущена четвертая постановка — и это всего за год. Если учитывать, что параллельно в Театральной школе им. Гали Новенц тандем Казанчян-Навоян открыл специальный курс для арцахцев, призванный обеспечить возрожденный театр кадрами, сотрудничество действительно иначе как успешным не назовешь. Так стоит ли удивляться, что оно must go on?

«С большой радостью хочу сообщить о рождении театра — театра-мечты. Мечты, которая стала оформляться в последние годы по ходу моей работы с курсом, который я вел в театральной школе имени Гали Новенц. Должен сказать, что в плане одаренных ребят судьба не всегда улыбается руководителю курса. В данном случае мне повезло. Мы вместе сделали четыре спектакля, и параллельно крепла идея создания театра, в репертуар которого войдут эти спектакли. Идеей создания такого театра я поделился с главой общественной организации «Диалог» господином Навояном, и он активно ее поддержал. Название «Театр современной армянской и русской драматургии» лично для меня носит очень принципиальный характер. С одной стороны, мы надеемся послужить площадкой для сценического воплощения актуальных армянских пьес, а с другой — стать еще одним стимулом для укрепления армяно-российских театральных отношений. Русский театр — один из мощнейших театров мира, под влиянием которого сформировался не только армянский театр 20 века — по сей день это ведущая театральная школа в системе профессионального образования», — заявил председатель СТД.

«Мы много беседовали с господином Казанчяном, я знал о его желании создать свой, авторский театр, и вот, мы пришли к этому решению. Вне зависимости от политического контекста русская культура всегда была для армянской интеллигенции большой системой высочайших этических и эстетических ценностей. В свою очередь древняя армянская культура была и остается в центре интереса и исследований русских специалистов и ученых. Не лишне отметить, какой вклад в развитие русской культуры внесли на протяжении веков деятели-армяне. Российско-армянские культурные связи — это не только о прошлом, это и о дне сегодняшнем. Я вижу, с каким энтузиазмом армянские театры участвуют в российских фестивалях, и с какой радостью приезжают в Армению российские труппы», — заметил Юрий Навоян.

Это тоже не просто в качестве зрителя, наблюдающего за театральным процессом из зала, но в качестве организатора-дебютанта. Нынешней весной «Диалог» поддержал и фестивальное дело — в рамках ARMMONO были показаны «Паралимпиец» из Санкт-Петербурга и «Спасти камер-юнкера Пушкина» из Новосибирска, два отличных спектакля из России, украсившие программу фестиваля.

«СЕГОДНЯ, КОГДА НЕ ТОЛЬКО АРМЯНО-РОССИЙСКИЙ, НО ВООБЩЕ ЛЮБОЙ ДИАЛОГ В МИРЕ переживает кризис, я остаюсь убежденным адептом идеи существования огромной армяно-российской культурной сокровищницы. Культура — это та база, опираясь на которую грядущие поколения смогут узнать друг друга, обеспечить доверие друг к другу, а без этого доверия невозможно строить межгосударственные отношения. Создание театра армянской и русской современной драматургии мы рассматриваем в этом широком контексте и надеемся, что он вольет свежую кровь и расширит рамки нашего взаимного узнавания», — сказал глава ОО «Диалог».

Откроется новорожденный театр 15 сентября спектаклем «Семь жен Синей бороды» по пьесе Александра Володина — как символ и дань Акоба Казанчяна новой русской драматургии времен его молодости, во многом его сформировавшей как режиссера. Главную роль в спектакле, в котором заняты выпускники Школы им. Гали Новенц, исполняет мэтр отечественной сцены Артур Карапетян. Звезда из Франции Нора Армани — в фокусе постановки «Тот, кто собирает ключи» по пьесе Самвела Мартиросяна. Центральную роль в спектакле «Живи пока живется» по пьесе драматурга из США Маро Мадоян играет маститая Лариса Гевондян. Ребята, делающие первые шаги на сцене, и мастера, люди театра не только Армении, но и Диаспоры — таким видится Казанчяну портрет нового театра.

«В названии театра заложено то, что большая часть репертуара, процентов 80, будут современные тексты. Мне уже прислали несколько пьес из России — думаю, к сентябрю будет сделан окончательный выбор. Но мы не исключаем и обращения к классическому и мировому репертуару», — прокомментировал председатель СТД.

Театр, собравший репертуар еще до официального рождения, уже осенью станет участником фестиваля «Театральный Лори» и выступит с гастролями в Капане и Гюмри. А дальше — фестивали международные. По крайней мере, и Акоб Каханчян, и Юрий Навоян будут прилагать к этому все усилия. Словом — полноценная театральная жизнь. Пожелаем, чтобы она была успешной!