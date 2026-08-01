КРЕПОСТИ ИСТОРИЧЕСКОГО СЮНИКА В НОВОЙ КНИГЕ АРА ЗАРЯНА

Известный архитектор-реставратор Ара Зарян выпустил очередной исследовательский труд «Крепости провинции Сюник. IX – XIV вв.». Книга стала первой фундаментальной работой на тему фортификационных сооружений одного из крупнейших регионов средневековой Армении.

Объемный труд состоит из более 600 страниц формата А3. В нем собраны входящие в исторический Сюник гавары (территориальные регионы) и расположенные там крепости, рассмотрены принципы и закономерности их строительства, детали оборонительных сооружений и т.д. Автор также обратился к теме разделения территории страны на провинции, руководимые отдельными князьями, что позволило в сложных военно-политических условиях противостоять вражеским набегам.

В КНИГЕ МНОЖЕСТВО ФОТОГРАФИЙ, ЧЕРТЕЖЕЙ, КАРТ, ЧТО МОЖЕТ СТАТЬ СЕРЬЕЗНОЙ ОСНОВОЙ для обращения к этой теме специалистов разных сфер, проявивших к ней небывалый интерес сразу после выхода труда в свет. Неслучайно презентация состоялась в Ереване дважды: представленная в Национальном музее-институте архитектуры им. Ал.Таманяна она затем оказалась в центре внимания специалистов Института археологии и этнографии НАН РА.

Труд «Крепости провинции Сюник. IX – XIV вв.» Ара Зарян посвятил отцу, именитому армянскому архитектору советской эпохи Армену Заряну. Запись на первой странице гласит: «Вспоминая отца – архитектора Армена Заряна, по совету которого я приступил к изучению крепостей ашхара Сюник».

«По окончании факультета архитектуры Ереванского Политехнического института я сразу же с головой ушел в работу по реставрации и сохранению историко-архитектурного наследия Армении. Однако отец посоветовал мне продолжить учебу в аспирантуре, которая в те годы действовала на базе Института искусств Академии наук Армянской ССР. Моим руководителем был опытный архитектор Степан Мнацаканян – прекрасный знаток армянского зодчества. Он и предложил мне тему армянских крепостей для диссертации. В те годы было не так уж много исследовательских трудов о фортификационных сооружениях Армении, их архитектурно-строительной ценности и особенностях армянских стратегических систем. Не считая серьезных трудов по крепостям Киликийской Армении, из подобных памятников были изучены Амберд, Смбатаберд, Мегринская крепость и, пожалуй, все. Но до нас дошел труд средневекового историка Степаноса Орбеляна «История страны Сисакан (Сюник)», где описано 48 крепостей с их названиями и локациями. Передо мной встала нелегкая задача пройтись по этим местам, сверить информацию на данный момент и понять, в каком состоянии находится эта часть нашего историко-архитектурного наследия», — рассказал Ара Зарян.

Исследовательский этап работы продлился почти 10 лет. Каждый год с началом сезона экспедиций Ара Зарян отправлялся в походы по горам и холмам исторического Сюника, сверял исторические сведения, находил крепости, их остатки или следы, составлял чертежи, делал записи, обмеры — собирал материал. Знакомство с молодым историком Арменом Карагезяном помогло ему сверить старые наименования с теми, которые местности носили в советскую эпоху. Ара Зарян изучал труды древних и средневековых историков, чтобы найти нужную информацию.

«Работа практически была готова, оставалось исследовать исторические гавары Гохтн и Нахиджеван, в IX-X веках входившие в провинцию Сюник, но в советскую эпоху находившиеся в составе Азербайджана. Ездить туда теоретически было возможно, практически сложно из-за известных политических причин. Мне это так и не удалось, и нужные сведения мне предоставил исследователь этих регионов Аргам Айвазян», — продолжил Ара Зарян.

ОДНАКО СОБРАННЫЙ АРА ЗАРЯНОМ В 1983-1990-х гг. ОБЪЕМНЫЙ МАТЕРИАЛ ОСТАВАЛСЯ НЕИССЛЕДОВАНЫМ ЦЕЛЫХ 25 ЛЕТ. После развала СССР и наступившего в Армении кризиса он, как многие, потерял работу. Получив предложение из Италии, он переехал туда, так и не завершив уникальное исследование. Вернуться к этой работе ему посоветовала коллега, художник-реставратор Кристин Ламурье, с которой на протяжении долгих лет Ара Зарян осуществляет в Армении проекты по реставрации фресок в старинных армянских церквах. Лежащие в домашних архивах материалы обрели вторую жизнь. Ара Зарян вновь вернул их на рабочий стол, пересмотрел, дополнил, систематизировал и обобщил. Вскоре нашлась и организация, взявшая на себя финансирование научного труда, – Культурный фонд «Ваграм Апталеан» Армянского всеобщего благотворительного союза AGBU.

