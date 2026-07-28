МИЛЛИОНЫ, МИЛЛИАРДЫ И ТРИЛЛИОНЫ АМЕРИАБАНКА

Результаты, достижения и приоритеты за 1-е полугодие и прошедшие 5 лет

Стратегия розничного бизнеса Америабанка опирается на три столпа – масштабирование базы клиентов, обеспечение высококачественного обслуживания и создание для клиентов удобной цифровой экосистемы. Все, что дальше поведал представителям СМИ на своей пресс-конференции 28-го июля директор по линии розничного банкинга Америабанка Арман БАРСЕГЯН, имеет к указанной стратегии самое прямое отношение…

СПЕРВА О РЕЗУЛЬТАТАХ, ОСНОВНЫХ ДОСТИЖЕНИЯХ И ПРИОРИТЕТАХ БАНКА ПО ИТОГАМ 1-го ПОЛУГОДИЯ 2026 ГОДА И В ЦЕЛОМ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ. Так, темп среднегодового прироста клиентской базы за последние 5 лет составил 23,41%, а за последние два года эта база удвоилась. К концу 1-го полугодия этого года количество клиентов перевалило за 900 тысяч, и до завершения года целью является преодоление порога в 1 миллион. Причем расширение клиентской базы сопровождается опережающим темпом роста активности клиентов – прежде всего в цифровых сервисах. В частности, за последние 5 лет среднемесячный темп прироста цифровой активности клиентов составляет 55,81%. Таким образом, банку удается не только успешно привлекать новых клиентов, но и одновременно повышать активность уже действующих.

Теперь о портфеле вкладов по линии розничного банкинга Америабанка, который, по состоянию на 30.06.2026г., впервые переступил порог в 1 трлн драмов, а точнее, составил 1 трлн 30 млрд драмов. При этом портфель срочных вкладов с начала текущего года вырос на 19%, составив 423 млрд драмов, а портфель вкладов до востребования – на 18%, достигнув 446 млрд драмов. Арман Барсегян пояснил, что опережающими темпами растут вклады до востребования и депозиты в драмах, что позитивно сказывается на дедолларизации экономики.

Что же касается розничного кредитного портфеля, то с начала года он увеличился более чем на 10% и, по состоянию на конец 1-го полугодия т.г., превысил 800 млрд драмов, в том числе на 12% вырос портфель ипотечных кредитов, впервые переступив за 400 млрд драмов. В разрезе последних 5 лет кредитный портфель в среднем рос на 30% в год – в основном за счет ипотеки и потребительских кредитов, и его качество, по оценке А. Барсегяна, выше, чем в среднем по банковской системе Армении.

Бизнес Америабанка строится вокруг сегментов клиентов — в частности, акцент ставится на клиентах со статусом Premium и Persona (для них до конца года будут впервые открыты специализированные филиалы), и это не только про льготы, скидки и другие преференции, а в целом о возможностях улучшения качества жизни.

Надо сказать, Армения быстро двигается к цифровизации и безналичной экономике, и, в частности, за последние 5 лет количество карт Америабанка растет в среднем на 37% в год. Уже 99% всех банковских операций происходят вне филиалов, то есть в цифровом формате, однако вместе с развитием и совершенствованием цифровых площадок банк придает также большое значение расширению сети физических филиалов, чтобы быть ближе к клиентам в их же общинах. В частности, в этом году уже открыты первые филиалы Америабанка в Араратском марзе и в столичном административном районе Норк-Мараш.

Определенные изменения произошли и в подходах к клиентам, то есть вектор акцента смещается от индивидуального подхода к семейному. Иными словами, сейчас в банке смотрят не просто на личность клиента в аспекте наиболее полного удовлетворения его финансовых и прочих потребностей, а на семью в целом. И в этой логике банк за последнее время предложил несколько решений – например, для школьников это приложение MyAmeria Star, которое не просто повышает их финансовую грамотность, но и предлагает инструментарий для родителей с целью выстраивания соответствующих отношений с их детьми. Таким образом, чтобы удовлетворить нужды всех членов семьи – школьников, студентов, работающих родителей и наконец пенсионеров – банк предлагает отдельные решения, и в своей концепции переходит от индивида ко всей семье.

ДРУГАЯ РАЗРАБОТКА АМЕРИАБАНКА – ЭТО ПАКЕТ ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ АРМЯНСКОЙ ДИАСПОРЫ. Вместе с развитием технологий уже нет особой разницы между клиентами на местах и проживающих за границей, то есть услуги, в том числе дистанционные, одинаково доступны для всех, в том числе и для наших соотечественников за рубежом.

Следующее направление развития относится к по сути мгновенным кредитам, которые банк предлагает на основе моделей машинного обучения еще с 2018 года, посредством которых в случае онлайн обращения клиента сумма кредита тут же появляется на его банковском счете. За эти годы модели, разумеется, совершенствовались, и сейчас в банке стремятся к повышению порогов таких кредитов, чтобы расширить их доступность для клиентов, а также сократить их усилия – прежде всего время.

Из новостей была также отмечена новая система лояльности Америабанка, суть которой в том, что его клиенты, в том числе и прежде всего премиальные и из бизнес-сообщества, совершая различные операции, набирают баллы-«облака» и в дальнейшем могут ими совершать различные платежи.

Что касается темы сбережений и в целом управления состоянием, то до сих пор на нашем рынке основными инструментами вложений были вклады и облигации, однако среди клиентов уже появляются сегменты, которые интересуются более сложными и, может быть, более рисковыми, но и с большей доходностью инструментами. С целью удовлетворения их потребностей банк скоро внедрит структурные депозиты и прочие инструменты, которые, в частности, позволят связать проценты с другими инструментами на рынке капитала, что позволит получать более высокую ставку по вкладу.

«В этом году мы впервые разместили бессрочные облигации объемом $100 млн, которые полностью разошлись всего за 3 месяца, — сообщил Арман Барсегян. — Это упрочило позицию Америабанка по капиталу и диверсификацию источников финансирования. Такой объем был беспрецедентным для нашего рынка, и мы продолжим работать на рынке капитала, а наше приложение MyInvest предоставляет в этом плане для клиентов исключительные возможности. Общий же портфель облигаций банка, по положению на 30 июня 2026 года, составляет 160 млрд драмов».

Он также представил новые возможности, в том числе с применением искусственного интеллекта, приложения MyAmeria, которое назвал «суперприложением» или «материнским приложением», так как оно включает в себя целый ряд других приложений банка – MyHome (недвижимость), MyCar (автомобили), MyInvest (инвестиции), MyBusiness (бизнес), а скорее всего, в ближайшем будущем появится и еще одно – MyInsurance (страхование). Имеется также приложение для приобретения билетов – MyEventHub. Это очень удобно для людей, которые обычно имеют на своих телефонах десятки, вплоть до сотни, приложений, а MyAmeria интегрирует в себя все субприложения банка.