КАКИЕ МЕССИДЖИ ПЕРЕДАЕТ АЛИЕВ НИКОЛУ ПОСРЕДСТВОМ ПЛЕННЫХ: ЛОВУШКА ИЛИ НОВЫЙ СОВМЕСТНЫЙ ПЛАН?

Писать об армянских пленных, остающихся в аду бакинских застенков, по понятным причинам очень тяжело. Не писать – невозможно и недопустимо: постоянное внимание к этой болезненной проблеме – важнейшее условие международного давления на Баку. Но втройне сложно говорить об участившихся аудиопосланиях арцахских лидеров, за которыми наверняка стоит либо очередной антиармянский замысел двух преступных режимов, либо использование Алиевым пленных как инструмента воздействия на Пашиняна.

ВНАЧАЛЕ ТОЛЬКО ФАКТЫ. 2 СЕНТЯБРЯ ПРОШЛОГО ГОДА МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОМИТЕТ КРАСНОГО КРЕСТА (единственная организация, имевшая доступ к пленным) прекратила свою деятельность в Азербайджане по требованию властей этой страны. В конце декабря ее сотрудникам удалось еще раз посетить незаконно удерживаемых в бакинских тюрьмах армян – и это был последний на сегодняшний день физический контакт узников с представителями МККК.

Следует, таким образом, зафиксировать: вот уже ровно 7 месяцев армянские пленные и заложники полностью изолированы от международного мониторинга и общения с кем-либо, кроме азербайджанских тюремщиков и должностных лиц. Их судьба, здоровье, редкие телефонные контакты с родными, их жизнь целиком и полностью зависят от властей Азербайджана, читай – Ильхама Алиева. Это – та не подлежащая сомнению реальность, из которой и надо исходить в оценке и анализе всех их заявлений и посланий.

Отсюда следует другой факт: как ни печально осознавать, бакинский диктатор имеет все возможности использовать наших соотечественников в собственных интересах и обладает всеми рычагами принуждения их к какому-либо шагу. Как бы ни были стойки эти люди, каким бы мужеством они ни обладали, человеческому терпению, выносливости и силам есть предел. Уже не говоря о том, что давно занимающимся проблемой экспертам известны многочисленные случаи эффективного воздействия на психику и поведение пленных еще со времен Первой арцахской войны – что уж говорить о современных технологиях.

Поэтому нужно четко осознать еще один факт: все, что публикуется в азербайджанской прессе (единственном для армянского общества открытом источнике информации по этой теме), любое их слово, движения, общение между собой, любая фотография или видео на бакинских сайтах появляются в открытом доступе только после тщательного отбора и одобрения спецслужб и президентской администрации.

Все это, конечно же, не новость. Но указанные факты непременно следует иметь в виду, когда нам направляется очередное послание из Баку – голосом наших пленных и заложников, ни единое слово или нюанс в котором не прошли мимо глаз и ушей цензуры. Вовсе не случайно именно после окончательного ухода МККК из Азербайджана в сети стали появляться аудиообращения арцахских военно-политических лидеров.

И если сперва эти послания носили скорее личный характер, содержали оценки произошедшего за последние 3 года и касались «судебных» процессов и массовых юридических нарушений с призывами помочь с обращением в международные инстанции, то в мае все изменилось. Основной темой посланий стала резкая критика в адрес армянских властей и обвинения в том, что они ничего не делают для освобождения пленных.

ЗА ПОСЛЕДНИЕ 3-4 МЕСЯЦА БЫЛИ ОПУБЛИКОВАНЫ АУДИОЗАПИСИ ОБРАЩЕНИЙ РУБЕНА ВАРДАНЯНА – дважды, Давида Ишханяна — дважды, Давида Бабаяна и Давида Манукяна. Все они содержали обвинения пашиняновского режима как в бездействии и нежелании добиться освобождения пленных, так и антинациональной политики в целом.

С учетом сказанного выше крайне важно понять, что именно таится за самим фактом подобной «коммуникации» Алиева с армянским обществом. Чего он добивается, позволяя пленным вовсю критиковать «судебные процессы», публично говорить о том беспределе, который творится на заседаниях, и выступать с резкой критикой в адрес Никола и властей Армении? Является ли эта цепочка аудиопосланий, которые, несомненно, будут продолжены, совместным замыслом двух преступников или Пашинян оказался в ловушке собственного предательства, трусости и подлости?

