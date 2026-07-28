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ЭКОНОМИКА

Ара Меликсетян

Ара Меликсетян

ДОЛЯ КРУПНЕЙШИХ СОКРАЩАЕТСЯ

Зангезурский медно-молибденовый комбинат возглавил список крупнейших налогоплательщиков в первом полугодии 2026 г., передает Sputnik Армения.

ПО ДАННЫМ КОМИТЕТА ГОСДОХОДОВ АРМЕНИИ, КОМБИНАТ ВЫПЛАТИЛ В БЮДЖЕТ 41,6 млрд ДРАМОВ ($113,7 млн).

На второе место, по сравнению с первым кварталом, опустился ритэйлер мобильной техники Mobile Centre Art. Он выплатил в бюджет 38,16 млрд драмов ($104,3 млн). Тройку лидеров замыкает «Ардшинбанк» с 33,6 млрд драмов ($91,8 млн) выплат.

Четвертым идет оператор газоснабжения «Газпром Армения» – он выплатил около 31,5 млрд драмов ($86 млн). Табачная фабрика «Гранд тобако» заняла пятую позицию в списке: ее отчисления составили 28,96 млрд драмов или $79 млн. Шестое место с 22,15 млрд драмов или $60,5 млн занял «Америабанк». IT-компания Dijitain заняла седьмую строчку. Ее отчисления составили 17,9 млрд драмов или $48,9 млн. На восьмом месте компания в сфере игорного бизнеса Soft Construct с 17,5 млрд драмов ($47,8 млн).

Девятое место занимает Капанский горно-обогатительный комбинат – 15,7 млрд драмов ($42,9 млн). На десятом месте – «Имвбам» (Wildberries). Компания выплатила в бюджет 13,9 млрд драмов ($42,9 млн).

НО НЕВОЗМОЖНО УМОЛЧАТЬ: КОНЕЧНО, РАСПОЛОЖЕНИЕ В ЭТОМ РЕЙТИНГЕ КРУПНЕЙШИХ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ – ВАЖНЫЙ ВОПРОС. Впрочем, как и изменения рейтинговых мест в списке крупнейших компаний. Но есть еще один аспект, который заслуживает особого внимания. И касается он отнюдь не самого рейтинга и конкретных налогоплательщиков. О нем и пойдет речь в данном случае.

Согласно официальным данным, в первом полугодии текущего года всего в бюджет страны по линии налогов и пошлин поступило 1,566 трлн драмов. При этом, 1,109 трлн драмов перечислила тысяча крупнейших налогоплательщиков. Фактически на долю последних пришлось 70% налоговой нагрузки на весь бизнес. Соответственно, остальные 30% легли на плечи малого и среднего бизнеса.

Между тем еще год назад это соотношение выглядело несколько иным. Так, в первом полугодии 2025 года всего налогов и пошлин было собрано на сумму в 1,356 млрд драмов, из которых крупнейшие налогоплательщики выплатили 986 млрд драмов. Фактически, на долю крупнейших приходилось 72% всей налоговой нагрузки.

Таким образом можно констатировать, что за год произошло перераспределение налогового бремени между крупным бизнесом и МСБ в пользу первого. Вроде бы изменения выглядят не столь впечатляющими, всего-то пара процентов. Но тут стоит вернуться на пару лет назад. Так вот, в 2023 году (по итогам года) тысяча крупнейших налогоплательщиков обеспечили почти 79% поступлений в госказну налогов и пошлин. В 2024-м этот показатель сократился до 73,7%. Как уже было отмечено, в 2025 (в первом полугодии) доля крупнейших составила 72%, и наконец в этом году опустилась до отметки в 70%. Тут нельзя не обратить внимание на четкую тенденцию. Все меньше становится участие крупного бизнеса в обеспечении казны налоговыми доходами и соответственно растет в этом вопросе роль всех остальных. А именно, малого и среднего бизнеса.

Скажем прямо, такая динамика вообще не удивляет. Еще два года назад она прогнозировалась. Напомним, летом 2024 года парламент внес изменения в налоговый кодекс, согласно которым были изменены ставки налога с оборота для малого и среднего бизнеса. Тогда многие эксперты предупреждали, что это станет ощутимым ударом по малому и среднему бизнесу. И вот сегодня одним из результатов внесенных новшеств, пожалуй, можно считать перераспределение налоговой нагрузки. Разумеется, не в пользу МСБ. Повторюсь, доля крупного бизнеса в обеспечении налоговых потоков в казну сокращается, соответственно – доля всех остальных растет…

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