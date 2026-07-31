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КУЛЬТУРА

Соб Инф

Соб Инф

В ЕЕ КАРТИНАХ СФОРМУЛИРОВАНО СЧАСТЬЕ

О выставке картин Моко Хачатрян

В Большом зале Союза художников прошла потрясающая выставка картин Моко Хачатрян.

Феерия цвета…

«Когда вы начинаете заниматься любимым искусством, все, что у вас есть – вы сами. Вы — солнце с тысячью лучами, исходящими из вашего нутра. Все остальное — ничто»,- говорил Пикассо.

МНЕ КАЖЕТСЯ, Я ВИЖУ ЗА РАБОТОЙ МОКО.

Другим — проводить параллели, обсуждать. Твое – одержимость. Не выбор пути, а упорное шествие по труднопроходимому, но, как кажется тебе, единственно правильному пути…

Абстракционизм – дитя трудных времен, при всех своих «за» и «против», остался зачарованным магией цвета. Я долго не могла оторваться от выставленных картин; что-то говорило о еле уловимом отдаленном родстве с Матиссом. Омывающий изображение свет, пластические качества рисунка, фона, свето-воздушная среда, четкость форм и композиции… «Внутренняя правда и создает рисунок. Точность не есть правда». Относящаяся ко всему модернизму в искусстве мысль, впервые четко сформулированная Матиссом, как нельзя более подходит Моко Хачатрян.

Тончайше филирующие, ниспадающие к основанию холста, цвета, казалось, сами находили друг друга, объединялись в образы, а к самой живописиcи, казалось, и не прикасалась рука. Цветовые формы М. Хачатрян располагаются на холсте, как ноты декоративной партитуры. В испещренных мелкими черточками композициях, в изобилии тщательно выписанных деталей, она никогда не теряет конечной цели, чувства целого. Моко — художник, фантазии которой ведут нехожеными тропами на встречу с неожиданностью. В ее удивительно богатом интонационном словаре — неисчерпаемый круг выразительных средств, рожденных воображением. В их числе и множество неожиданных доминант, вокруг которых, как вокруг оси, собирается изображение.

Моко Хачатрян, кажется, использует весь диапазон цветов. Вобравшие все оттенки настроения они диктуют форму и композицию, выбирают характер, подсказывают сюжет. И потом — очень музыкальны… У Моко все вовлечено в рождение и жизнь цвета. Художника обошел соблазн говорить языком детского рисунка, как делали некоторые мэтры нового времени. А вот восторженность детства, веру в чудеса она пронесла через всю свою художническую жизнь.

Моко Хачатрян – истинный живописец. У нее сложная манера письма, но путь к ее постижению легок. В ее причудливых, сказочных картинах сформулировано Cчастье!

Большой мастер с глубоко поэтическим мироощущением. Спасибо, Моко, дорогая, за открытые Вами новые дивные страницы Красоты…

Cветлана НАВАСАРДЯН

Париж

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