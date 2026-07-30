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ОБЩЕСТВО И ПРАВО

Лана МШЕЦЯН

Лана МШЕЦЯН

МИНИСТРА ДОПРОСИЛИ, И ДЕЛО ЗАГЛОХЛО?

В Антикоррупционном комитете, судя по всему, очень неторопливо расследуется дело, касающееся некоторых связей министра финансов Ваге Ованнисяна. Несмотря на то, что с начала разбирательства прошло более семи месяцев, министр, насколько известно, до сих пор не имеет никакого процессуального статуса.

«ГА» сообщал, что уголовное дело, возбужденное Антикоррупционным комитетом, касается связей министра финансов Ваге Ованнисяна с ЗАО «Каритас-Италиана» (CaritasItaliana), занятым в сфере информационных технологий и получившим от государства лицензию на стартап. Уголовное дело было возбуждено по факту незаконной предпринимательской деятельности. Сам министр заявлял, что «не занимался предпринимательством с тех пор, как стал госслужащим, хотя до этого были некоторые инициативы».

ВСЕ НАЧАЛОСЬ С ТОГО, ЧТО 4 ДЕКАБРЯ 2024 ГОДА РЕКТОР АКАДЕМИИ АДВОКАТОВ АРА ЗОГРАБЯН ВМЕСТЕ С ГРУППОЙ ЮРИСТОВ обратился в генпрокуратуру с требованием возбудить уголовное дело в отношении министра финансов Ваге Ованнисяна за действия, связанные с коррупционным риском. В начале апреля 2025 года стало известно, что решение Антикоррупционного суда от 27 февраля того же года об отказе в возбуждении дела по данному вопросу было отменено, и Антикоррупционный апелляционный суд 3 апреля 2025 года обязал Антикоррупционный комитет инициировать уголовное производство.

Антикоррупционный апелляционный суд установил, что представленное сообщение по части ООО «Джи Кодер» является надлежащим сообщением. Между тем, согласно информации, представленной ООО «Джи Кодер», «в день назначения на должность заместителя министра финансов Республики Армения (переход на государственную службу)», 18.08.2021г., Ваге Ованнисян получил беспроцентный заем в размере 1 000 000 долларов США, пожертвование в размере 50 000 долларов США и приобрел 100% акций компании «Каритас Италиана». По данным декларации за 2021 год, доля компании «Каритас Итальяна» принадлежит Ваге Оганесяну.

Компания «Каритас Италиана» 10 января 2022 года была реорганизована. После реорганизации компания стала называться «Джи Кодер». Причем в декларации Ваге Ованнисяна за тот же год указано, что на конец года у него остались акции в размере 1 050 000 долларов. В декларации за 2023 год эти акции «исчезают».

После реорганизации компании ее 100%-м владельцем становится Рубик Карапетян, который, по всей вероятности (по неподтвержденным данным), является дядей Ваге Ованнисяна.

Апелляционный суд установил, что «представленное сообщение по части ООО «Джи Кодер» содержало информацию о преступлении». По решению апелляционного суда, было возбуждено уголовное дело. В январе сего года Ваге Ованнисян сообщил на встрече с журналистами, что ряд его приближенных и он сам были допрошены в рамках уголовного производства. Министр был допрошен в качестве свидетеля. Однако, после этого о каком-либо продвижении в деле о незаконной предпринимательской деятельности не слышно. Насколько известно, следственный процесс завис, и дело, по сути, осталось в неопределенном, половинчатом состоянии.

Между тем инициаторов обращения в правоохранительные органы интересует вопрос дальнейшей судьбы этого уголовного дела: будет ли оно доведено до суда или войдет в число дел, которые годами остаются в подвешенном состоянии, пылясь на полках следственных органов?

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