Следует изначально подчеркнуть: Алиев уверен, что «демократическое сообщество» будет продолжать закрывать глаза на все, что связано с армянскими пленными. А уж тем более в условиях молчания и фактической поддержки его действий властями РА. Все остальное – усилия адвокатов и правозащитных организаций, отдельные резолюции Европарламента и сигналы от Конгресса США пока не оказывают существенного влияния на ситуацию.

Правда, дело Рубена Варданяна наконец удалось направить в ЕСПЧ, но это не несет прямой угрозы Азербайджану, как минимум – в ближайшее время. К тому же Алиев обнаглел уже до такой степени, что игнорирует и эту структуру. И с чего бы ему, спрашивается, не наглеть, если он стал фаворитом западного мира, а все его бесчисленные прегрешения и преступления против демократии и права напрочь забыты ради геополитических и экономических интересов?

Если это совместная задумка, то ее главная цель для обоих заключается в возможности таким образом воздействовать на настроения в армянском обществе. В Баку отлично понимают, что критика в адрес Никола со стороны арцахских деятелей только усиливает ненависть и враждебность его адептов в отношении беженцев и всего, что связано с Арцахом, а также оправдывает — повторюсь, в их больных мозгах, если таковые вообще имеются, – бездействие властей в вопросе возвращения пленных.

Второй возможный вариант (впрочем, не исключающий первый) состоит в следующем: устами пленных Алиев угрожает Николу конкретными разоблачениями, связанными с исходом 44-дневной войны и судьбой Арцаха. Все восемь бывших высоких чиновников, несомненно, владеют важной информацией, даже при условии того, что они не находились у власти в тот период – кроме экс-президента Араика Арутюняна. И Никол, естественно, отлично знает все, что может рассказать Арутюнян. Тем более, под «чутким руководством» Алиева.

ВОВСЕ НЕ СЛУЧАЙНО ТРЕТЬЕГО ПРЕЗИДЕНТА НКР ДЕРЖАТ ПОКА В ТЕНИ — «ПРО ЗАПАС», именно его разоблачениями в первую очередь угрожая Пашиняну, дабы добиться от него новых радикальных уступок – будь то вопрос Конституции, анклавов или переселения сотен тысяч азербайджанцев.

Сомнений в том, что Пашинян давно дал согласие на все эти требования, быть не может, с другой стороны, быстрое их решение в пользу Азербайджана чревато для него проблемами, учитывая достаточную зыбкость и взрывоопасность внутриполитической ситуации в Армении.

Самое же главное: мы не знаем – чего еще требует Алиев, и на что еще согласился Пашинян. Масштабы аппетитов турок, как и степень извращенности и подлости их ставленника поистине безграничны.

Вполне возможно, что спустя почти 6 лет после войны Пашинян попал в собственную ловушку, изначально позволив превратить армянских пленных в предмет грязного политического торга и практически не скрывая крайнюю нежелательность для себя освобождения восьми арцахских лидеров. В числе прочего он опасался, что они могут начать говорить по возвращении из плена. Теперь Алиев угрожает ему тем, что заставит говорить того же Арутюняна из Баку.

Цинизм и бесчеловечность не просто зашкаливают – оба подельника давно пресекли все мыслимые и немыслимые правовые и моральные границы, преследуя каждый свои, но оба и вместе – не просто глубоко антиармянские, но и антицивилизационные и антигуманные цели.

… Недели две назад Комитет по иностранным делам Палаты представителей США призвал Азербайджан освободить удерживаемых в Баку армянских пленных. Спустя день представитель интересов пленных Сирануш Саакян сообщила, что получены данные о травмах и ухудшении их состояния, не исключив, что это могло стать следствием насилия.

По всей вероятности, в Баку, не сумев воздействовать на голосование в Комитете, решили таким вот образом продемонстрировать, что никто не имеет права вмешиваться в вопрос, а последствия подобных шагов ощутят на себе сами пленные. Комментарии, как говорится, излишни. Как и констатация того факта, что из Еревана опять «слышно» лишь гробовое молчание: как недавно заявил Арабат Мирзоян, они отреагируют, если сочтут нужным.

Как бы то ни было, ловушка для Никола может захлопнуться со всех сторон – капкан, в который он сам себя загнал, будучи одержим не только животной ненавистью ко всему истинно армянскому, но и жаждой безграничной власти и алчностью…