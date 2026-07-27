USD 366.54 ֏ EUR 416.39 ֏ RUB 4.66 ֏ ☀️ Երևան 24°CUSD 366.54 ֏ EUR 416.39 ֏ RUB 4.66 ֏ ☀️ Երևան 24°CUSD 366.54 ֏ EUR 416.39 ֏ RUB 4.66 ֏ ☀️ Երևան 24°CUSD 366.54 ֏ EUR 416.39 ֏ RUB 4.66 ֏ ☀️ Երևան 24°CUSD 366.54 ֏ EUR 416.39 ֏ RUB 4.66 ֏ ☀️ Երևան 24°CUSD 366.54 ֏ EUR 416.39 ֏ RUB 4.66 ֏ ☀️ Երևան 24°CUSD 366.54 ֏ EUR 416.39 ֏ RUB 4.66 ֏ ☀️ Երևան 24°CUSD 366.54 ֏ EUR 416.39 ֏ RUB 4.66 ֏ ☀️ Երևան 24°CUSD 366.54 ֏ EUR 416.39 ֏ RUB 4.66 ֏ ☀️ Երևան 24°CUSD 366.54 ֏ EUR 416.39 ֏ RUB 4.66 ֏ ☀️ Երևան 24°CUSD 366.54 ֏ EUR 416.39 ֏ RUB 4.66 ֏ ☀️ Երևան 24°CUSD 366.54 ֏ EUR 416.39 ֏ RUB 4.66 ֏ ☀️ Երևան 24°C

Логотип
Логотип
ЭКОНОМИКА

Информагентства

Информагентства

ВХОД В ЛАБИРИНТ ЕСТЬ, НО НЕТ ВЫХОДА: КАК УНИЧТОЖАЕТСЯ РЫБОВОДЧЕСКИЙ СЕКТОР АРМЕНИИ

Армянские рыбоводы предупреждают о риске краха отрасли после введения Россией ограничений на импорт рыбной продукции. По их словам, сегодня в хозяйствах остается около 15 тыс. тонн живой рыбы, для которой пока нет альтернативного рынка сбыта. Производители рассчитывают на поддержку правительства, однако говорят, что времени на поиск новых рынков практически не осталось. Корреспондент Sputnik Армения побывал в одном из хозяйств, чтобы узнать, как отрасль переживает кризис.

ОСНОВАТЕЛЬ РЫБОВОДЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА «МАРГАРЯН ФИШ» СУРЕН МАРГАРЯН ПРИЗНАЕТСЯ: за последние месяцы ему пришлось продать дом, земельные участки, автомобили и золотые украшения, чтобы сохранить хозяйство. Единственное, с чем он так и не смог расстаться, – обручальные кольца.

Все это было сделано ради того, чтобы спасти дело, которому он посвятил 15 лет.

«Мы производители, но как будто стали мелкими торговцами. Уже не осталось друга, у которого не заняли бы денег. Кого ни встретим – просим в долг. Уже три месяца не платим кредиты. Просили банки дать отсрочку, пока не станет понятно, что происходит, но этот вопрос до сих пор рассматривается. Нет ни одного хозяйства без кредитов – эта отрасль требует огромных вложений», – говорит Сурен.

Рыбоводством он занимается с 21 года. Сегодня его хозяйство производит около 200 тонн рыбы в год.

По словам Сурена, предприятие создавалось практически с нуля. Работать приходилось без выходных, зачастую круглосуточно. Почти 90% продукции поставлялось в Россию, поэтому внутренний рынок давно перестал быть для него основным.

Он объясняет, что крупные хозяйства ориентированы именно на экспорт, тогда как внутренний рынок обеспечивают небольшие производители. Если весь объем продукции останется внутри страны, рынок быстро окажется перенасыщен.

С мая, после введения ограничений на экспорт рыбной продукции в Россию, в тяжелом положении оказался весь рыбоводческий сектор Армении, объединяющий более 160 хозяйств. Сурен – один из тех, кто пострадал сильнее всего. При этом до введения ограничений его хозяйство еще не поставляло рыбу на экспорт: к началу года она не достигла нужного размера и продолжала выращиваться.

ТЕПЕРЬ ХОЗЯЙСТВО ЕЖЕДНЕВНО НЕСЕТ УБЫТКИ.

По словам Сурена, раньше рыбу кормили три раза в день, и только на один бассейн уходило по 30-40 килограммов корма. Последние две недели кормят всего один раз в день – лишь бы рыба не погибла.

Он говорит, что расходы продолжают расти. Электроэнергия, заработная плата работников, корма и содержание хозяйства требуют постоянных затрат, а продать рыбу невозможно.

Если ограничения сохранятся еще несколько месяцев, себестоимость продукции вырастет настолько, что даже поставки в Европу могут потерять экономический смысл.

До введения ограничений проблем со сбытом практически не возникало. Основной объем продукции быстро уходил на российский рынок.

