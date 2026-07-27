ВХОД В ЛАБИРИНТ ЕСТЬ, НО НЕТ ВЫХОДА: КАК УНИЧТОЖАЕТСЯ РЫБОВОДЧЕСКИЙ СЕКТОР АРМЕНИИ

Армянские рыбоводы предупреждают о риске краха отрасли после введения Россией ограничений на импорт рыбной продукции. По их словам, сегодня в хозяйствах остается около 15 тыс. тонн живой рыбы, для которой пока нет альтернативного рынка сбыта. Производители рассчитывают на поддержку правительства, однако говорят, что времени на поиск новых рынков практически не осталось. Корреспондент Sputnik Армения побывал в одном из хозяйств, чтобы узнать, как отрасль переживает кризис.

ОСНОВАТЕЛЬ РЫБОВОДЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА «МАРГАРЯН ФИШ» СУРЕН МАРГАРЯН ПРИЗНАЕТСЯ: за последние месяцы ему пришлось продать дом, земельные участки, автомобили и золотые украшения, чтобы сохранить хозяйство. Единственное, с чем он так и не смог расстаться, – обручальные кольца.

Все это было сделано ради того, чтобы спасти дело, которому он посвятил 15 лет.

«Мы производители, но как будто стали мелкими торговцами. Уже не осталось друга, у которого не заняли бы денег. Кого ни встретим – просим в долг. Уже три месяца не платим кредиты. Просили банки дать отсрочку, пока не станет понятно, что происходит, но этот вопрос до сих пор рассматривается. Нет ни одного хозяйства без кредитов – эта отрасль требует огромных вложений», – говорит Сурен.

Рыбоводством он занимается с 21 года. Сегодня его хозяйство производит около 200 тонн рыбы в год.

По словам Сурена, предприятие создавалось практически с нуля. Работать приходилось без выходных, зачастую круглосуточно. Почти 90% продукции поставлялось в Россию, поэтому внутренний рынок давно перестал быть для него основным.

Он объясняет, что крупные хозяйства ориентированы именно на экспорт, тогда как внутренний рынок обеспечивают небольшие производители. Если весь объем продукции останется внутри страны, рынок быстро окажется перенасыщен.

С мая, после введения ограничений на экспорт рыбной продукции в Россию, в тяжелом положении оказался весь рыбоводческий сектор Армении, объединяющий более 160 хозяйств. Сурен – один из тех, кто пострадал сильнее всего. При этом до введения ограничений его хозяйство еще не поставляло рыбу на экспорт: к началу года она не достигла нужного размера и продолжала выращиваться.

ТЕПЕРЬ ХОЗЯЙСТВО ЕЖЕДНЕВНО НЕСЕТ УБЫТКИ.

По словам Сурена, раньше рыбу кормили три раза в день, и только на один бассейн уходило по 30-40 килограммов корма. Последние две недели кормят всего один раз в день – лишь бы рыба не погибла.

Он говорит, что расходы продолжают расти. Электроэнергия, заработная плата работников, корма и содержание хозяйства требуют постоянных затрат, а продать рыбу невозможно.

Если ограничения сохранятся еще несколько месяцев, себестоимость продукции вырастет настолько, что даже поставки в Европу могут потерять экономический смысл.

До введения ограничений проблем со сбытом практически не возникало. Основной объем продукции быстро уходил на российский рынок.

«За эти годы мы сумели добиться очень высокого качества продукции. Когда наша рыба появилась на российском рынке, покупатели сначала выбирали именно ее, а уже потом морскую», – говорит Сурен.

По его словам, в специальных условиях армянская рыба доставляется в Россию за 10-12 дней. До европейских стран за такой срок она не доезжает, а заморозка продукции также не решает проблему, поскольку значительно снижает ее стоимость.