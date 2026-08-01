ВЫШЕЛ ТОМ «ФОРТЕПИАННЫЕ ДУЭТЫ» СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ АРНО БАБАДЖАНЯНА

В московском издательстве «Книжный мир» вышел в свет второй том Собрания сочинений Арно Бабаджаняна. Он включает две пьесы для фортепианного дуэта — «Армянскую рапсодию» и «Праздничную», созданные совместно с Александром Арутюняном.

МАСШТАБНЫЙ ПРОЕКТ ПО СОЗДАНИЮ И ИЗДАНИЮ ПЕРВОГО МНОГОТОМНОГО И МНОГОЖАНРОВОГО СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ великого армянского советского композитора Арно Бабаджаняна реализуют организация «ДИАЛОГ» и Фонд памяти Арно Бабаджаняна. Совместная работа ведется согласно меморандуму о сотрудничестве, подписанному руководителями двух организаций Юрием Навояном и Араиком Бабаджаняном в марте 2024 года. Отметим, что Собрание сочинений Арно Бабаджаняна является одним из направлений программы «Книжная дипломатия» организации «ДИАЛОГ».

Изданные два тома Собрания сочинений представляют фортепианные произведения выдающегося композитора и пианиста Арно Бабаджаняна в новой, выверенной редакции. В комментариях приводятся историографические данные о публикуемых произведениях, составленные на основе ранее существующих статей и книг. Редактором обоих томов стал искусствовед Артем Андреасян. Меценатом издания, как и для первого тома, выступил доктор юридических наук Самвел Караханян.

Следует отметить, что музыкальный тандем Арно Бабаджаняна и Александра Арутюняна является ярким примером композиторского содружества. Высокие художественные качества созданных ими произведений «Армянская рапсодия» и «Праздничная», характеризующиеся ярким национальным колоритом, мелодизмом и виртуозностью, обуславливают их неизменную популярность среди профессиональных фортепианных ансамблей по всему миру. Как отмечается в томе «Фортепианные дуэты», среди исполнителей последних лет особенно выделяются Армине Григорян и Сона Барсегян (Армения), Александр Гиндин и Борис Березовский (Россия), Вольфганг Манц и Рольф Плагге (Германия).