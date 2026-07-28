ВТОРАЯ ЖИЗНЬ «КАТАРО»

До оккупации в ходе «44-дневной войны» 2020 года Гадрутского района Нагорного Карабаха (Арцаха) в небольшом селе Тог действовало уникальное частное семейное предприятие «Катаро», выпускающее вино из автохтонного сорта красного винограда Хндогни. Виноград для производства семья Аветисян получала в основном со своего виноградника.

ИДЕЯ ПРОИЗВОДИТЬ ВИНО ЗАРОДИЛАСЬ У СЕМЬИ НЕ СРАЗУ. ПОСЛЕ ПЕРВОЙ КАРАБАХСКОЙ ВОЙНЫ (1991-1994 гг.) Аветисяны, пытаясь найти оптимальный для себя семейный бизнес, много чего перепробовали в сфере земледелия и сельского хозяйства. В частности, выращивали пшеницу на приватизированных землях. Вскоре разбили виноградник, но когда через несколько лет получили первый урожай и повезли виноград на близлежащий винный завод, там их ждал неприятный сюрприз. Вместо обещанных ранее 100-120 драмов за килограмм предложили вдвое меньше. Естественно, сдавать за бесценок с трудом выращенный урожай глава семейства Эдик Аветисян не согласился и привез урожай обратно к себе во двор. Приготовили молодое вино, в основном раздав его друзьям, знакомым и соседям. Так у семьи появилась идея производить вино. Главным застрельщиком и двигателем дела стал один из трех сыновей Григорий Аветисян.

Стали изготавливать дубовые бочки, благо в гадрутских лесах рос лучший для этого дела дуб – тут заготавливали дубовые клепки для своих бочек ведущие предприятия Армении.

Спустя всего несколько лет после налаживая производства вино «Катаро» обретает известность не только в Арцахе и Армении, но и далеко за их пределами – в России, Европе, Северной Америке. Арцахский бренд завоевывает первые призы на международных выставках. Ценители вина специально приезжают в село Тог для дегустации оригинального вина…

А назвали вино в честь древнего арцахского монастыря Катаро в Гадрутском районе (историческом Дизаке): Катарованк – древний армянский монастырский комплекс IV–XVII веков, самый высокогорный исторический памятник региона, расположенный на вершине горы Дизапайт.

Надо сказать, что Аветисяны подошли к своему семейному бизнесу очень ответственно, ухаживали за виноградником по всем агротехническим канонам, советуясь с лучшими специалистами, в том числе иностранными. При этом, конечно же, учитывалось, что сам Хндогни довольно капризный сорт винограда, дает при приготовлении из него вина немало осадка и требует к себе особого подхода.

Подготовка винограда к отжиму происходила вручную. Собирая виноград, производители обязательно сортировали грозди, удаляли недозревшие и поврежденные ягоды, и только хорошие оставляли для вина. После этого вино отжималось и хранилось в специальных холодильниках-емкостях. А в бутылки разливалось лишь спустя месяцы, после того как оказывалось полностью готовым – приходилось ждать, пока выпадет осадок. Наградой за такое терпение и старание становились высокое качество и уникальный вкус вина.

Не количество, а высокое качество – именно такой критерий взяли за основу своего, можно сказать, эксклюзивного бизнеса Аветисяны и вскоре стали настоящими профессионалами в своем деле. Первая партия продукции вышла на рынок в 2010 году.

Поначалу производили вино из красного винограда. С 2019 года стали выпускать также белое и розовое вино. Однако впервые производимому в Арцахе из Хндогни розовому вину не суждено было выйти на внешние рынки, так как 2020 году была пандемия COVID-19, затем – война, развязанная Азербайджаном: в результате 44-дневной широкомасштабной азербайджано-турецкой агрессии вместе со всем Гадрутским районом под вражеский контроль перешел и винодельческий завод «Катаро» с цистернами, полными вина, уникальными садами.