«За эти годы мы сумели добиться очень высокого качества продукции. Когда наша рыба появилась на российском рынке, покупатели сначала выбирали именно ее, а уже потом морскую», – говорит Сурен.

По его словам, в специальных условиях армянская рыба доставляется в Россию за 10-12 дней. До европейских стран за такой срок она не доезжает, а заморозка продукции также не решает проблему, поскольку значительно снижает ее стоимость.

НОВОСТИ

Рубинян вводит ограничения профессиональной деятельности СМИ – Марианна Каграманян
Глава МИД Украины заявил Аракчи, что атака на иранское судно была непреднамеренной
Правозащитница сообщила о жестоком избиении солдата – Минобороны отрицает
«Будем бороться»: адвокат раскрыла детали процесса против представителей Армянской церкви
Судилище в Баку: завершилось рассмотрение жалоб армянских пленных
Трамп принял Зеленского и Нетаньяху: в Белом доме встречи назвали продуктивными
Блок «Сильная Армения» заявил о выполнении обещаний, данных жителям Степанавана
Землетрясение в Японии: более 100 пострадавших, 60 афтершоков после сильного удара
Масштабные лесные пожары во Франции и Испании: эвакуированы сотни тысяч людей
Обвинительное заключение против епископов и Католикоса направлено в суд
В Тегеране заявили, что Киев, ударив по иранскому судну, вступает в «опасную игру
Т\К: Власти оказывают давление на владельцев цветочных хозяйств, требуя молчать
FIP: На фоне ограничений РФ экспорт молочной продукции сократился, зависимость от российского рынка выросла
Трамп поделился статьей о стратегической роли Азербайджана
С 1 августа доставщики еды в Армении должны будут иметь санитарную книжку
Состоялись общественные слушания по вопросу признания общественного приоритетного интереса в отношении 100 % акций ЗАО «ЭСА»
На 82-м году жизни скончался политический деятель Гарник Маргарян
Объем водозабора из озера Севан достиг исторического минимума
СВР: Евросоюз требует от Армении сокращения присутствия российского бизнеса
Россияне начали массово искать жилье в Армении на фоне слухов о второй волне мобилизации

Читайте также

ЭКОНОМИКА

МИЛЛИОНЫ, МИЛЛИАРДЫ И ТРИЛЛИОНЫ АМЕРИАБАНКА

Результаты, достижения и приоритеты за 1-е полугодие и прошедшие 5 лет Стратегия…

28.07.2026

ЭКОНОМИКА

АРДШИНБАНК — КРУПНЕЙШИЙ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК АРМЕНИИ ПО ПРЯМЫМ НАЛОГАМ

Согласно показателям, опубликованным Государственным комитетом по доходам (ГКД) Республики Армения по итогам…

28.07.2026

ЭКОНОМИКА

БЕЗ РОССИИ И БЕЗ ЕВРОПЫ? ЧТО ЖДЕТ МОЛОЧНУЮ ОТРАСЛЬ АРМЕНИИ ПОСЛЕ НОВЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ

Ограничения на поставки армянской молочной продукции в Россию приведут к снижению доходов…

28.07.2026

ЭКОНОМИКА

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ «КАТАРО»

До оккупации в ходе «44-дневной войны» 2020 года Гадрутского района Нагорного Карабаха…

28.07.2026

ЭКОНОМИКА

ЦЕЛЛЮЛОЗА ДОРОЖЕ БУМАГИ, МОЛОКО ДОРОЖЕ МАСЛА?

Именно такая ситуация сложилась в Армении с высоким переделом в цветмете В…

28.07.2026

ЭКОНОМИКА

ДОЛЯ КРУПНЕЙШИХ СОКРАЩАЕТСЯ

Зангезурский медно-молибденовый комбинат возглавил список крупнейших налогоплательщиков в первом полугодии 2026 г.,…

28.07.2026

ЭКОНОМИКА

ТОП-1000: САМЫЕ УСПЕШНЫЕ – АРДШИНБАНК И АМЕРИАБАНК

«Газпром Армения», «Флеш» и даже «Фаст банк» – без прибыли? Зангезурский медно-молибденовый…

27.07.2026

ЭКОНОМИКА

ВСЕ ПОШЛО НЕ ПО ПЛАНУ  

В первом полугодии 2026 года доходы государственного бюджета Армении составили 1,643 трлн…

27.07.2026

ЭКОНОМИКА

А УРОВЕНЬ ЗАНЯТОСТИ СНИЗИЛСЯ

По состоянию на июнь 2026 года в Армении числится 829 748 рабочих…

25.07.2026

ЭКОНОМИКА

МАСШТАБНЫЙ МУХЛЕЖ: ЧЕМ НИКОЛ ХУЖЕ БАТЬКИ?

Когда-то наши революционные власти и их электоральные адепты насмехались над Лукашенко, который…

25.07.2026