«В состав исторического Сюника входил также гавар Чагук-Шагапунк — часть Нагорного Карабаха. До Арцахской войны 2020 г. его успели исследовать специалисты Института археологии и этнографии НАН РА. Был издан научный труд «Крепости Кашатагского района Республики Арцах» авторства Г.Саргсяна, А.Гнуни и Л.Мкртчяна, который, как и пару других трудов, я использовал в работе над книгой, — рассказывает Ара Зарян. — Должен заметить, что в 1980-х годах еще не существовало систем GPS, облегчающих работу современных специалистов, карт Google Earth, Google Map, сети интернет, беспилотников. Во время экспедиций по горам исторического Сюника и в поисках древних крепостей я пользовался печатными картами, советами местных жителей, а все измерения и обмеры мы с друзьями-архитекторами делали вручную».

Книга «Крепости провинции Сюник. IX – XIV вв.» издана на армянском языке, в ней даны резюме на английском и итальянском языках. Она состоит из 6 глав, поделенных Ара Заряном на три основные темы, представляющие Северный, Центральный и Южный Сюник эпохи средневековья. Первая глава представляет собой историко-географический очерк по Сюнику, в нее включены упоминания крепостей в историографических источниках и современной научной литературе. Автор пишет об общегосударственных стратегических программах в раннем средневековье, оборонной системе и принципах Сюника, рассматривает отдельно гавары и их фортификационные сооружения, проводит сравнение с крепостями Армянского Киликийского царства и т.д. Вторая тема – рассмотрение стратегических и оборонных принципов Сюника, а также типологический анализ структурных и композиционных планов крепостей.

В третьей части Ара Зарян обращается к сохранившимся и исследованным им крепостям отдельных гаваров Сюника, принципам и закономерностям их строительства. В числе гаваров — Гегаркуник, Сотк, Вайоц дзор, Цхук, Агаэчк, Бахк, Абанд, Дзорк, Чахук, Ернджак, Ковсакан, Аревик, Нахиджеван, Гохтн. Завершающая глава посвящена фрагментам фортификационных сооружений – крепостным стенам, башням, входам, сторожевым вышкам, амбразурам, арсеналу, стоянкам для войска и т.д. Отдельный раздел посвящен другим видам оборонительных сооружений, к которым причисляются караван-сараи, крепостные стены вокруг монастырских комплексов, охранные сооружения и т.д.

В КНИГЕ ДАНЫ БИБЛИОГРАФИЯ, СПИСКИ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ КАРТ, ТОПОНИМОВ, ЛИЧНЫХ ИМЕН, А ТАКЖЕ ЧЕРТЕЖИ, около 700 фотографии и 20 обмеров, обобщающий иллюстрированный словарь более 110 крепостей исторического Сюника и другой интересный материал. Особое место занимает составленная Ара Заряном топографическая карта «Оборонительная архитектура Сюника в IX – XIV веках», в которую включены основные фортификационные сооружения провинции. Он также составил аналитические и разъяснительные чертежи оборонительной системы всех гаваров.

«Провинция Сюник занимала огромную территорию, и было сложно уточнять топонимы и названия крепостей, которые в разные эпохи в связи с нашествиями врагов и их заселением местности менялись, получая инородные наименования. Я пользовался множеством карт из собственной коллекции, относящихся к разному времени. На них зачастую одна и та же локация или архитектурное сооружения даны с разными названиями, и их сверка требовала огромных усилий», — рассказывает Ара Зарян.

По его словам, большая часть исследований крепостей провинции Сюник сводятся к историческим упоминаниям. Практически полностью отсутствуют анализы принципов архитектурного строительства и выбора места упомянутых в этом регионе 9 типов сооружений. В этом смысле труд Ара Заряна — важный вклад в выявление архитектурно-строительных и военно-оборонных особенностей Сюника.

«Я уверен, что в будущем найдутся исследователи, которые вернутся к теме крепостей Сюника и дополнят мою работу новыми данными, — говорит Ара Зарян. — Надеюсь, что книга «Крепости провинции Сюник. IX – XIV вв.», созданию которой я посвятил долгие годы, полные любви и преданности архитектуре исторической Армении, послужит для них не только прекрасным источником подробной профессиональной информации, но и станет основой для дальнейших научных исследований».