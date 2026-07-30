ГЕРОИ С УТОНЧЕННОЙ ДУШОЙ

Сегодня мы расскажем еще о двух героях первой карабахской войны (1991-1994 гг.), развязав которую власти Азербайджана пытались силой подавить мирное Арцахское национально-освободительное движение.

«МОЛИСЬ ЗА МЕНЯ, ДОРОГАЯ!..»

Карен Аванесян слыл тонкой, романтической натурой. Писал стихи, мечтал стать певцом. Будучи студентом медико-биологического факультета Арцахского госуниверситета, специальность свою – биохимию – усваивал пытливо, часто вступая в дискуссии с преподавателями и сокурсниками.

В свободное время не выпускал из рук книги, живо интересовался текущими событиями, занося с необычным старанием и пунктуальностью все важное в дневник. Домашние считали его «не от мира сего». Товарищам он казался наивным, непрактичным, замкнутым в себе… Возвратившись вместе с родителями на землю предков – в Арцах, беженец из Баку Карен разделил вместе со своим народом суровую участь. В бою в мартакертском направлении фронта Карен был тяжело ранен и спустя две недели скончался в больнице.

Открыв его дневник, родители поразились мыслям и чувствам сына. Аккуратно выведенные строки дышали такой любовью к жизни и такой горькой уверенностью в фатальном ее исходе:

Мой Бог, молю: во мгле ночи

Не погаси моей свечи…

Были и такие строки:

Молись за меня, дорогая!

Молись за того, кого нет.

Кто, голову низко склоняя,

Пошлет из могилы привет.

Увы, война не пощадила и его, романтичного армянского Ленского, не оградившего свою поэтическую душу от грубой прозы жизни.

Так помолимся за него! Помолимся за того, за всех тех, кого сегодня с нами нет…

ЮНОША, ОБРЕТШИЙ ЗЕМЛЮ ОБЕТОВАННУЮ

Война в Карабахе тронула за живое не только армян в различных концах света. Считая борьбу свободолюбивых карабахцев своей, поддержать братьев-христиан приехали и сыны других народов, оставив благополучную жизнь в далеких краях. Они плечом к плечу с армянами помогали отстоять Родину, достоинство и честь. Среди них был Любчий Захар, девятнадцатилетний юноша из столицы Украины – Киева.

«Он долго искал правильных, честных людей и свою Землю Обетованную, –рассказывала сквозь слезы Джульетта Любчая о единственном сыне. – Он всегда говорил, что хочет друзей, которые не предавали бы. И он нашел их. Это очень горько, конечно, что я его потеряла, но он приобрел свою Землю и своих друзей. Он лежит в земле с теми, кто отдал жизнь за свою Родину. Я горда ими».

Мать вспоминает, как в 14 лет Захар прочитал книгу об Армянском геноциде и три ночи не мог спать, очень сильно переживал. «Мне кажется, что все это отложилось у него в голове. Заговорила моя армянская кровь. Он близко к сердцу принял трагическую историю армянского народа», – говорила Джульетта Ишхановна.

Когда в 1988-ом началось Карабахское движение, Захар, тогда еще школьник, поднял ребят на демонстрации. «Тогда мы жили в Армении, на время переехав из Украины. Учителя были удивлены, поражены его действиями. Директор школы ругал Захара, даже ударил. Время было советское, еще не понимали сути движения, его активистов считали бунтарями», – рассказывает мать героя.

В начале мая 1993 года, при содействии армянской диаспоры Киева, Захар летит в Карабах, где второй год продолжаются горячие бои. Воюет на одном из самых тяжелых участков – в Мартакертском районе. С ним из Киева приехали ребята. Они сражаются плечом к плечу, ходят в разведку. Именно о таких верных друзьях мечтал юноша… «Я не пыталась удержать, зная его характер. Такие люди, как Захар, подобно Прометею, дают окружающим огонь, сгорают и умирают. Именно такую жизнь он прожил и оставил о себе добрую память», – рассказывала мать, и в ее словах вместе с неизбывным горем чувствовалась гордость за сына.

В сентябре того же года друг-украинец приносит ей страшную весть: Захар погиб, попав в кольцо вражеского окружения. Погиб геройски, иначе он не мог… Захара похоронили в Степанакерте, на кладбище в парке Героев, поставили надгробный камень, посмертно наградили медалью «За отвагу».

В первый приезд в Степанакерт Джульетте Ишхановне помог журналист Вардгес Улубабян, который показал матери могилу сына, куда благодарные карабахцы несли живые цветы.

«Захар Любчий наравне с нашими ребятами воевал в Мартакертском районе. Понимая, что наше дело правое, ребята других национальностей добровольно пришли, чтобы бороться рука об руку с нами и одержать победу. К сожалению, многие из них погибли», – сказала во время встречи с матерью героя председатель Союза родственников погибших воинов НКР Галина Арустамян, которая также потеряла на войне сына Григория, почти одногодка Захара.

Их портреты вместе с фотографиями других ребят, павших за нашу святую землю, многие годы бережно хранились в музее, сегодня уничтоженном азербайджанскими оккупантами. Однако врагу не удалось вытравить священную память о героях, навечно оставшуюся в сердцах людей.