«МЫ БЫЛИ ВЫНУЖДЕНЫ ВСЕ ОСТАВИТЬ, ВЫВЕЗЛИ ЛИШЬ 10 ТЫСЯЧ БУТЫЛОК ПРИГОТОВЛЕННОГО В 2017 ГОДУ ИЗ ХНДОГНИ ВИНА, – рассказывает сотрудник предприятия, винодел Андраник МАНВЕЛЯН. – Приехали в Армению в глубокой депрессии. Через несколько дней Гриша (Григорий Аветисян – прим. авт.) звонит, спрашивает, что будем делать, не производить ли вино? Отвечаю: «Конечно! А что еще делать?..» У Гриши есть друг из Вайоц Дзора, который также не собрал урожай из-за войны. В конце ноября проводим уборку урожая, складируем в гараже у шурина Гриши в Нор Гехи, начинаем готовить вино. Эта работа помогла нам преодолеть стресс, тяжелую психологическую ситуацию после исхода из Арцаха и войти в нормальную жизнь».

Сегодня «Катаро» фактически возродилось в селе Дзорахбюр Котайкской области Армении. «В 2021 году мы нашли эту территорию, купили это здание, сооруженное в советское время – бывший цех по производству шелка, – продолжает свой рассказ Манвелян. – В основном силами нашей прежней команды, работавшей в Тоге, отремонтировали и переоборудовали помещения, а 1 июня переехали сюда. В сентябре наша машина поехала в Арцах за Хндогни. В течение двух лет, в 2021-22 годах, до блокады Арцаха в декабре 2022 года, мы смогли привезти определенную партию Хндогни из Аскерана и Мартакерта. В Армении мы стали работать также с местными сортами винограда: белое вино готовим из сорта Воскеат, розовое — из сорта Арени. Это было очень верное решение, так как с 2023 года мы не можем производить вино из Хндогни, но, слава Богу, вино из Арени производим каждый год. Сегодня на складе мы имеем определенный запас вина из Хндогни, которое можем продавать примерно 7-8 лет. Параллельно в Тавушской области приобрели участок земли с тем, чтобы разбить сад и иметь возможность производить из Хндогни вино, не позволить этому уникальному сорту исчезнуть с рынка».

По словам винодела, период времени, в который «Катаро» стал одним из востребованных брендов вина, совпал с возрождением культуры виноделия в Армении и возвращением к истокам. «Как вы знаете, армяне всегда использовали вино. Именно с независимостью виноделие стало постепенно возрождаться. Правда, в годы войны, в холод и темень, люди были вынуждены сеять зерно, чтобы не голодать, прокормить свои семьи. До примерно 2008-2009 годов было всего 4-5 производителей, продукцию которых можно было покупать. Однако в большинстве своем вино не пили, а покупали для того, чтобы подарить приезжим», – утверждает Андраник Манвелян. По его словам, нынешние объемы производства винзавода «Катаро» составляют порядка 100 тысяч бутылок в год, в целом же имеется возможность производить до 200 тысяч.

С 2021 года «Катаро» готовит и выдержанное вино, в бочках, изготовленных из соответствующего арцахского древесного материала. Коллектив, обретший вторую жизнь в Армении, с оптимизмом смотрит в будущее, одновременно лелея надежду на возвращение на исконную родину в Арцах.

Надо отметить, что, продолжая добрые традиции, сложившиеся еще в Арцахе, на днях по инициативе бывшего главного специалиста русского языка Министерства образования НКР Рубена Осипова завод посетила группа представителей интеллигенции Арцаха – в основном педагоги и учителя. Соучредитель и директор «Катаро» Григорий Аветисян рассказал о сегодняшнем дне и планах возглавляемого им предприятия. Состоялась дегустация вина.

Участники теплой встречи не скрывали свою ностальгию по родной земле, признавшись, что надежда на возвращение в Арцах ни на миг не угасает в них…